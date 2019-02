Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"569d2f0a-5612-4565-82ca-8d5d5f3360b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A davosi világgazdasági fórumon intimpistáskodott egy tévéstáb, de legalább kiderült, milyen egyszerű az olasz politika.","shortLead":"A davosi világgazdasági fórumon intimpistáskodott egy tévéstáb, de legalább kiderült, milyen egyszerű az olasz politika.","id":"20190201_Lehallgattak_mit_mondott_Salvinirol_Merkelnek_az_olasz_kormanyfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=569d2f0a-5612-4565-82ca-8d5d5f3360b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9181247-7245-4f12-9006-4142c1aa04bd","keywords":null,"link":"/vilag/20190201_Lehallgattak_mit_mondott_Salvinirol_Merkelnek_az_olasz_kormanyfo","timestamp":"2019. február. 01. 08:07","title":"Merkel és Conte kibeszélték Salvinit, egy tévéstáb meg felvette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f93a724a-e6ab-4ded-8525-51815a4a01df","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öt személy ellen nyújtottak be vádiratot, bűnszervezetben elkövetett hűtlen kezelés és pénzmosás miatt.","shortLead":"Öt személy ellen nyújtottak be vádiratot, bűnszervezetben elkövetett hűtlen kezelés és pénzmosás miatt.","id":"20190131_Vademeles_tortent_a_Quaestorugy_soltvadkerti_szalaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f93a724a-e6ab-4ded-8525-51815a4a01df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4828fa-dbeb-492c-87e4-5013848a3bef","keywords":null,"link":"/kkv/20190131_Vademeles_tortent_a_Quaestorugy_soltvadkerti_szalaban","timestamp":"2019. január. 31. 09:48","title":"Vádat emelnek a Quaestor-ügy soltvadkerti szálában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1754af-f862-48ac-8d1f-48209076db75","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a korosodó bajor járgány nem megkímélt állapotú vagy frissen felújított, hanem olyan, mintha most gördült volna ki a gyárból.","shortLead":"Ez a korosodó bajor járgány nem megkímélt állapotú vagy frissen felújított, hanem olyan, mintha most gördült volna ki...","id":"20190131_nem_eliras_tenyleg_260_kilometer_van_ebben_a_34_eves_bmwben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea1754af-f862-48ac-8d1f-48209076db75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f9506b-86d8-4f56-81c7-213ff62940c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_nem_eliras_tenyleg_260_kilometer_van_ebben_a_34_eves_bmwben","timestamp":"2019. január. 31. 06:41","title":"Nem elírás, tényleg 260 kilométer van ebben a 34 éves BMW-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0924096a-740c-4caa-96a4-0489c558e20b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dobos Menyhért vezérigazgató szerint Hadházy videója nem minősül közérdekű közleménynek. ","shortLead":"Dobos Menyhért vezérigazgató szerint Hadházy videója nem minősül közérdekű közleménynek. ","id":"20190131_A_kozteve_nem_adja_le_Hadhazy_hirdeteset_visszamegy_szamon_kerni_a_teveszekhazba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0924096a-740c-4caa-96a4-0489c558e20b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4247c29c-d6b2-4a4a-bd07-bd5bf04273df","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_A_kozteve_nem_adja_le_Hadhazy_hirdeteset_visszamegy_szamon_kerni_a_teveszekhazba","timestamp":"2019. január. 31. 10:43","title":"A köztévé nem adja le Hadházy hirdetését, visszament számon kérni a tévészékházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798ff9af-48a5-4a94-8f72-a9b2973a9237","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bezártak a Városliget megújulásának szimbólumai, a Feszl-pavilonok. Van, aki szerint a 160 éves tervek alapján újjáépült pavilonok nem tudtak nyereségesen működni – a Városliget Zrt. szerint viszont az elvárt színvonalat nem tudták hozni.\r

\r

","shortLead":"Bezártak a Városliget megújulásának szimbólumai, a Feszl-pavilonok. Van, aki szerint a 160 éves tervek alapján...","id":"20190201_Elhibazott_koncepcio_eredmenyekent_zartak_be_a_Feszlpavilonok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=798ff9af-48a5-4a94-8f72-a9b2973a9237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce051de-c445-4e57-962e-968b5c96d99b","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Elhibazott_koncepcio_eredmenyekent_zartak_be_a_Feszlpavilonok","timestamp":"2019. február. 01. 11:53","title":"Elhibázott koncepció eredményeként zártak be a Feszl-pavilonok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b65743-1057-4e7b-a649-d9e742df9e10","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Deutsche Telekom komolyan veszi a kínai cégek hálózati eszközeinek biztonságáról szóló vitát – olvasható a legnagyobb európai telekommunikációs vállalat közleményében, melyben a DT egy független tesztprocedúra bevezetését javasolja.","shortLead":"A Deutsche Telekom komolyan veszi a kínai cégek hálózati eszközeinek biztonságáról szóló vitát – olvasható a legnagyobb...","id":"20190201_huawei_amerikai_vadak_kemvad_deutsche_telekom_fuggetlen_laboratorium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8b65743-1057-4e7b-a649-d9e742df9e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00611108-ea3c-4b89-a0e9-e1a9ba38bbac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190201_huawei_amerikai_vadak_kemvad_deutsche_telekom_fuggetlen_laboratorium","timestamp":"2019. február. 01. 09:03","title":"Rendet vágna a Deutsche Telekom az USA kontra Huawei ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f63b11-0d88-4b97-a47e-c96f8a430f8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung néhány nappal a barcelonai Mobile World Congress előtt, Londonban mutatja majd be az idei évre szánt csúcskészülékeit. Ezúttal a Galaxy S10+-ról láthatunk egy felvételt.","shortLead":"A Samsung néhány nappal a barcelonai Mobile World Congress előtt, Londonban mutatja majd be az idei évre szánt...","id":"20190131_samsung_galaxy_s10_plus_kiszivargott_foto_fenykep_androidos_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2f63b11-0d88-4b97-a47e-c96f8a430f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd706e00-7dcf-4168-8b58-eaa9be336a3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_samsung_galaxy_s10_plus_kiszivargott_foto_fenykep_androidos_okostelefon","timestamp":"2019. január. 31. 20:03","title":"Kiszivárgott fotón a Samsung 1 TB-os csúcsmobilja, a Galaxy S10+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koránt sem a gyorséttermek utánpótlását adják a romkocsmák homályában merengő bölcsészek, mutat rá az MTA a kutatóintézetek átalakításának tervét kommentálva, konkrét példákkal illusztrálva igazát.\r

\r

","shortLead":"Koránt sem a gyorséttermek utánpótlását adják a romkocsmák homályában merengő bölcsészek, mutat rá az MTA...","id":"20190201_A_human_tudomanyok_hasznarol_gyozkodi_a_kormanyt_az_MTA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca92678-3954-4008-abc7-05f66ee63ed7","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_A_human_tudomanyok_hasznarol_gyozkodi_a_kormanyt_az_MTA","timestamp":"2019. február. 01. 11:25","title":"A humán tudományok hasznáról győzködi a kormányt az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]