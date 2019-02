Mint korábban megírtuk, a szakértői vélemény szerint Petruska idei versenydala, a Help Me Out of Herehangneme, tempója, hangszerelése, harmóniastruktúrája, jellemző basszusmenete, dallamkezelése megegyezik a Vampire Weekend amerikai zenekar White Sky című szerzeményével, ezért A Dal 2019 szabályzata értelmében kizárták. (Ide kattintva eldöntheti, hogy ön szerint hasonlít-e a két dal.)

Petruska ezek után Facebook-oldalán tette közzé az esettel kapcsolatos álláspontját.

"Szombat este egy kedves barátom meglepetés születésnapi bulijának emelkedett pillanatába csapott villámként az MTVA híre. Döbbent telefonváltások következtek a többi versenyzővel, a tv műsor záró perceiben egy döntőnyi muzsikusra sikerült ráijeszteni. Miért most került ez elő? Nem vizsgálnak át alaposan mindent már a beválogatások alkalmával jó füllel és szoftverrel? - tettük fel egymás között a kérdéseket" - kezdi Petruska, utalva arra, hogy a második elődöntőn a műsorvezetők bemondták: a fináléba jutott dalok közül az egyiket plágiumvád érte.

A zenész ezek után leírta, hogy hétfő reggel, a műsorpróbán már zenélésre készen, bedrótozva álltak a színpadon, amikor a stáb félrehívta, hogy szeretnének vele beszélni.

Megosztották velem az előző nap befutott szakértői véleményt, ami szinte sokkolt. Mivel a dalom a popzenében használt 3 legalapvetőbb dúr hármashangzatra épül, és a blues zenékre is jellemző shuffle ritmusban van, ha valaki minden áron találni akar valamit, könnyen fog. Ez azonban nem jelent automatikusan plágiumot. A szakértői véleményt elolvastam, a műsorkészítők döntését tisztelettel tudomásul vettem. Mindezzel együtt vitatkozom az ítélettel. Nem kívánom visszaküzdeni magam A Dal 2019 mezőnyébe, azonban nem hagy nyugodni, hogy dalszerzőként egy ilyen méltatlan helyzetbe kerültem.

Petruska szerint ha forrásokat keresünk, a Help Me Out of Here-t Zimbabwe és Malawi tradicionális tánczenéinek hangulata inspirálta, és nem árul el nagy titkot, hogy távolról sem ő az egyetlen, aki innen merít. Úgy véli, az, hogy hasonló forrásból esetlegesen hasonló érzetű nyugati popdal születik, nem precedens nélküli, és olykor tudat alatt is létrejöhet egy szerencsétlen együttállás, bár leszögezi, a szakértői véleménnyel a hangulati hasonlóság elismerése mellett továbbra sem ért egyet.

"Jelenleg le vagyok sokkolva, szomorú vagyok, és korántsem a műsorban való szereplésem elvesztése miatt. Átgondoltan igyekszem építeni a szakmai életem, folyamatosan arra törekszem, hogy a dalaim mondjanak valamit, össze tudjunk általuk kapcsolódni, és nem mellesleg folyamatosan olyan zenei kifejezőeszközökkel kísérletezem, amivel talán színfolt lehetek az ország popkulturális palettáján. Nincs könnyű dolgom magammal, amikor hosszan ülök egy-egy dallam, vagy szöveg fölött, de mindig azt igazolja vissza élet – gondoljunk csak a Dalos zsűri szép szavaira is -, hogy megéri ez a befektetés. Egy kicsit az ebbe vetett erőm tört meg, remélem, csak időlegesen."

Petruska hozzátette: ha nem a Dal, akkor új lemez, új koncertek várják, ebből igyekszik töltekezni, és most minden dalát átnézte, hogy ne érje szó a ház elejét.

A közleményt ide kattintva tudja elolvasni: