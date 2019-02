Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bekéretik szerdán a svéd külügyminisztériumba a magyar nagykövetet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Annika Strandhäll svéd társadalombiztosítási miniszter irányába tett kijelentései miatt – közölte kedd este Pezhman Fivrin svéd külügyi szóvivő a helyi közszolgálati rádióban. A találkozó szerdán lesz.","shortLead":"Bekéretik szerdán a svéd külügyminisztériumba a magyar nagykövetet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Annika...","id":"20190220_Semjen_miatt_bekeretik_a_svedek_a_magyar_nagykovetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b09e26-d1cd-48ac-a5de-108184acfac8","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Semjen_miatt_bekeretik_a_svedek_a_magyar_nagykovetet","timestamp":"2019. február. 20. 08:41","title":"Semjén miatt bekéretik a svédek a magyar nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1a521c-648a-4d93-9b4f-e1d823728c28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset az 55-ös főúton, Bajánál történt.","shortLead":"A baleset az 55-ös főúton, Bajánál történt.","id":"20190219_baleset_kamion_baja_55os_ut_utkozes_helyszineles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff1a521c-648a-4d93-9b4f-e1d823728c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bfe426-cbaa-4991-8619-91accbb0a5b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_baleset_kamion_baja_55os_ut_utkozes_helyszineles","timestamp":"2019. február. 19. 11:59","title":"Kamionok ütköztek, lezártak egy Duna-hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9317b59-aefe-4103-93f7-09e2e4583e93","c_author":"Gócza Anita","category":"kultura","description":"Krusovszky Dénes Akik már nem leszünk sosem című könyve a költő, író, műfordító első nagyregénye. Szerinte a régi történetek „újraírása” zajlik országos szinten is, miközben az emlékezés vagy épp a nem-emlékezés a mindenkori jelen felelőssége. A Szépíró-díjas szerzővel a faék egyszerűségű üzenetek hatásáról és a jelenben élő múltról beszélgettünk.","shortLead":"Krusovszky Dénes Akik már nem leszünk sosem című könyve a költő, író, műfordító első nagyregénye. Szerinte a régi...","id":"20190219_Krusovszky_Denes_Muszaj_lenne_vegiggondolni_mi_miert_tortent_velunk_kulonben_hulyek_maradunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9317b59-aefe-4103-93f7-09e2e4583e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"840f795f-7b47-48cd-9461-67bdfc658277","keywords":null,"link":"/kultura/20190219_Krusovszky_Denes_Muszaj_lenne_vegiggondolni_mi_miert_tortent_velunk_kulonben_hulyek_maradunk","timestamp":"2019. február. 20. 15:00","title":"„Muszáj lenne végiggondolni, mi miért történt velünk, különben hülyék maradunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba047803-2ab3-4462-bb63-aaa74044b2e3","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"Az új kilátó a fonyódi Panoráma sétányra kerül.","shortLead":"Az új kilátó a fonyódi Panoráma sétányra kerül.","id":"20190220_Uj_a_Badacsonyra_nezo_kilato_epul_a_Balatonnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba047803-2ab3-4462-bb63-aaa74044b2e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbc08f4-c600-4113-be09-e306be66b599","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Uj_a_Badacsonyra_nezo_kilato_epul_a_Balatonnal","timestamp":"2019. február. 21. 06:15","title":"Új, a Badacsonyra néző kilátó épül a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az állami megrendeléseknek és a több eladásnak köszönhetően jó évet zárt a Magyar Telekom.","shortLead":"Az állami megrendeléseknek és a több eladásnak köszönhetően jó évet zárt a Magyar Telekom.","id":"20190220_Az_elemzoket_is_meglepte_mekkorat_nott_a_Magyar_Telekom_bevetele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233685c2-e4c0-47c2-9972-12e1aa2d10ec","keywords":null,"link":"/kkv/20190220_Az_elemzoket_is_meglepte_mekkorat_nott_a_Magyar_Telekom_bevetele","timestamp":"2019. február. 20. 20:09","title":"Az elemzőket is meglepte, mekkorát nőtt a Magyar Telekom bevétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d04e34-fe87-4d8b-ae22-55493f82db70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem hagyta szó nélkül a Samsung szerda esti bemutatóját a Huawei. Megköszönték nekik.","shortLead":"Nem hagyta szó nélkül a Samsung szerda esti bemutatóját a Huawei. Megköszönték nekik.","id":"20190220_samsung_galaxy_s10_huawei_koszonjuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9d04e34-fe87-4d8b-ae22-55493f82db70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b464d99-5ad0-4b5c-b67e-8cf7cbc112a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_samsung_galaxy_s10_huawei_koszonjuk","timestamp":"2019. február. 20. 22:38","title":"A Huawei azonnal megköszönte a Samsungnak a Galaxy S10-et, de még hogy...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f977819-c698-4b10-86ad-ee91ed2ff713","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A legértékesebb dolgozó ma már az, aki a feladat elvégzése közben tanulni is tud, és képes új utakat és lehetőségeket felismerni – mutat rá könyvében Thomas L. Friedman, a New York Times publicistája. A szülőknek és leendő szülőknek ezzel kapcsolatban az alábbi kérdés elkerülését ajánlja.","shortLead":"A legértékesebb dolgozó ma már az, aki a feladat elvégzése közben tanulni is tud, és képes új utakat és lehetőségeket...","id":"20190219_Egy_kerdes_amivel_sose_zargassuk_a_gyerekeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f977819-c698-4b10-86ad-ee91ed2ff713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1d9a6c-31c0-4d96-8860-b9bba2f0fd80","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190219_Egy_kerdes_amivel_sose_zargassuk_a_gyerekeket","timestamp":"2019. február. 19. 13:15","title":"Egy kérdés, amivel sose zargassuk a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d7f451-10a4-46e8-8151-af932d0a37e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most emelik be a sztrádává bővülő M2-esen a Dunakeszi északi csomópontban épülő új híd gerendáit. Ezen a helyszínen kapcsolódik majd az új gödi felvezetőút is az autópályához.","shortLead":"Most emelik be a sztrádává bővülő M2-esen a Dunakeszi északi csomópontban épülő új híd gerendáit. Ezen a helyszínen...","id":"20190220_m2es_ut_autopalya_dunakeszi_hid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6d7f451-10a4-46e8-8151-af932d0a37e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4d202e-7862-47eb-9518-f18b5c6844e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_m2es_ut_autopalya_dunakeszi_hid","timestamp":"2019. február. 20. 10:32","title":"Ezen az új hídon fognak rengetegen járni Budapesttől északra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]