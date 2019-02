Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dae7bc6-2acd-46ea-a6db-658d0180233e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kisebb fuvarcégek licitajánlatai mellett már a GLS, a TNT és a Magyar Posta „instant” szállítási árajánlatait is választhatják opcióként a Fuvar.hu felhasználói. A magyar startup által fejlesztett új funkció az azonnali szállításban érdekelt kkv-knak, illetve magánszemélyeknek kínál gyors megoldást. ","shortLead":"A kisebb fuvarcégek licitajánlatai mellett már a GLS, a TNT és a Magyar Posta „instant” szállítási árajánlatait is...","id":"20190208_fuvarhu_azonnali_szallitas_instant_szallitasi_arajanlat_gls_tnt_magyar_posta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dae7bc6-2acd-46ea-a6db-658d0180233e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f0b8b97-4f53-4a54-a8a9-a10722e847ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_fuvarhu_azonnali_szallitas_instant_szallitasi_arajanlat_gls_tnt_magyar_posta","timestamp":"2019. február. 08. 09:33","title":"Azonnali szállítással újít Magyarországon az áruszállítók Ubere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc1f0c4-69f1-4f52-a4f1-17d31c23ca6a","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"vilag","description":"Az USA kilépett abból az 1987-ben megkötött, fegyverkezést korlátozó szerződésből, amelyet Oroszország is kreatívan értelmezett egy ideje. Egy magyar elemzés azt mutatja meg, hogy az újra induló fegyverkezési verseny és az atomhatalmak szaporodása hogyan növeli a fenyegetettséget.","shortLead":"Az USA kilépett abból az 1987-ben megkötött, fegyverkezést korlátozó szerződésből, amelyet Oroszország is kreatívan...","id":"20190206_Kozelebb_a_vegitelethez__ujra_eljon_az_atomfegyverekkel_valo_nyilt_fenyegetes_kora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dc1f0c4-69f1-4f52-a4f1-17d31c23ca6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41b1bb2-0889-428e-abf4-638441a7cb27","keywords":null,"link":"/vilag/20190206_Kozelebb_a_vegitelethez__ujra_eljon_az_atomfegyverekkel_valo_nyilt_fenyegetes_kora","timestamp":"2019. február. 06. 15:31","title":"Közelebb a végítélethez: újra eljöhet az atomfegyverekkel fenyegetés kora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"981c95f6-a20f-4f67-bc1b-553bc34549ad","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több száz újabb gént hoztak összefüggésbe a kutatók a depresszióval – derült ki a Nature Neuroscience című folyóiratban publikált új tanulmányból, amely azokra a személyiségtípusokra is rávilágít, akik fogékonyabbak lehetnek a betegségre.","shortLead":"Több száz újabb gént hoztak összefüggésbe a kutatók a depresszióval – derült ki a Nature Neuroscience című folyóiratban...","id":"20190208_depresszio_genek_tanulmany_edinburghi_egyetem_neuroticizmus_dohanyzas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=981c95f6-a20f-4f67-bc1b-553bc34549ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6536b3-c5a8-4f54-a50c-dc12512ecff0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_depresszio_genek_tanulmany_edinburghi_egyetem_neuroticizmus_dohanyzas","timestamp":"2019. február. 08. 14:03","title":"Kijött az eddigi legnagyobb depressziókutatás eredménye, 2 millió embert néztek át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1458aca1-a203-4615-9e34-870b4ca331e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymás után érkeznek a hírek arról, hogy mennyire hasznos az Apple új generációs okosórája. Elsősorban azokról a funkcióiról van szó, amelyek adott esetben akár életet is menthetnek.","shortLead":"Egymás után érkeznek a hírek arról, hogy mennyire hasznos az Apple új generációs okosórája. Elsősorban azokról...","id":"20190207_apple_watch_series4_eleses_erzekeloje_norveg_ferfi_eletmentes_okosora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1458aca1-a203-4615-9e34-870b4ca331e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de6c6cfc-6ff8-4ec7-82a0-2fd446ad8941","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_apple_watch_series4_eleses_erzekeloje_norveg_ferfi_eletmentes_okosora","timestamp":"2019. február. 07. 13:03","title":"Újra bizonyított: életet mentett az Apple Watch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae0a8066-d76f-41bf-8ec3-b9309cddab4d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Élve emeltek ki egy ötéves gyereket annak a hétemeletes háznak a romjai közül, amely szerda délután omlott össze Isztambulban. ","shortLead":"Élve emeltek ki egy ötéves gyereket annak a hétemeletes háznak a romjai közül, amely szerda délután omlott össze...","id":"20190207_isztambul_osszeomlott_lakohaz_serultek_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae0a8066-d76f-41bf-8ec3-b9309cddab4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a000bd-a83b-494f-9ea3-8ef9174417de","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_isztambul_osszeomlott_lakohaz_serultek_halalos_aldozatok","timestamp":"2019. február. 07. 12:17","title":"Még mindig találnak túlélőket az összeomlott isztambuli ház romjai között – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ccb77d-3cce-4124-803d-21383bb00f65","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"David Malpasst, az amerikai pénzügyminisztérium magas rangú tisztségviselőjét jelölte a Világbank elnökének az amerikai elnök.","shortLead":"David Malpasst, az amerikai pénzügyminisztérium magas rangú tisztségviselőjét jelölte a Világbank elnökének az amerikai...","id":"20190206_donald_trump_amerikai_elnok_vilagbank_jeloles_david_malpass","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11ccb77d-3cce-4124-803d-21383bb00f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d84ecc0-c6fd-4351-b9eb-628a045f5a36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_donald_trump_amerikai_elnok_vilagbank_jeloles_david_malpass","timestamp":"2019. február. 06. 22:30","title":"Trump a Világbank egyik bírálóját jelöli az intézmény elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0e338f-4beb-4f96-9885-987ad7889506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzet csótányának nevezett énekes kórházba került, a térdét műtötték. Szuper ellátást kapott, rögvest el is mondta a véleményét a magyar egészségügyről.","shortLead":"A nemzet csótányának nevezett énekes kórházba került, a térdét műtötték. Szuper ellátást kapott, rögvest el is mondta...","id":"20190206_Nagy_Fero_azt_mondja_aki_meg_egyszer_hulyeseget_ir_a_magyar_egeszsegugyrol_azt_nyakon_vagja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba0e338f-4beb-4f96-9885-987ad7889506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52069c46-227b-40af-8b2c-2426e42c0c6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Nagy_Fero_azt_mondja_aki_meg_egyszer_hulyeseget_ir_a_magyar_egeszsegugyrol_azt_nyakon_vagja","timestamp":"2019. február. 06. 17:39","title":"Nagy Feró azt mondja, aki még egyszer „hülyeséget” ír a magyar egészségügyről, azt nyakon vágja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0c4ad2-1237-4311-849d-40ac5732b73a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Plusz és mínusz ötven fokban is kiválóan teljesít, és akár luxuskivitelben is lehet rendelni. ","shortLead":"Plusz és mínusz ötven fokban is kiválóan teljesít, és akár luxuskivitelben is lehet rendelni. ","id":"20190207_gaz_lanctalpas_keteltu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a0c4ad2-1237-4311-849d-40ac5732b73a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97534637-027a-484e-a4ce-a20cde802c4d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190207_gaz_lanctalpas_keteltu","timestamp":"2019. február. 07. 19:22","title":"Igazi orosz különlegesség a lánctalpas csónak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]