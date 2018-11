Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e074df8d-8bb5-4459-a5ce-bbcbc6b49632","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyomatékosan kérik, egyelőre kevés sikerrel.","shortLead":"Nyomatékosan kérik, egyelőre kevés sikerrel.","id":"20181110_Foto_Amikor_a_lakok_finoman_jelzik_hogy_ne_parkolj_a_kapu_ele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e074df8d-8bb5-4459-a5ce-bbcbc6b49632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63cdc51b-7fb1-49e1-92a4-dafd82c5629f","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Foto_Amikor_a_lakok_finoman_jelzik_hogy_ne_parkolj_a_kapu_ele","timestamp":"2018. november. 10. 11:18","title":"Fotó: Amikor a lakók finoman jelzik, hogy ne parkolj a kapu elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58e8e87-7b2c-4078-b98c-29db6f64f51f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő minden jel szerint a kormány családpolitikájának címlaplánya lett.","shortLead":"Az énekesnő minden jel szerint a kormány családpolitikájának címlaplánya lett.","id":"20181109_Szandi_gyereket_kivan_minden_nonek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d58e8e87-7b2c-4078-b98c-29db6f64f51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970180a0-dc8b-4eb8-8bf7-e25d2414b06b","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Szandi_gyereket_kivan_minden_nonek","timestamp":"2018. november. 09. 10:31","title":"Szandi gyereket kíván minden nőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83c2349-4200-4d70-98ef-13ca1b654f69","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Moszkva összesen csaknem 100 millió forintot fizetett a szolgálataiért. Az ügyészség nyomozást indított.","shortLead":"Moszkva összesen csaknem 100 millió forintot fizetett a szolgálataiért. Az ügyészség nyomozást indított.","id":"20181109_orosz_kem_osztrak_ezredes_ugyeszseg_nyomozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e83c2349-4200-4d70-98ef-13ca1b654f69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1505f5bc-758c-4d66-ba49-fdea75242d7c","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_orosz_kem_osztrak_ezredes_ugyeszseg_nyomozas","timestamp":"2018. november. 09. 11:27","title":"Húsz évig kémkedett az oroszoknak egy osztrák ezredes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f52b9b-f4ff-4ced-a890-9badb3723e54","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szerintük így kompenzálható az, hogy amúgy milyen káros a hatásuk és milyen sok egészségügyi kiadást generál a fogyasztásuk. ","shortLead":"Szerintük így kompenzálható az, hogy amúgy milyen káros a hatásuk és milyen sok egészségügyi kiadást generál...","id":"20181108_Brit_tudosok_felvetettek_hogy_meg_kene_adoztatni_a_voros_husokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6f52b9b-f4ff-4ced-a890-9badb3723e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8bdf66-c4b6-43e5-a896-7741f4324f55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Brit_tudosok_felvetettek_hogy_meg_kene_adoztatni_a_voros_husokat","timestamp":"2018. november. 08. 21:53","title":"Brit tudósok felvetették, hogy meg kéne adóztatni a vörös húsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baad1e60-2bf0-4d84-960f-3692505d200d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Harminckettesek terénél rohant bele egy fekete autó a megállóba szerda este 11 körül. ","shortLead":"A Harminckettesek terénél rohant bele egy fekete autó a megállóba szerda este 11 körül. ","id":"20181108_Fotok_Kidontotte_a_46_megallojat_egy_auto_az_ejjel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=baad1e60-2bf0-4d84-960f-3692505d200d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c573b95-221e-4c6f-886e-0dc25febc85c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181108_Fotok_Kidontotte_a_46_megallojat_egy_auto_az_ejjel","timestamp":"2018. november. 08. 16:33","title":"Fotók: Kidöntötte a 4-es, 6-os megállóját egy autó az éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f07e9fb-8a7d-445a-9e3b-98afbb1eafef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 74 milliárdos városában megszavazták a 7500 hajléktalant lakáshoz segítő adót. San Francisco, a névadója, a szegényeket segítő Szent-Ferenc szellemében támogatja a rászorulókat.","shortLead":"A 74 milliárdos városában megszavazták a 7500 hajléktalant lakáshoz segítő adót. San Francisco, a névadója...","id":"20181109_Helyi_kulonadobol_lakast_a_hajlektalanoknak_Igen_ez_a_varos_megszavazta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f07e9fb-8a7d-445a-9e3b-98afbb1eafef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a969ee-8267-4cbd-bb78-51a5181132c1","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_Helyi_kulonadobol_lakast_a_hajlektalanoknak_Igen_ez_a_varos_megszavazta","timestamp":"2018. november. 09. 10:33","title":"Helyi különadóból lakást a hajléktalanoknak? Igen, ez a város megszavazta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Fizetős a parkolás, de a tömegközlekedésben is hétköznapnak számít ez a szombat.","shortLead":"Fizetős a parkolás, de a tömegközlekedésben is hétköznapnak számít ez a szombat.","id":"20181110_Ha_azt_hitte_hogy_a_parkolooroknel_hetvege_van_teved","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b908bf9-749b-4079-9795-b0018ed78212","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181110_Ha_azt_hitte_hogy_a_parkolooroknel_hetvege_van_teved","timestamp":"2018. november. 10. 09:20","title":"Ha azt hitte, hogy a parkolóőröknél hétvége van, téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04065614-9aa2-4a80-a198-d357ee8bcf2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az éjszaka képződött köd főként az északkeleti megyékben nagy területen maradhat meg tartósan, másutt a nappali órákban csökken a köddel borított területek aránya – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.","shortLead":"Az éjszaka képződött köd főként az északkeleti megyékben nagy területen maradhat meg tartósan, másutt a nappali órákban...","id":"20181110_tobb_megyeben_nagy_a_kod_figyelmeztetest_is_kiadtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04065614-9aa2-4a80-a198-d357ee8bcf2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c634a5-ea13-4fce-8452-52a8e9dc43ba","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_tobb_megyeben_nagy_a_kod_figyelmeztetest_is_kiadtak","timestamp":"2018. november. 10. 07:10","title":"Több megyében nagy a köd, figyelmeztetést is kiadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]