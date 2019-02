Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34ab53da-b657-46a4-bf9f-105ae3b06f0f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hónapokig tartott a bevezetése, most megérkezett: a világ több pontján már működik, hogy a Messengerben írt üzeneteket küldés után is törölhessék a felhasználók. A funkciót, ahogy az lenni szokott, fokozatosan vezetik be.","shortLead":"Hónapokig tartott a bevezetése, most megérkezett: a világ több pontján már működik, hogy a Messengerben írt üzeneteket...","id":"20190205_facebook_messenger_uzenet_torlese_kuldes_utan_uzenet_visszavonasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34ab53da-b657-46a4-bf9f-105ae3b06f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51b0c5b-ae91-47fc-b2b4-05d03a12fe18","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_facebook_messenger_uzenet_torlese_kuldes_utan_uzenet_visszavonasa","timestamp":"2019. február. 05. 19:03","title":"Élesítette a Facebook az álomfunkciót, mától küldés után is lehet törölni az üzeneteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd67d8d-4890-4bfb-ac26-55891e122b84","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportoló a Facebookra egy képet is posztolt a kórházból. ","shortLead":"A sportoló a Facebookra egy képet is posztolt a kórházból. ","id":"20190204_Hat_csavar_van_a_kezemben__megmutottek_Liu_Shaoangot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bd67d8d-4890-4bfb-ac26-55891e122b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9309cf-5594-4548-88e7-538a643b37fb","keywords":null,"link":"/sport/20190204_Hat_csavar_van_a_kezemben__megmutottek_Liu_Shaoangot","timestamp":"2019. február. 04. 17:22","title":"\"Hat csavar van a kezemben\" - megműtötték Liu Shaoangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70eddd9-df68-471b-aae5-baed75a2f426","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszországban – szélsőséges szervezethez való tartozás vádjával – hat év börtönbüntetésre ítélték a Jehova Tanúi nevű szekta egyik tagját, a dán nemzetiségű Dennis Christensent.","shortLead":"Oroszországban – szélsőséges szervezethez való tartozás vádjával – hat év börtönbüntetésre ítélték a Jehova Tanúi nevű...","id":"20190206_Hat_ev_borton_Oroszorszagban_Bibliaolvasasert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c70eddd9-df68-471b-aae5-baed75a2f426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c6cf091-20ce-437b-85ed-903f372cca54","keywords":null,"link":"/vilag/20190206_Hat_ev_borton_Oroszorszagban_Bibliaolvasasert","timestamp":"2019. február. 06. 10:42","title":"Hat év börtön Oroszországban Biblia-olvasásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca1d07a2-d06f-4772-8cdc-8614331b07d8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az elemzői várakozásoktól elmaradt a Raiffeisen nyeresége, pedig így is majdnem 14 százalékkal nőtt.","shortLead":"Az elemzői várakozásoktól elmaradt a Raiffeisen nyeresége, pedig így is majdnem 14 százalékkal nőtt.","id":"20190206_Nagy_nyeresege_lett_a_Raiffeisennek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca1d07a2-d06f-4772-8cdc-8614331b07d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b66460-6902-488d-8dca-7e77ce8dce22","keywords":null,"link":"/kkv/20190206_Nagy_nyeresege_lett_a_Raiffeisennek","timestamp":"2019. február. 06. 12:07","title":"Nagy nyeresége lett a Raiffeisennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a7d53b1-e975-4ee7-bd9d-d3d1e845cd17","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó überkategóriás 1600 lóerős sportkocsija várhatóan 2020-ban fog elkészülni.","shortLead":"Az amerikai gyártó überkategóriás 1600 lóerős sportkocsija várhatóan 2020-ban fog elkészülni.","id":"20190204_meg_egy_kicsit_varni_kell_az_500_kmh_vegsebessegu_kozuti_hiperautora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a7d53b1-e975-4ee7-bd9d-d3d1e845cd17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7d7496-4e8b-4d26-80cd-8c456f8d36fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190204_meg_egy_kicsit_varni_kell_az_500_kmh_vegsebessegu_kozuti_hiperautora","timestamp":"2019. február. 04. 13:21","title":"Jön, de még egy kicsit várni kell az 500 km/h végsebességű közúti hiperautóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stresszes napjai vannak Elon Musknak, hiszen két igen nehéz és fontos projektet is sikerrel kell teljesítenie. Hogy mekkora nyomás nehezedik rá, azt egy befektetőkkel zajló “beszélgetés” is jól jellemzi.","shortLead":"Stresszes napjai vannak Elon Musknak, hiszen két igen nehéz és fontos projektet is sikerrel kell teljesítenie...","id":"20190205_elon_musk_spacex_starship_csillaghajo_mars_utazas_starlink_internet_halozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4cd1f2b-193a-4772-a7cd-6ecee9205efc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_elon_musk_spacex_starship_csillaghajo_mars_utazas_starlink_internet_halozat","timestamp":"2019. február. 05. 10:33","title":"Elon Musk még soha nem volt olyan feszült, mint mostanság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 14 éves Molly Russel 2017-ben követett el öngyilkosságot, szülei szerint azért, mert ilyen tartalmakat látott az Instagramon és a Pinteresten is. Az Instagram vezetője most változást jelentett be.","shortLead":"A 14 éves Molly Russel 2017-ben követett el öngyilkosságot, szülei szerint azért, mert ilyen tartalmakat látott...","id":"20190204_instagram_elhomalyostott_kepek_onbantalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a7396b-a752-4079-b9d1-527742efd21f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_instagram_elhomalyostott_kepek_onbantalmazas","timestamp":"2019. február. 04. 17:33","title":"Öngyilkos lett egy brit tinédzser, most szigorítást ígér az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34a192d-0aba-467b-bb30-a612e643115f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cooke Maroney eljegyezte barátnőjét, Jennifer Lawrence-t. Így a színésznő már nem barátnő, menyasszony. A pár pedig: jegyespár.","shortLead":"Cooke Maroney eljegyezte barátnőjét, Jennifer Lawrence-t. Így a színésznő már nem barátnő, menyasszony. A pár pedig...","id":"20190206_Eljegyeztek_Jennifer_Lawrencet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d34a192d-0aba-467b-bb30-a612e643115f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddaf18da-7303-4979-8998-4b530c009dfe","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Eljegyeztek_Jennifer_Lawrencet","timestamp":"2019. február. 06. 08:30","title":"Eljegyezték Jennifer Lawrence-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]