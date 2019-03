Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5646c8c0-6e55-4f7e-81a3-fe95553b0f2c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kutatók vizsgálják, hogy a több mint két méter hosszú és kéttonnás hal hogyan jutott el ilyen messzire.","shortLead":"Kutatók vizsgálják, hogy a több mint két méter hosszú és kéttonnás hal hogyan jutott el ilyen messzire.","id":"20190302_Fura_szerzetet_vetett_partra_az_ocean_Kaliforniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5646c8c0-6e55-4f7e-81a3-fe95553b0f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9592e504-a1ae-4ee9-b453-c6d3641f188c","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Fura_szerzetet_vetett_partra_az_ocean_Kaliforniaban","timestamp":"2019. március. 02. 15:50","title":"Fura szerzetet vetett partra az óceán Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac4726e-3447-48cd-b350-33a23f6b76df","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két orosz hegymászó, Roman Reutov és Makszim Sakirov megmászta a világ legmagasabb hegycsúcsát, a 8848 méter magas Csomolungmát. Ez korábban már másoknak is sikerült, de a két mászó végig dokumentálta útját, és most a Yandex-ru oldalon megosztották a különböző magasságokban késztett panoráma-felvételeket.



","shortLead":"Két orosz hegymászó, Roman Reutov és Makszim Sakirov megmászta a világ legmagasabb hegycsúcsát, a 8848 méter magas...","id":"20190302_Lenyugozo_panorama_a_vilag_tetejerol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ac4726e-3447-48cd-b350-33a23f6b76df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f14e3e-1a0c-4fe0-a1ff-e1fe0b46c39a","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Lenyugozo_panorama_a_vilag_tetejerol","timestamp":"2019. március. 02. 12:44","title":"Lenyűgöző panoráma a világ tetejéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd094aa7-8d1d-439e-9708-d45823e3e8a7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Fórum szeretné visszaszerezni az MDF nevét, de nem használná az - mondta Lezsák Sándor, az egyesület elnöke,majd rendíthetetlen támogatásáról biztosította a Fideszt. ","shortLead":"A Nemzeti Fórum szeretné visszaszerezni az MDF nevét, de nem használná az - mondta Lezsák Sándor, az egyesület...","id":"20190302_Lezsak_szerint_a_migracio_az_uj_Trianon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd094aa7-8d1d-439e-9708-d45823e3e8a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b791fa1e-39ce-456c-9dab-d370a3aa991d","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Lezsak_szerint_a_migracio_az_uj_Trianon","timestamp":"2019. március. 02. 16:35","title":"Lezsák szerint a migráció az új Trianon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539ae86b-7def-4515-b83c-97f871fcf5ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pénteken hivatalosan is megkezdődött a hagyományos riói karnevál, s sok szambaiskola arra használja fel a világhírű ünnepségsorozatot, hogy üzenjen a közismertem homofób, szexista, és a kisebbségek ellen fellépő új brazil államfőnek, Jair Bolsonarónak, és szövetségeseinek.","shortLead":"Pénteken hivatalosan is megkezdődött a hagyományos riói karnevál, s sok szambaiskola arra használja fel a világhírű...","id":"20190302_A_rioi_karnevalozok_visszavagnak_a_homofob_Bolsonaronak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=539ae86b-7def-4515-b83c-97f871fcf5ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9fc6711-b05d-42e3-9c6f-0c3cd8e55544","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_A_rioi_karnevalozok_visszavagnak_a_homofob_Bolsonaronak","timestamp":"2019. március. 02. 17:33","title":"A riói karneválozók visszavágnak a homofób Bolsonarónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7062e24e-95cc-4b6d-9c37-785f89d2ffc1","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"A Honda távozása jelzi, hogy megrendülhet a brit ipar egyik húzóágazata, az autógyártás a Brexit körüli bizonytalanság miatt.","shortLead":"A Honda távozása jelzi, hogy megrendülhet a brit ipar egyik húzóágazata, az autógyártás a Brexit körüli bizonytalanság...","id":"201909__hondabrexit__brit_autogyartas__thatcheri_orokseg__rossz_lora_tettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7062e24e-95cc-4b6d-9c37-785f89d2ffc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5735f6-5b4f-498b-8725-14bfedfa54c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/201909__hondabrexit__brit_autogyartas__thatcheri_orokseg__rossz_lora_tettek","timestamp":"2019. március. 02. 18:00","title":"Most fogják ezerszer is megbánni a swindoniak, hogy a Brexitre voksoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0685126b-1008-4c11-a4d4-c77cbae47b1e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dér Csabát sajtóértesülések szerint Prágában tartóztatta le a rendőrség. ","shortLead":"Dér Csabát sajtóértesülések szerint Prágában tartóztatta le a rendőrség. ","id":"20190302_Elfogtak_a_rettegett_szerbiai_magyar_bergyilkost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0685126b-1008-4c11-a4d4-c77cbae47b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb5a172-b070-4465-a8bf-0ce27b2b0d0f","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Elfogtak_a_rettegett_szerbiai_magyar_bergyilkost","timestamp":"2019. március. 02. 11:38","title":"Elfogták a rettegett szerbiai magyar bérgyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem volt számára nagyobb elismerés, mint a közönség tapsa. A 81 éves korában elhunyt Koós Jánosra egy korábbi interjújával és a dalaival emlékezünk.","shortLead":"Nem volt számára nagyobb elismerés, mint a közönség tapsa. A 81 éves korában elhunyt Koós Jánosra egy korábbi...","id":"20190303_Koos_Janos_Ha_a_humor_meghal_akkor_ot_perc_mulva_en_is_meg_fogok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6abd4b05-de7f-4226-82b6-1cdee570a687","keywords":null,"link":"/kultura/20190303_Koos_Janos_Ha_a_humor_meghal_akkor_ot_perc_mulva_en_is_meg_fogok","timestamp":"2019. március. 03. 09:46","title":"Koós János: „Ha a humor meghal, akkor öt perc múlva én is meg fogok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fbe785-fe3d-434d-af2e-3a07934a186f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hiába ígérték meg, hogy vége, március 15-e után is folytatódik a plakát-kampány, csak az Európai Bizottság elnöke helyett, az alelnökkel riogatnak","shortLead":"Hiába ígérték meg, hogy vége, március 15-e után is folytatódik a plakát-kampány, csak az Európai Bizottság elnöke...","id":"20190302_Orban_Junckert_Timmermansra_cserelik_a_kormanyzati_plakatokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50fbe785-fe3d-434d-af2e-3a07934a186f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e0246e-41e6-46b8-bf1d-a603ac796352","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Orban_Junckert_Timmermansra_cserelik_a_kormanyzati_plakatokon","timestamp":"2019. március. 02. 20:45","title":"Orbán: Junckert Timmermansra cserélik a kormányzati plakátokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]