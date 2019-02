Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"159e92c8-de8a-422d-9e70-1d945596cdeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kijött a 444.hu-nak a ferencvárosi parkolási rendszerről szóló, közösségi finanszírozással készült filmjének első része.","shortLead":"Kijött a 444.hu-nak a ferencvárosi parkolási rendszerről szóló, közösségi finanszírozással készült filmjének első része.","id":"20190212_ferencvaros_parkolas_444_kozossegi_finanszirozas_film","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=159e92c8-de8a-422d-9e70-1d945596cdeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a91ff53-bab4-4cc1-86b4-eded14580ddd","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_ferencvaros_parkolas_444_kozossegi_finanszirozas_film","timestamp":"2019. február. 12. 22:17","title":"Súlyos dolgokat talált a 444 a ferencvárosi parkolási mutyi mélyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c325d78-da76-4243-91dc-6dc9f4082aef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 30 éves brazil nő azt mondta, pénzhiányba került, ezért vállalta el, hogy Magyarországra hozza a 60 milliós szállítmányt. ","shortLead":"A 30 éves brazil nő azt mondta, pénzhiányba került, ezért vállalta el, hogy Magyarországra hozza a 60 milliós...","id":"20190213_Ovszerekbe_rejtve_akarta_Magyarorszagra_csempeszni_egy_borondnyi_kokaint_nem_jott_ossze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c325d78-da76-4243-91dc-6dc9f4082aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97034136-33cb-4612-ac77-c5adcd186586","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Ovszerekbe_rejtve_akarta_Magyarorszagra_csempeszni_egy_borondnyi_kokaint_nem_jott_ossze","timestamp":"2019. február. 13. 13:59","title":"Óvszerekbe rejtve akart Magyarországra csempészni egy bőröndnyi kokaint, nem jött össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a68b1a77-1008-4886-808c-a7314dc3dec3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A világűrben folytatott fegyverkezési programokat vizsgálta az amerikai Védelmi Hírszerző Ügynökség.","shortLead":"A világűrben folytatott fegyverkezési programokat vizsgálta az amerikai Védelmi Hírszerző Ügynökség.","id":"20190212_Felfegyverezne_a_vilagurt_Kina_es_Oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a68b1a77-1008-4886-808c-a7314dc3dec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8dc471-f4c6-486c-a812-56904d7db418","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Felfegyverezne_a_vilagurt_Kina_es_Oroszorszag","timestamp":"2019. február. 12. 05:44","title":"Felfegyverezné a világűrt Kína és Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94cc8644-aa78-45d7-84e2-207c27573999","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A látogatásról az MTI adott ki fotókat.","shortLead":"A látogatásról az MTI adott ki fotókat.","id":"20190211_Orban_korbevitte_a_Varban_az_amerikai_kulugyminisztert__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94cc8644-aa78-45d7-84e2-207c27573999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c4c2a0-a0b9-4d80-a07a-354d9599db97","keywords":null,"link":"/itthon/20190211_Orban_korbevitte_a_Varban_az_amerikai_kulugyminisztert__fotok","timestamp":"2019. február. 11. 22:01","title":"Orbán körbevitte a Várban az amerikai külügyminisztert - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0346fc98-4f04-43f2-80d8-c9261af910e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az allergiás tünetek időszakában nem javasolt bőrpróbát végeztetni, így aki tavaly két hétnél tovább szenvedett orrfolyástól, tüsszögéstől vagy szemviszketéstől, annak tanácsos az allergiás panaszok jelentkezése előtt vagy később, a tünetek lecsengése után elvégeztetnie a vizsgálatot.","shortLead":"Az allergiás tünetek időszakában nem javasolt bőrpróbát végeztetni, így aki tavaly két hétnél tovább szenvedett...","id":"20190213_Allergiaszezon_pollen_tunetek_vizsgalat_orvos_antihisztamin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0346fc98-4f04-43f2-80d8-c9261af910e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8168e51-1b36-4596-bef8-f86b98740a7b","keywords":null,"link":"/elet/20190213_Allergiaszezon_pollen_tunetek_vizsgalat_orvos_antihisztamin","timestamp":"2019. február. 13. 14:04","title":"Néhány héten belül indul a tavaszi allergiaszezon: ezekre érdemes figyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace84a28-02ff-4cb1-80d3-9c01e71ac65f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190213_A_most_boszen_nacizo_Orban_a_Jobbikot_nemreg_meg_filoszemitanak_nevezte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ace84a28-02ff-4cb1-80d3-9c01e71ac65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb5205f-1ae5-4cd8-9be7-7cbb3344a54d","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_A_most_boszen_nacizo_Orban_a_Jobbikot_nemreg_meg_filoszemitanak_nevezte","timestamp":"2019. február. 13. 10:32","title":"A most bőszen nácizó Orbán a Jobbikot nemrég még filoszemitának nevezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c07dfb-b2ee-4117-8b35-e0c5f1069788","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína után Hongkongban is lejjebb vitte aktuális mobiljainak árát az Apple. ","shortLead":"Kína után Hongkongban is lejjebb vitte aktuális mobiljainak árát az Apple. ","id":"20190213_apple_iphone_ara_uj_iphone_arcsokkentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19c07dfb-b2ee-4117-8b35-e0c5f1069788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619706da-87e6-4e78-94d0-edf8d6ad9452","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_apple_iphone_ara_uj_iphone_arcsokkentes","timestamp":"2019. február. 13. 18:33","title":"Újabb országban csökkentette az iPhone-ok árát az Apple, és nem is kevéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc21fdb8-4018-4a84-847e-a0ee098dac01","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező egyedülálló tárlata lesz a Budapesti Fotófesztivál egyik legnagyobb dobása.","shortLead":"A rendező egyedülálló tárlata lesz a Budapesti Fotófesztivál egyik legnagyobb dobása.","id":"20190212_David_Lynch_videoban_uzent_a_magyaroknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc21fdb8-4018-4a84-847e-a0ee098dac01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912216fe-4a3b-464a-a180-6c1c5e638fe2","keywords":null,"link":"/kultura/20190212_David_Lynch_videoban_uzent_a_magyaroknak","timestamp":"2019. február. 12. 09:25","title":"David Lynch videóban üzent a magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]