Érdemes lenne megvizsgálni, hogy mennyire tekinthető etikus újságírói magatartásnak, hogy Bence életvitelszerűen balettigazgató lesz az Operettszínházban.

Ez a kérdés adja magát, miután Apáti Bence aktív harcosa annak a sajtóosztagnak, amely a kultúrában követel magának kormánypárti fölényt. Cikkei rendre a balliberális térfél moráljával vannak elfoglalva, más témát talán nem is ismer. Így aztán most azt is átgondolhatná a táncosból lett újságíróból lett igazgató, hogy az Operettben kikényszerített vezetőváltás után (az eddigi igazgatónak, Lőrinczy Györgynek a kulturális alap éléről is távoznia kellett), etikus-e a részéről elfogadnia a balettigazgatói posztot. Nem érzi-e, hogy ez a felkérés legalább részben, tegyük fel csak tudatalatt, összefüggésben áll azzal a sajtóban betöltött szerepével, amely során a kormány kedvenc lapjából mondhat ítéletet minden és mindenki felett? És ha a felkérés mögött a szakmaiságot meghaladó szempontokat is felfedezni sejt, akkor el szabad-e fogadni az igazgatói posztot?

Nem mi moralizálunk, higgyék el. A cikk elején kiemelt mondat jelentős része nem a HVG-től származik, hanem az újabban a HírTV-n műsort vezető Apáti Bencétől, aki Veiszer Alinda esetében akarta vizsgálni, hogy a HírTV-s munkájának milyen kihatása van arra, hogy a Katona József Színházban van egy havonta jelentkező műsora. (Így hangzik eredetiben: Azt is érdemes lenne megvizsgálni, hogy mennyire tekinthető etikus újságírói magatartásnak, hogy Alinda életvitelszerűen reklámozta a Katona József Színházat.)

Apáti nyilván szigorúbb lesz magához, mint Alindához, hiszen HírTV-s elődje mindössze fellépett a színházban, ő viszont egyenesen igazgatói szerződést kap. Várjuk a Magyar Idők hasábjain Apáti etikai önvizsgálatának eredményét.

