[{"available":true,"c_guid":"3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég vezetése és a szakszervezetek már hónapok óta tárgyalnak.","shortLead":"A cég vezetése és a szakszervezetek már hónapok óta tárgyalnak.","id":"20190121_Meg_mindig_nincs_megegyezes_a_berekrol_az_Audinal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8bd8e7-0d37-4610-b780-a45af1473d5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_Meg_mindig_nincs_megegyezes_a_berekrol_az_Audinal","timestamp":"2019. január. 21. 21:06","title":"Még mindig nem sikerült megegyezni a bérekről az Audinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4437ca33-cbc7-4435-afa3-a16f22b9e9a9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem jutott be a legjobbak közé a Susotázs és a Ruben Brandt, a gyűjtő. A Roma és A kedvenc taroltak a kategóriákban. ","shortLead":"Nem jutott be a legjobbak közé a Susotázs és a Ruben Brandt, a gyűjtő. A Roma és A kedvenc taroltak a kategóriákban. ","id":"20190122_Oscar_dij_gala_jeloltek_listaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4437ca33-cbc7-4435-afa3-a16f22b9e9a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4798a2c-6b97-494c-9302-ebd0c28cdf57","keywords":null,"link":"/kultura/20190122_Oscar_dij_gala_jeloltek_listaja","timestamp":"2019. január. 22. 15:05","title":"Akár Oscart is nyerhet a Bohém rapszódia? Kihirdették a jelölteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0a8619-95c9-4f33-9ac5-e4f0d95e0775","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új funkció került elő a legdrágább Galaxy S10 tippelt fegyvertárából. Ez a jellemző alapjaiban változtathatja meg a felhasználó és telefonja kapcsolatát.","shortLead":"Egy új funkció került elő a legdrágább Galaxy S10 tippelt fegyvertárából. Ez a jellemző alapjaiban változtathatja meg...","id":"20190122_samsung_galaxy_s10_x_life_pattern_funkcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd0a8619-95c9-4f33-9ac5-e4f0d95e0775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd182d1-0224-49ff-8341-7c82930ea5ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_samsung_galaxy_s10_x_life_pattern_funkcio","timestamp":"2019. január. 22. 11:03","title":"Ez lehet a Samsung Galaxy S10 titkos fegyvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad875a61-0252-4584-9049-307873dce06e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Arról is beszéltek, hogy majd személyesen is találkoznak. ","shortLead":"Arról is beszéltek, hogy majd személyesen is találkoznak. ","id":"20190122_Orban_telefonon_beszelt_Trump_kulugyminiszterevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad875a61-0252-4584-9049-307873dce06e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd3b554-156d-497d-9d12-4ccb91dffba8","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Orban_telefonon_beszelt_Trump_kulugyminiszterevel","timestamp":"2019. január. 22. 17:23","title":"Orbán telefonon beszélt Trump külügyminiszterével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e013fa-9612-4ffd-a161-e8aeddd37e6d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hétvégén és a jövő héten igazi téli idő várható. ","shortLead":"A hétvégén és a jövő héten igazi téli idő várható. ","id":"20190122_Szerdara_megint_befedi_az_orszagot_a_ho","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7e013fa-9612-4ffd-a161-e8aeddd37e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b2706f-e2ba-4ac6-9725-3758a0915ca1","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Szerdara_megint_befedi_az_orszagot_a_ho","timestamp":"2019. január. 22. 17:50","title":"Szerdára megint befedi az országot a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e20c846-b368-47be-af12-8fc362158e82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az biztos, hogy hóból is megárt a sok.","shortLead":"Az biztos, hogy hóból is megárt a sok.","id":"20190122_havas_autos_video_obertauern","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e20c846-b368-47be-af12-8fc362158e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c3e5be-dd52-4d67-828c-24210935519f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190122_havas_autos_video_obertauern","timestamp":"2019. január. 22. 17:13","title":"Videó: kicsit sok a hó Ausztriában, kétméteres hósapkát viselnek az autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079b4b45-724e-494d-ba8d-f21d41930603","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már két kislánya van.","shortLead":"Már két kislánya van.","id":"20190122_Megszuletett_Kovacs_Katalin_masodik_gyereke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=079b4b45-724e-494d-ba8d-f21d41930603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887fd239-3809-4fa0-a516-3239a1bc04d6","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Megszuletett_Kovacs_Katalin_masodik_gyereke","timestamp":"2019. január. 22. 14:08","title":"Megszületett Kovács Katalin második gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147291e0-4e73-4fd6-b8fd-517d6948d7ca","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Sokunk számára nem természetes nemet mondani. Ha fejleszteni akarjuk magunkban az ellentmondás képességét, tudatosítanunk kell, mi vezérel minket az örökös igenre.","shortLead":"Sokunk számára nem természetes nemet mondani. Ha fejleszteni akarjuk magunkban az ellentmondás képességét...","id":"20190122_Nem_tud_nemet_mondani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=147291e0-4e73-4fd6-b8fd-517d6948d7ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfaea26-dbe9-4d64-b039-91de76a887b6","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190122_Nem_tud_nemet_mondani","timestamp":"2019. január. 22. 13:15","title":"Képtelen nemet mondani? Talán ez a módszer segíthet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]