[{"available":true,"c_guid":"10ccff62-bc6c-40be-9a4d-214a34c9cff5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felvétel 1996-ban készült, az énekest három órán keresztül faggatták a nyomozók a New York-i Four Seasons Hotelben, miután Neverland nevű birtokának öt korábbi munkavállalója is beperelte őt jogtalan elbocsátás miatt.","shortLead":"A felvétel 1996-ban készült, az énekest három órán keresztül faggatták a nyomozók a New York-i Four Seasons Hotelben...","id":"20190205_Michael_Jackson_pedofilia_vadak_szembesites_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10ccff62-bc6c-40be-9a4d-214a34c9cff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54487f66-70bf-4882-ace8-3834d91d9fe9","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Michael_Jackson_pedofilia_vadak_szembesites_video","timestamp":"2019. február. 05. 12:59","title":"Előkerült egy videó, amelyen szembesítik Michael Jacksont a pedofília vádjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1605bea6-9864-4089-ab29-7bbf6788ad72","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mikroműanyag volt minden vizsgált állatban, de egyelőre nem nagy arányban. ","shortLead":"Mikroműanyag volt minden vizsgált állatban, de egyelőre nem nagy arányban. ","id":"20190204_Minden_partra_vetodott_allatban_talaltak_muanyagot_NagyBritanniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1605bea6-9864-4089-ab29-7bbf6788ad72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56abd3d2-b7ef-42e5-9015-f491d3a2b86f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_Minden_partra_vetodott_allatban_talaltak_muanyagot_NagyBritanniaban","timestamp":"2019. február. 04. 17:58","title":"Minden partra vetődött állatban találtak műanyagot Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32332f97-3d01-4901-bae1-1fa16f7d3f1a","c_author":"Nyusztay Máté - Czeglédi Fanni","category":"gazdasag","description":"Alig fél év alatt milliókat tudtak megtakarítani, befektetni a vezető politikusok. Az ország vezetőinek bevallásából kiderül: átlag 5 ingatlanjuk van, 10 milliós megtakarításuk, szinte kötelező elem a kincstárjegy és a szántó. ","shortLead":"Alig fél év alatt milliókat tudtak megtakarítani, befektetni a vezető politikusok. Az ország vezetőinek bevallásából...","id":"20190205_allami_vezetok_es_kormanytagok_vagyonnyilatkozata_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32332f97-3d01-4901-bae1-1fa16f7d3f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed581b86-ece0-4642-ac4f-ee33bdce64e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_allami_vezetok_es_kormanytagok_vagyonnyilatkozata_2019","timestamp":"2019. február. 05. 11:55","title":"Fél év alatt milliókat félretenni? – A kormánytagok bizonyítják, hogy minden lehetséges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"687f0edc-2f6a-4f3b-ac59-9710667cfdd4","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A játéknak lényeges szerepe van a gyerekek testi, szociális, érzelmi és szellemi fejlődésében, ezért az iskolákból való száműzése a standardizált oktatás nagy tragédiája – véli a neves oktatási szakember, Ken Robinson.","shortLead":"A játéknak lényeges szerepe van a gyerekek testi, szociális, érzelmi és szellemi fejlődésében, ezért az iskolákból való...","id":"20190205_Miert_nelkulozhetetlen_a_szabad_jatek_az_iskolakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=687f0edc-2f6a-4f3b-ac59-9710667cfdd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd589361-a76c-49d4-bf42-f92589662985","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190205_Miert_nelkulozhetetlen_a_szabad_jatek_az_iskolakban","timestamp":"2019. február. 05. 13:15","title":"Ezért nélkülözhetetlen a szabad játék az iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f3c4337-14c6-44da-bb8d-d3dc492bab5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hawaii politikus megpróbálná komolyan venni a polgárok egészségét.","shortLead":"Egy hawaii politikus megpróbálná komolyan venni a polgárok egészségét.","id":"20190205_Ha_szaz_ev_a_dohanyzasi_korhatar_vajon_leszoknak_az_emberek_a_cigarettarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f3c4337-14c6-44da-bb8d-d3dc492bab5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109a52b0-1bf7-4659-ba66-1c8e16335c23","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Ha_szaz_ev_a_dohanyzasi_korhatar_vajon_leszoknak_az_emberek_a_cigarettarol","timestamp":"2019. február. 05. 14:27","title":"Ha száz év a dohányzási korhatár, vajon leszoknak az emberek a cigarettáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy veszteséggel zárta a Ryanair az előző negyedévet, és a Brexit miatt nem is vár sok jót a következő hónapoktól.","shortLead":"Nagy veszteséggel zárta a Ryanair az előző negyedévet, és a Brexit miatt nem is vár sok jót a következő hónapoktól.","id":"20190204_Az_olcso_jegyekkel_magyarazza_a_Ryanair_hogy_majdnem_20_millio_eurot_bukott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b431470-2d3c-48a9-bed2-62e40b75ec9e","keywords":null,"link":"/kkv/20190204_Az_olcso_jegyekkel_magyarazza_a_Ryanair_hogy_majdnem_20_millio_eurot_bukott","timestamp":"2019. február. 04. 12:24","title":"Az olcsó jegyekkel magyarázza a Ryanair, hogy majdnem 20 millió eurót bukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33d723e8-f811-4797-bc76-6203cce86e59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ballai Attila az azonnali.hu-nak nyilatkozott. Mint mondta, konzervatív, nemzeti elkötelezettségű napilapot szeretne készíteni, amely \"nem enged sem a bal-, sem a jobboldali szélsőségek nyomásának\".","shortLead":"Ballai Attila az azonnali.hu-nak nyilatkozott. Mint mondta, konzervatív, nemzeti elkötelezettségű napilapot szeretne...","id":"20190205_Az_ujraindulo_Magyar_Nemzet_foszerkesztoje_szerint_nem_szavazoknak_fognak_irni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33d723e8-f811-4797-bc76-6203cce86e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dfd47a1-1b4f-40d9-9e17-defc9f70d477","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Az_ujraindulo_Magyar_Nemzet_foszerkesztoje_szerint_nem_szavazoknak_fognak_irni","timestamp":"2019. február. 05. 14:58","title":"Az újrainduló Magyar Nemzet főszerkesztője szerint nem a szavazóknak fognak írni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vajon az alábbi összeg hol helyezkedik el egy egytől Gundel-menüig terjedő skálán?","shortLead":"Vajon az alábbi összeg hol helyezkedik el egy egytől Gundel-menüig terjedő skálán?","id":"20190205_Kiderult_mennyit_koltenek_a_betegek_etkeztetesere_a_korhazakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6462e8f-e5e3-4bd9-a06b-c99a3eb4ac73","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Kiderult_mennyit_koltenek_a_betegek_etkeztetesere_a_korhazakban","timestamp":"2019. február. 05. 17:36","title":"Kiderült, mennyit költenek a betegek étkeztetésére a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]