[{"available":true,"c_guid":"ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövő év első negyedévében érkező Galaxy S10 lehet az első olyan okostelefon, amelynek tárolási megoldása a USF 3.0 szabványra épül.","shortLead":"A jövő év első negyedévében érkező Galaxy S10 lehet az első olyan okostelefon, amelynek tárolási megoldása a USF 3.0...","id":"20181025_usf30_szabvany_memoria_samsung_galaxy_s_10","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3df187-0e45-4f6e-a491-dd796b75989c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181025_usf30_szabvany_memoria_samsung_galaxy_s_10","timestamp":"2018. október. 25. 11:03","title":"Szupergyors tárhely kerülhet a Galaxy S10-be, ilyen még nem volt okostelefonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kiküldetésben dolgozók, és a Magyarországon foglalkoztatott külföldiek adó- és járulékkötelezettségeit is megváltoztatná az a javaslat, amelyet Varga Mihály beadott a parlamentnek. Az Adózóna összefoglalta, mi mindent érdemes tudni a pénzügyminiszter terveiről.","shortLead":"A kiküldetésben dolgozók, és a Magyarországon foglalkoztatott külföldiek adó- és járulékkötelezettségeit is...","id":"20181024_A_kikuldetesben_dolgozok_adoszabalyait_is_atirnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0855d278-3c67-47ce-9dfa-876a9074610b","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_A_kikuldetesben_dolgozok_adoszabalyait_is_atirnak","timestamp":"2018. október. 24. 09:16","title":"A kiküldetésben dolgozók adószabályait is átírnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a5aa006-87d1-4b0c-b972-7c462ccbd052","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU rektora bejelentette, ha egy hónap alatt nem lesz megállapodás, a CEU lényege Bécsbe költözik. A kampuszt mindenképp megnyitják.","shortLead":"A CEU rektora bejelentette, ha egy hónap alatt nem lesz megállapodás, a CEU lényege Bécsbe költözik. A kampuszt...","id":"20181025_Amerikai_nagykovet_A_CEU_prioritas_az_USA_kormanya_szamara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a5aa006-87d1-4b0c-b972-7c462ccbd052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fa0e9e-55b4-42c1-92a5-2bfdcc87663f","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Amerikai_nagykovet_A_CEU_prioritas_az_USA_kormanya_szamara","timestamp":"2018. október. 25. 16:00","title":"Amerikai nagykövet: \"A CEU prioritás az USA kormánya számára\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12bb6ff4-b304-4587-8057-c47163187978","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A légitársaság 2012-es csődje óta nagyjából 800 volt dolgozó vár arra, hogy végre megkapja bennragadt munkabérét vagy végkielégítését - hiába.","shortLead":"A légitársaság 2012-es csődje óta nagyjából 800 volt dolgozó vár arra, hogy végre megkapja bennragadt munkabérét vagy...","id":"20181024_Az_allam_nem_felelos_nem_kapjak_meg_elmaradt_beruket_az_egykori_malevosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12bb6ff4-b304-4587-8057-c47163187978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e945fc-6024-422b-91df-05c999a17d1a","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_Az_allam_nem_felelos_nem_kapjak_meg_elmaradt_beruket_az_egykori_malevosok","timestamp":"2018. október. 24. 07:08","title":"Az állam nem felelős, nem kapják meg elmaradt bérüket az egykori malévosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"542cefa9-3502-457d-a7f0-5d10322424e7","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Vannak, akik nem ismertek mást, csak az utcát és a nélkülözést. Ők fiatalként lettek hajléktalanok, intézetben nőttek fel, és segítség nélkül a többségük soha nem tudna kitörni a nyomor csapdájából. A Diótörés Alapítvány épp ezt a támaszt akarja nyújtani nekik. A hajléktalanság kriminalizálását jelentő törvények hatálybalépése után az ő központjukban jártunk, és elkísértük egyik veterán munkatársukat „terepre”. Budapest olyan arca tárult fel előttünk, amely gúnyos kegyetlenséggel zabálja fel lakóit.","shortLead":"Vannak, akik nem ismertek mást, csak az utcát és a nélkülözést. Ők fiatalként lettek hajléktalanok, intézetben nőttek...","id":"20181025_fiatal_hajlektalan_hajlektalansag_jovokep_hajlektalantorveny_drog_diotores_alapitvany_csepanyi_gabriella","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=542cefa9-3502-457d-a7f0-5d10322424e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2f5153-2569-4b1e-89ee-f06a55ea197f","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_fiatal_hajlektalan_hajlektalansag_jovokep_hajlektalantorveny_drog_diotores_alapitvany_csepanyi_gabriella","timestamp":"2018. október. 25. 06:30","title":"Akik csak a hajléktalanságot ismerik: „Milyen jövőkép? Jövőm sincs”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b89460-fa97-43bb-9385-2128ad887104","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"December 31-ig meg kell kötni a szerződést azoknak a cégeknek, akik jövőre is adómentesen szeretnének kockázati biztosítást adni dolgozóiknak. Több tízezer cég érintett, és ennek a biztosításnak ráadásul gazdaságfehérítő hatása is van.","shortLead":"December 31-ig meg kell kötni a szerződést azoknak a cégeknek, akik jövőre is adómentesen szeretnének kockázati...","id":"20181024_2_millio_munkavallalo_biztositasa_forog_kockan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18b89460-fa97-43bb-9385-2128ad887104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a4d7b3e-db2c-4776-9382-9a03ebef2956","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181024_2_millio_munkavallalo_biztositasa_forog_kockan","timestamp":"2018. október. 24. 09:28","title":"2 millió munkavállaló biztosítása forog kockán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95974e78-4fab-4fbc-a1b4-3a2ca2df592f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, mi késztette a támadót arra, hogy két emberre is tüzet nyisson. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi késztette a támadót arra, hogy két emberre is tüzet nyisson. ","id":"20181025_Lovoldozes_volt_egy_elelmiszerboltban_Kentuckyban_ketten_meghaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95974e78-4fab-4fbc-a1b4-3a2ca2df592f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"953e90c4-723c-449a-bb7f-62a45fbebb9b","keywords":null,"link":"/vilag/20181025_Lovoldozes_volt_egy_elelmiszerboltban_Kentuckyban_ketten_meghaltak","timestamp":"2018. október. 25. 06:56","title":"Lövöldözés volt egy élelmiszerboltban Kentuckyban, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812dceaa-792b-451c-a865-c71180f50f94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Apple messze nem piacvezető Kínában, most nagyon bízik ebben a piacban az iPhone XR értékesítése kapcsán: a legyártott „olcsó” idei iPhone-ok nagy részét oda irányítja.","shortLead":"Bár az Apple messze nem piacvezető Kínában, most nagyon bízik ebben a piacban az iPhone XR értékesítése kapcsán...","id":"20181025_apple_iphone_xr_keszlet_ketharmada_kinaba_megy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=812dceaa-792b-451c-a865-c71180f50f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d1d139-19f6-44ef-bf94-290a7998baab","keywords":null,"link":"/tudomany/20181025_apple_iphone_xr_keszlet_ketharmada_kinaba_megy","timestamp":"2018. október. 25. 13:03","title":"Elhappolják az olcsóbb iPhone-t mindenki más elől a kínaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]