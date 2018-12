Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a75bd27-b11d-44d9-85ee-e5806b52f7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Botrányos jelenetek zajlanak a parlamentbe, de elvileg szabályos, hogy a levezető elnök a parlamenti patkóból vezényli le a szavazásokat. ","shortLead":"Botrányos jelenetek zajlanak a parlamentbe, de elvileg szabályos, hogy a levezető elnök a parlamenti patkóból vezényli...","id":"20181212_Mit_mond_a_hazszabaly_az_elnoki_emelvenyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a75bd27-b11d-44d9-85ee-e5806b52f7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd046555-d840-4386-801c-f6d8509f3cde","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Mit_mond_a_hazszabaly_az_elnoki_emelvenyrol","timestamp":"2018. december. 12. 11:46","title":"Mit mond a házszabály a mai botrányos szavazásról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Persze előbb ő is tájékozódik.","shortLead":"Persze előbb ő is tájékozódik.","id":"20181213_Gundel_Takacs_Gabor_felmeri_hol_tart_ma_az_altalanos_tajekozottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fca3d5-b48f-4c58-aac0-ebea433738b8","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Gundel_Takacs_Gabor_felmeri_hol_tart_ma_az_altalanos_tajekozottsag","timestamp":"2018. december. 13. 06:35","title":"Gundel Takács Gábor felméri, hol tart ma az általános tájékozottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a47683-be7f-41e1-8589-7451fff85af2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tíz év után újra egy dalban a hazai MC-szcéna java, hogy elkészítse a hatályos raphimuszt. A klip a hvg.hu-n már látható is.



","shortLead":"Tíz év után újra egy dalban a hazai MC-szcéna java, hogy elkészítse a hatályos raphimuszt. A klip a hvg.hu-n már...","id":"20181210_Az_Animal_Cannibals_ujra_osszehozta_a_rapszovetkezetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37a47683-be7f-41e1-8589-7451fff85af2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e0dd511-49a1-41c3-b313-ecc3be081215","keywords":null,"link":"/kultura/20181210_Az_Animal_Cannibals_ujra_osszehozta_a_rapszovetkezetet","timestamp":"2018. december. 11. 13:00","title":"Az Animal Cannibals újra összehozta a rapszövetkezetet - klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre közelebb a megfejtéshez.","shortLead":"Egyre közelebb a megfejtéshez.","id":"20181211_Letahozhatta_Kover_az_ordibalo_ellenzeki_kepviselot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a3693e-2fdf-41fd-8153-9953b9528b1a","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Letahozhatta_Kover_az_ordibalo_ellenzeki_kepviselot","timestamp":"2018. december. 11. 17:37","title":"Letahózhatta Kövér az ordibáló ellenzéki képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcc3f0e-cbec-4e9b-8ea5-1f4c2603d785","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szervezet által vizsgált minták után derült erre fény. ","shortLead":"A szervezet által vizsgált minták után derült erre fény. ","id":"20181211_Rakkelto_anyagot_talalt_a_Greenpeace_a_XVIII_keruleti_kutakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfcc3f0e-cbec-4e9b-8ea5-1f4c2603d785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ae5beb-83c8-4640-858b-89be4dbd7759","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Rakkelto_anyagot_talalt_a_Greenpeace_a_XVIII_keruleti_kutakban","timestamp":"2018. december. 11. 18:05","title":"Rákkeltő anyagot talált a Greenpeace a XVIII. kerületi kutakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c7b7cf-6c9f-4018-bea4-1184bfcb7781","c_author":"Farkas Zoltán","category":"kultura","description":"Vastapssal fogadta, vastapssal búcsúztatta a Budapesti Kongresszusi Központ közönsége Bródy Jánost, akinek ezúttal is valamennyi verssora a szabadság hiányáról szólt. És persze arról, hogy „ezek ugyanazok”.\r

\r

","shortLead":"Vastapssal fogadta, vastapssal búcsúztatta a Budapesti Kongresszusi Központ közönsége Bródy Jánost, akinek ezúttal is...","id":"20181211_A_ketharmados_tobbseg_onfeledten_zikzikelt_a_Brodykoncerten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44c7b7cf-6c9f-4018-bea4-1184bfcb7781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4df190-05da-49c4-aa78-926e92d4526a","keywords":null,"link":"/kultura/20181211_A_ketharmados_tobbseg_onfeledten_zikzikelt_a_Brodykoncerten","timestamp":"2018. december. 11. 20:00","title":"A kétharmados többség önfeledten zikzikelt – ilyen volt a Bródy-koncert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e833548-0c54-4659-9ccf-6e58d854831e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181212_Ader_gyorsan_elhagyta_a_Parlamentet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e833548-0c54-4659-9ccf-6e58d854831e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1bbbb53-d3f6-4bc3-ab2f-22c73335596d","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Ader_gyorsan_elhagyta_a_Parlamentet","timestamp":"2018. december. 12. 13:14","title":"Botrány a Parlamentben: Áder gyorsan elhagyta az üléstermet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732e6487-2047-4909-9b19-602b2e1abedb","c_author":"","category":"itthon","description":"Vadászbalesetet szenvedett Tasi Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke.","shortLead":"Vadászbalesetet szenvedett Tasi Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke.","id":"20181211_Fideszes_politikus_lottek_arcon_egy_vadaszaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=732e6487-2047-4909-9b19-602b2e1abedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b601c80-9ab7-4b19-b36d-720cf830f864","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Fideszes_politikus_lottek_arcon_egy_vadaszaton","timestamp":"2018. december. 11. 13:32","title":"Fideszes politikust lőttek arcon egy vadászaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]