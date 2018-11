Egy szereplő neve már kiderült, azt is tudni, hogy mikor kezdik el forgatni a The Many Saints of Newarkot.

A Tony Soprano fiatalkorát bemutató film 1968 és 1975 között fog játszódni, a későbbi maffiavezér életét 9-től 16 éves koráig követhetjük majd. A film egyik központi történését a 60-as években New Jersey állam iparvárosaiban, így a Newarkban is a fekete lakosság körében kitörő faji zavargások adják majd, innen a mozifilm címe is. 1967 volt a "hosszú, forró nyár" Amerikában, Newarkban a zavargásokat konkétan az váltotta ki, hogy egy rendőr súlyosan megvert egy afroamerikai férfit. "Ez az az időszak, amikor newarki olaszok és afroamerikaiak egymás torkának estek, és a gengszterek között ezek a konfliktusok halálosak voltak" – jegyzi meg a Deadline újságírója.

A sikersorozat több epizódjának korábbi rendezője, Alan Taylor veszi kézbe az irányítást az előzményfilm esetében is. Ahogy a 2007-ben véget ért Maffiózók vezető forgatókönyvírója, David Chase is visszatér, ő Lawrence Konnerrel – a sorozatnak szintén az egyik volt írójával – együtt jegyzi a készülő film forgatókönyvét. Chase produkciós cége dolgozott korábban a Grand Budapest Hotelen vagy A régi városon (Manchester by the Sea). Ez alapján jó kezekben van a The Many Saints of Newark, a rendező Alan Taylor ráadásul olyan egyéb, remek sorozatokon is dolgozott már, mint a Mad Men vagy a Trónok harca.

Az új szereplőkről alig lehet tudni valamit, eddig egyetlen név szivárgott ki: Alessandro Nivola kaphat fontos szerepet a filmben. Nivolát többek között Nicolas Winding Refn Neon démonjában, és az Amerikai botrányban láthattuk FBI-főnökként.

Nivola az Amerikai botrányban © ANNAPURNA PRODUCTIONS / ARCHIVES DU 7EME ART / PHOTO12

A színész valószínűleg Carmella Soprano unokatestvérét, Christopher Moltistanti apját, Richard "Dickie" Moltisantit fogja alakítani. Bár Dickie-t nem láthattuk a sorozatban, mert Christopher még gyerek volt, amikor apját lelőtték, de a Maffiózókban így is elég sokszor emlegették a nevét, anekdotákat hallhattunk róla, és tulajdonképpen az ő korai halála volt az oka annak, hogy Tony Soprano (James Gandolfini) annyira atyáskodott Christopher felett.

A filmben fontos szerep fog majd jutni Tony Soprano apjának, Giovanni “Johnny Boy” Sopranónak, Tony édesanyjának, Livia Sopranónak és Tony nagybátyjának, Junior Sopranónak is.

A filmet előreláthatóan 2019 máricusában kezdik forgatni, tehát 2020 előtt biztosan nem kerül a mozikba.