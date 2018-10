Charles Aznavour már a harmincas évektől táncosként és gyerekszínészként lépett színpadra. 1955-től a Moulin Rouge tagja volt, 1957-től filmezett. Szerepelt például François Truffaut Lőj a zongoristára! című filmjében. A kilencvenes években Örményország UNESCO-nagykövete lett, majd 2008-ban megkapta az örmény állampolgárságot.

Nagyon szeretem Charles Aznavour-t. Láttam a hatvanas években a Carnegie Hall-ban, és egyszerűen lenyűgöző volt

– mondta róla az irodalmi Nobel-díjas Bob Dylan.

Világhírű sanzonénekesként olyan legendák nyomában járt, mint Édith Piaf vagy Yves Montand, nevezték a francia Frank Sinatrának is. Ötvenéves pályafutása során több mint ezer dalt szerzett. Európában, Észak- és Dél-Amerikában, Japánban és a Szovjetunióban (majd Oroszországban) is nagy sikereket aratott. A francián kívül angolul, spanyolul, olaszul és oroszul is előadta a sanzonokat.