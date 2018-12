Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab34e4f7-a3f8-4c81-9e1f-7fa0b344d724","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Fővárosi Állat- és Növénykert legújabb épületét, a Pannon Park biodómját választották Európa legjobb szabadidős épületének az idei International Property Awards nemzetközi ingatlanszakmai díjátadón.



","shortLead":"A Fővárosi Állat- és Növénykert legújabb épületét, a Pannon Park biodómját választották Európa legjobb szabadidős...","id":"20181206_Meg_csak_most_epul_de_mar_Europa_legjobb_szabadidos_epuletenek_szamit_az_allatkerti_Biodom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab34e4f7-a3f8-4c81-9e1f-7fa0b344d724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e969fb9-7e4f-4235-9c0d-aaeb0874dd54","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Meg_csak_most_epul_de_mar_Europa_legjobb_szabadidos_epuletenek_szamit_az_allatkerti_Biodom","timestamp":"2018. december. 06. 08:47","title":"Még csak most épül, de már Európa legjobb szabadidős épületének számít az állatkerti Biodóm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"504a537e-956c-49b0-928d-55c5f2de1e74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egészen pontosan az történt, hogy Rétvári Bence államtitkár Nagy Feróval és Bogányi Gergellyel (lásd még: csodazongora) közösen töltötte ki a konzultációs kérdőívet és ott volt a sajtó egy része is.","shortLead":"Egészen pontosan az történt, hogy Rétvári Bence államtitkár Nagy Feróval és Bogányi Gergellyel (lásd még: csodazongora...","id":"20181205_Nagy_Fero_migransozva_toltotte_ki_a_nemzeti_konzultaciot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=504a537e-956c-49b0-928d-55c5f2de1e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd6ca26-98e7-4d90-b196-fb079d0d1bdd","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Nagy_Fero_migransozva_toltotte_ki_a_nemzeti_konzultaciot","timestamp":"2018. december. 05. 08:23","title":"Nagy Feró migránsozva töltötte ki a nemzeti konzultációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb25e87-3fdc-4edf-a788-0e972964dbda","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar...","id":"20181206_Adventi_irodalmi_naptar__december_6","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bb25e87-3fdc-4edf-a788-0e972964dbda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d407476-9078-4065-a1f2-03453854eff3","keywords":null,"link":"/kultura/20181206_Adventi_irodalmi_naptar__december_6","timestamp":"2018. december. 06. 08:02","title":"Adventi irodalmi naptár - december 6.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kamarai pénzből finanszírozott családi nyaralások, pazarló rendezvények és gyanús kifizetések – évek óta tart ad muníciót a sajtónak a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) működése. A sorozatos skandallumok után kedden új alelnököt választott, ma pedig bejelenti lemondását a szervezet elnöke. ","shortLead":"Kamarai pénzből finanszírozott családi nyaralások, pazarló rendezvények és gyanús kifizetések – évek óta tart ad...","id":"20181205_Tovabbgyuruzik_a_kamarai_botrany_lemond_az_elnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03bd774-e5f7-4720-bedb-976e3f2cc397","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Tovabbgyuruzik_a_kamarai_botrany_lemond_az_elnok","timestamp":"2018. december. 05. 10:58","title":"Továbbgyűrűzik a kamarai botrány, lemond az elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ecd0ea-7153-4714-ab90-be3cfa0a1db6","c_author":"Mérő László","category":"itthon","description":"Orbán Viktor olyan szélkakas, amelyik mindig arra fordul, amerre holnap fog fújni a szél. Vélemény.","shortLead":"Orbán Viktor olyan szélkakas, amelyik mindig arra fordul, amerre holnap fog fújni a szél. Vélemény.","id":"20181205_mero_laszlo_egyetemgyilkos_2_ceu_orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10ecd0ea-7153-4714-ab90-be3cfa0a1db6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee41f172-bc06-43c1-8c27-eb7dfba60397","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_mero_laszlo_egyetemgyilkos_2_ceu_orban","timestamp":"2018. december. 05. 13:50","title":"Mérő László: Az egyetemgyilkos 2.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e2b727-a819-4e2e-9ac2-b0d52c9f60c6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 1979-ben, Vikidál Gyula énekessel alakult zenekar májusban lép fel a Barba Negrában.\r

\r

","shortLead":"Az 1979-ben, Vikidál Gyula énekessel alakult zenekar májusban lép fel a Barba Negrában.\r

\r

","id":"20181204_Tobb_mint_30_ev_utan_osszeall_az_eredeti_Dinamit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48e2b727-a819-4e2e-9ac2-b0d52c9f60c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b679ee9-f40d-497e-9373-55d9c4bc53ab","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_Tobb_mint_30_ev_utan_osszeall_az_eredeti_Dinamit","timestamp":"2018. december. 04. 12:02","title":"Több mint 30 év után összeáll az eredeti Dinamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b801588-7626-443a-8082-8bc8635c04d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljesen biztos, hogy az ikonikus sportkocsi alternatív hajtáslánccal is elérhető lesz, de erre néhány évet még várnunk kell.","shortLead":"Teljesen biztos, hogy az ikonikus sportkocsi alternatív hajtáslánccal is elérhető lesz, de erre néhány évet még várnunk...","id":"20181204_szentsegsertes_vagy_sem_de_jon_az_elso_hibrid_porsche_911_zold_rendszam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b801588-7626-443a-8082-8bc8635c04d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5001bc-df2d-4885-a098-97db73c327d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181204_szentsegsertes_vagy_sem_de_jon_az_elso_hibrid_porsche_911_zold_rendszam","timestamp":"2018. december. 04. 11:21","title":"Szentségsértés vagy sem, de jön az első hibrid Porsche 911","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4982d651-f0ac-48f2-88ff-f4277dae76b2","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Legalább 21 milliárd forintot már most elköltöttek a 2023-as atlétikai vb-re, és tippelni is alig lehet, hol lesz a költekezés vége, százmilliárdos összegről is hallani. Ha bejön a papírforma, a világ harmadik legnézettebb sporteseményét rendezhetjük, de a végcél ennél is nagyobb: a budapesti olimpia.","shortLead":"Legalább 21 milliárd forintot már most elköltöttek a 2023-as atlétikai vb-re, és tippelni is alig lehet, hol lesz...","id":"20181204_atletika_vb_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4982d651-f0ac-48f2-88ff-f4277dae76b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97fdf67a-c955-43c5-9dfa-8fecf3506ddb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_atletika_vb_Budapest","timestamp":"2018. december. 04. 11:05","title":"Még el sem nyertük a rendezést, de már milliárdokba került az atlétikai vb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]