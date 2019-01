Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42fa7f6d-0153-4e98-a46d-a6580d1ed6fe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tiltott határátlépés címén folyik ellenük eljárás.","shortLead":"Tiltott határátlépés címén folyik ellenük eljárás.","id":"20190115_Kercsi_incidens_Moszkva_meghosszabbitotta_az_ukran_tengereszek_elozetes_letartoztatasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42fa7f6d-0153-4e98-a46d-a6580d1ed6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff893864-5241-4f8c-bf36-9203fbb6c863","keywords":null,"link":"/vilag/20190115_Kercsi_incidens_Moszkva_meghosszabbitotta_az_ukran_tengereszek_elozetes_letartoztatasat","timestamp":"2019. január. 15. 20:57","title":"Kercsi incidens: Moszkva meghosszabbította az ukrán tengerészek előzetes letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányzat nem gondolta meg magát, miközben egyre nagyobbra nyílik az olló a közmunkások bére és a nettó minimálbér között.","shortLead":"A kormányzat nem gondolta meg magát, miközben egyre nagyobbra nyílik az olló a közmunkások bére és a nettó minimálbér...","id":"20190115_Iden_sem_emelik_a_kozmunkasok_fizeteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6f2603-eca5-49da-979a-3eea974f4815","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190115_Iden_sem_emelik_a_kozmunkasok_fizeteset","timestamp":"2019. január. 15. 14:29","title":"Idén sem emelik a közmunkások fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"227863b3-e20c-490c-a2a2-56b21a09d227","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hatóságok ajánlják, hogy szerdáig, ha tehetik, inkább ne is induljanak útnak az arrafelé tartók.","shortLead":"A hatóságok ajánlják, hogy szerdáig, ha tehetik, inkább ne is induljanak útnak az arrafelé tartók.","id":"20190115_Akadozik_a_kozlekedes_a_MagasTatraban_az_iteletido_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=227863b3-e20c-490c-a2a2-56b21a09d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040866ec-5190-4b3e-89b9-b6364de13fd9","keywords":null,"link":"/elet/20190115_Akadozik_a_kozlekedes_a_MagasTatraban_az_iteletido_miatt","timestamp":"2019. január. 15. 13:23","title":"Szükségállapotot hirdettek, a közlekedés is akadozik a Magas-Tátrában az ítéletidő miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47717153-9d34-4a8c-8396-5a2a530cee34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kenyai biztonsági erők megölték a nairobi terrortámadás összes elkövetőjét, illetve volt az iszlamisták között olyan, aki felrobbantotta magát. ","shortLead":"A kenyai biztonsági erők megölték a nairobi terrortámadás összes elkövetőjét, illetve volt az iszlamisták között olyan...","id":"20190117_nairobi_terrortamadas_otven_eltunt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47717153-9d34-4a8c-8396-5a2a530cee34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e93d59a-5d07-4e51-a729-2704f9d098c9","keywords":null,"link":"/vilag/20190117_nairobi_terrortamadas_otven_eltunt","timestamp":"2019. január. 17. 05:18","title":"Ötven embert nem találnak a nairobi terrortámadás óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"586e4c73-4151-457b-b8b7-0a4f0f1f9202","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sérve miatti kínzó fájdalom miatt abbahagyja az edzést az olimpiai bajnok kajakos, lemondott a jövő évi olimpiáról is.","shortLead":"Sérve miatti kínzó fájdalom miatt abbahagyja az edzést az olimpiai bajnok kajakos, lemondott a jövő évi olimpiáról is.","id":"20190116_Nyaki_fajdalmai_miatt_visszavonul_DouchevJanics_Natasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=586e4c73-4151-457b-b8b7-0a4f0f1f9202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409e6756-3906-456b-a378-00927628b84a","keywords":null,"link":"/sport/20190116_Nyaki_fajdalmai_miatt_visszavonul_DouchevJanics_Natasa","timestamp":"2019. január. 16. 14:23","title":"Nyaki fájdalmai miatt visszavonul Douchev-Janics Natasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2e2dac4-b0c1-4a68-a0af-012454ce22f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutya már majdnem elmerült, egy hajszálon múlt az élete.","shortLead":"A kutya már majdnem elmerült, egy hajszálon múlt az élete.","id":"20190115_Szokott_tacskot_mentettek_ki_a_Tiszabol_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2e2dac4-b0c1-4a68-a0af-012454ce22f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e85743a-f349-4283-88c5-fa352a19d003","keywords":null,"link":"/elet/20190115_Szokott_tacskot_mentettek_ki_a_Tiszabol_a_rendorok","timestamp":"2019. január. 15. 14:51","title":"Szökött tacskót mentettek ki a Tiszából a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7030a8-650c-4b9c-a766-e38eaa07a9b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemzetbiztonsági kifogás miatt csupán 20 kötvényjegyző és 44 családtag esetében utasították el a magyar hatóságok a letelepedési kérelmeket.","shortLead":"Nemzetbiztonsági kifogás miatt csupán 20 kötvényjegyző és 44 családtag esetében utasították el a magyar hatóságok...","id":"20190117_Offshore_adoparadicsomokbol_is_erkeztek_letelepedesi_kotvenyesek_Magyarorszagra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d7030a8-650c-4b9c-a766-e38eaa07a9b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a51d74-46d1-4df6-82ce-f7c7abacff45","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Offshore_adoparadicsomokbol_is_erkeztek_letelepedesi_kotvenyesek_Magyarorszagra","timestamp":"2019. január. 17. 11:43","title":"Offshore adóparadicsomokból is érkeztek letelepedési kötvényesek Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A korábbi zuhanás után kezdenek visszakapaszkodni az árak.","shortLead":"A korábbi zuhanás után kezdenek visszakapaszkodni az árak.","id":"20190116_Dragult_a_benzin_es_a_gazolaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb198924-e16f-4139-964d-2b798cc8458a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Dragult_a_benzin_es_a_gazolaj","timestamp":"2019. január. 16. 05:33","title":"Drágult a benzin és a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]