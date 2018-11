Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27a0df2b-2d6a-4da0-a3dc-b74e6832a89d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ha megszavazzák, a Közigazgatási Felsőbíróság elnökét március végéig megválaszthatják.","shortLead":"Ha megszavazzák, a Közigazgatási Felsőbíróság elnökét március végéig megválaszthatják.","id":"20181106_Benyujtottak_a_kozigazgatasi_birosagokrol_szolo_torvenyjavaslatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27a0df2b-2d6a-4da0-a3dc-b74e6832a89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b0c1af-abc6-4268-8db0-34c444bf9e34","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Benyujtottak_a_kozigazgatasi_birosagokrol_szolo_torvenyjavaslatot","timestamp":"2018. november. 06. 16:58","title":"Benyújtották a közigazgatási bíróságokról szóló törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f3587ab-6833-4aa4-a430-cd9e4ca05013","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hazai és külföldi szakemberek két hét múlva Budapesten mutatják be elképzeléseiket arról, miként is alakítja át a következő években pénzügyeinket a technológia. Az idei Fintech Banking Summit konferencia szervezői azt ígérik, az eseményen megtudhatjuk, hogy mikor mondhatunk búcsút a papírpénznek, és hogy milyen más, hasonló jelentőségű változásra számíthatunk a következő években.\r

\r

","shortLead":"Hazai és külföldi szakemberek két hét múlva Budapesten mutatják be elképzeléseiket arról, miként is alakítja át...","id":"20181106_fintech_banking_summit_konferencia_equitech","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f3587ab-6833-4aa4-a430-cd9e4ca05013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c005de-10cc-47df-8a6f-0db4052b9c89","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_fintech_banking_summit_konferencia_equitech","timestamp":"2018. november. 06. 16:03","title":"Mikor mondhatunk búcsút a papírpénznek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b011e4b5-a4cc-48f4-8570-f80da00e39d0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olasz Filippo Magninit tiltott teljesítménynövelő szer használata miatt bünteti az olasz doppingellenes ügynökség. Igaz, a sportoló tavaly év végén visszavonult.","shortLead":"Az olasz Filippo Magninit tiltott teljesítménynövelő szer használata miatt bünteti az olasz doppingellenes ügynökség...","id":"20181106_negy_ev_eltiltas_a_ketszeres_vilagbajnok_uszonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b011e4b5-a4cc-48f4-8570-f80da00e39d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca897840-b372-4112-ae4f-03b48d0c976f","keywords":null,"link":"/sport/20181106_negy_ev_eltiltas_a_ketszeres_vilagbajnok_uszonak","timestamp":"2018. november. 06. 17:37","title":"Négy év eltiltás a kétszeres világbajnok úszónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába vásárolnak egyre többet a magyarok, egyre nagyobb a baj a bolti munkaerőhiány miatt.","shortLead":"Hiába vásárolnak egyre többet a magyarok, egyre nagyobb a baj a bolti munkaerőhiány miatt.","id":"20181107_Agyondolgoztatott_kepzetlen_boltosokra_panaszkodnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce6d839a-6cad-45d4-8532-a7cecb4f9abb","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Agyondolgoztatott_kepzetlen_boltosokra_panaszkodnak","timestamp":"2018. november. 07. 06:42","title":"Agyondolgoztatott, képzetlen boltosokra panaszkodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cdf5056-ef67-4b03-a0e5-763ef9738fae","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy arany-, két ezüst- és egy bronzérem. Ez a mérlege a nemrég véget ért budapesti birkózó-vb-nek. Meg 1,8 milliárd forint. 2013-ban is rendeztünk vébét, akkor elég volt kevesebb mint 330 millió.","shortLead":"Egy arany-, két ezüst- és egy bronzérem. Ez a mérlege a nemrég véget ért budapesti birkózó-vb-nek. Meg 1,8 milliárd...","id":"20181107_Hatszor_annyi_penzt_koltottek_az_idei_birkozo_vilagbajnoksagra_mint_ot_eve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cdf5056-ef67-4b03-a0e5-763ef9738fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf4808b-8307-43dd-82ba-cdd8ba12cf25","keywords":null,"link":"/sport/20181107_Hatszor_annyi_penzt_koltottek_az_idei_birkozo_vilagbajnoksagra_mint_ot_eve","timestamp":"2018. november. 07. 17:05","title":"Hatszor annyi pénzt költöttek az idei birkózó világbajnokságra, mint öt éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5048cb5e-6714-440f-9a9c-8778105557c9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Barca védője akkorát fejelt a busz visszapillantójába, mint anno Zidane Materazzi mellkasába.","shortLead":"A Barca védője akkorát fejelt a busz visszapillantójába, mint anno Zidane Materazzi mellkasába.","id":"20181106_Lefejelte_Pique_a_buszt_annyira_belemerult_papirjaiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5048cb5e-6714-440f-9a9c-8778105557c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737f2ac2-ddee-4461-a8c6-90254887d4e8","keywords":null,"link":"/sport/20181106_Lefejelte_Pique_a_buszt_annyira_belemerult_papirjaiba","timestamp":"2018. november. 06. 12:03","title":"Lefejelte Piqué a buszt, annyira belemerült papírjaiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669ee7e4-ea88-4607-9f56-d595325b5683","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Határozati javaslatot nyújtott be a jobbikos Kepli Lajos, a célja az állatkísérletek teljes körű betiltása.","shortLead":"Határozati javaslatot nyújtott be a jobbikos Kepli Lajos, a célja az állatkísérletek teljes körű betiltása.","id":"20181106_Betiltana_az_allatkiserleteket_a_Jobbik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=669ee7e4-ea88-4607-9f56-d595325b5683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a794a10c-b4c6-47b9-9fd5-ee38d76d8b0b","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Betiltana_az_allatkiserleteket_a_Jobbik","timestamp":"2018. november. 06. 18:03","title":"Betiltaná az állatkísérleteket a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc45be3a-777d-4881-8d63-f4e72f8c85d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kakas Istvánnak mindenkihez volt pár jó szava, és mindenkire mosolygott, szerették a helyiek. Októberben halt meg Bath-ban. ","shortLead":"Kakas Istvánnak mindenkihez volt pár jó szava, és mindenkire mosolygott, szerették a helyiek. Októberben halt meg...","id":"20181106_Egy_magyar_hajlektalan_emlektablajara_gyujtenek_egy_angol_varoskaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc45be3a-777d-4881-8d63-f4e72f8c85d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f13eafd2-4183-4388-9f00-1308248bfcf3","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Egy_magyar_hajlektalan_emlektablajara_gyujtenek_egy_angol_varoskaban","timestamp":"2018. november. 06. 11:46","title":"Egy magyar hajléktalan emléktáblájára gyűjtenek egy angol városkában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]