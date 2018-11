"Számunkra is felfoghatatlan, hogy ez már a negyedik lemezünk, de a belénk kódolt vágy, hogy mindig kellenek új dalok, észrevétlenül hajtották előre a zenekar motorját az elmúlt időszakban is. Eddig is fontos volt számunkra, hogy a stúdiómunka ne csak a trackek merev reprodukálása legyen, hanem jó pillanatok lenyomata. Ezúttal még tovább mentünk: három dal szó szerint a felvételek alatt született, több másikat pedig a felvétel előtti percekben forgattunk ki a sarkukból" – nyilatkozta Szepesi Mátyás, a zenekar frontembere.

Az előző lemezen és az elmúlt két év koncertjein fontos szerepet kapott fúvósok ezen a korongon is megjelennek, a hangmérnöki és a produceri munka oroszlánrészét Haller Dániel, a csapat basszusgitárosa vállalta magára. A feléneklés utolsó napján pedig kigurult egy szöveg a csapat régi barátjáról és támogatójáról, Fábián Juliról (Földrevaló).

És hogy miért Álomból vár a lemez címe? "A nagy dolgok ugyanúgy, mint az egészen aprók, álmokként kezdik. Ennek a lemeznek a záródala egy altató, amelynek zenei témája egyben az album indítása is. Az álmok fontosak – de ugyanilyen fontos a teremtő erő és hogy higgyünk az álmainkban, máshogy nem lesz belőlük soha vár. Így kezdték ezek a dalok is, így kezdte ez a lemez is, amelynek most elengedjük a kezét, lássuk meg: mi lesz a sorsa, lesz-e a mi álmainkból kísérőzene mások napjaihoz."



A teljes album itt meghallgatható.