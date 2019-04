Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"572b70a3-6312-428d-a6b4-5c4561be7062","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre biztosabbnak látszik, hogy a robotok nem csak segítik majd az embereket, a munkaerőhiányra is megoldást jelenthetnek. ","shortLead":"Egyre biztosabbnak látszik, hogy a robotok nem csak segítik majd az embereket, a munkaerőhiányra is megoldást...","id":"20190403_almaszedo_robot_uj_zeland","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=572b70a3-6312-428d-a6b4-5c4561be7062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572f2f67-16b1-4753-8eb1-c9546a837836","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_almaszedo_robot_uj_zeland","timestamp":"2019. április. 03. 12:33","title":"Almaszedő robot állt munkába Új-Zélandon, csak úgy kapkodja le a gyümölcsöket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57673269-fbce-42f0-94cf-9ff0326b0669","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már ha kedvünk tartja.","shortLead":"Már ha kedvünk tartja.","id":"20190404_Holnaptol_tetotol_talpig_David_Bowienak_oltozhetunk_divat_cipo_polo_Vans","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57673269-fbce-42f0-94cf-9ff0326b0669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9d5ece-cd22-4704-806f-a64d589e8a50","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Holnaptol_tetotol_talpig_David_Bowienak_oltozhetunk_divat_cipo_polo_Vans","timestamp":"2019. április. 04. 11:29","title":"Holnaptól tetőtől talpig David Bowie-nak öltözhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a2574c-851a-4963-839a-4a2e1ec78e8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemrégiben nyilvánosságra került Apple-szabadalom egy olyan „i-eszközt” (iPhone-t, Apple Watchot) mutat, amelyik akár halálos gázok detektálására is alkalmas lehet.","shortLead":"Egy nemrégiben nyilvánosságra került Apple-szabadalom egy olyan „i-eszközt” (iPhone-t, Apple Watchot) mutat, amelyik...","id":"20190404_apple_szabadalom_gazerzekelo_szen_monoxid_erzekelo_iphone_apple_watch","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78a2574c-851a-4963-839a-4a2e1ec78e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5675b631-8d60-405e-9c65-53c837742cde","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_apple_szabadalom_gazerzekelo_szen_monoxid_erzekelo_iphone_apple_watch","timestamp":"2019. április. 04. 15:03","title":"Olyan funkciót tehetnek az iPhone-ba, amit kötelezővé kellene tenni minden mobilban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc9ca21-3760-48bb-a4e8-082bcee65e94","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy milyen a Ford néhány napja leleplezett kompakt divatterepjárójának legsportosabb kivitele. ","shortLead":"Mutatjuk, hogy milyen a Ford néhány napja leleplezett kompakt divatterepjárójának legsportosabb kivitele. ","id":"20190405_ime_a_magyar_kez_altal_rajzolt_uj_ford_kuga_st","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dc9ca21-3760-48bb-a4e8-082bcee65e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74edd80-2cbb-456e-9092-dc5d87e9c0f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190405_ime_a_magyar_kez_altal_rajzolt_uj_ford_kuga_st","timestamp":"2019. április. 05. 08:21","title":"Íme a magyar kéz által rajzolt új Ford Kuga ST","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9263d9b-bea0-455c-989d-c1cc31355dfd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néha tényleg olyan, mintha megállt volna az idő a BKV-nál, de ez a két plakát ettől eltekintve parádés.","shortLead":"Néha tényleg olyan, mintha megállt volna az idő a BKV-nál, de ez a két plakát ettől eltekintve parádés.","id":"20190404_kelenfold_buszgarazs_plakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9263d9b-bea0-455c-989d-c1cc31355dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2482e713-3b19-40ae-8ac3-31852e8b2ef8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_kelenfold_buszgarazs_plakat","timestamp":"2019. április. 04. 15:41","title":"Csodálatos plakátok készültek a kelenföldi buszgarázs nyílt napjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42fb765e-057b-482d-a6eb-468d1f77424b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó által leleplezett hétköznapi személyautóban összesen három érintésérzékeny panel található.","shortLead":"A dél-koreai gyártó által leleplezett hétköznapi személyautóban összesen három érintésérzékeny panel található.","id":"20190404_a_hyundai_szerint_jo_otlet_ket_erintokijelzot_tenni_a_kormanyra__es_on_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42fb765e-057b-482d-a6eb-468d1f77424b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fad4370-4fa0-4c6b-853a-1e313b21f21f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_a_hyundai_szerint_jo_otlet_ket_erintokijelzot_tenni_a_kormanyra__es_on_szerint","timestamp":"2019. április. 04. 13:21","title":"A Hyundai szerint jó ötlet két érintőkijelzőt tenni a kormányra – és Ön szerint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efdf8ccf-347c-4d9c-a636-a08476c8b9a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Brüsszelnek üzent, vegyen példát a \"versenyképes\" magyar adórendszerről. ","shortLead":"Brüsszelnek üzent, vegyen példát a \"versenyképes\" magyar adórendszerről. ","id":"20190404_Arnyekra_vetodott_Tallai_Andras_a_magyar_adorendszer_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efdf8ccf-347c-4d9c-a636-a08476c8b9a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169c12b4-fcb4-4e59-9ae1-e687fb2d6f16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_Arnyekra_vetodott_Tallai_Andras_a_magyar_adorendszer_ugyeben","timestamp":"2019. április. 04. 12:56","title":"Árnyékra vetődött Tállai András a magyar adórendszer ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f1df07-1c14-49c7-9667-82096b85214f","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Napról napra változik a helyzet a britek uniós kilépésével kapcsolatban, az Egyesült Királyság budapesti nagykövete azonban úgy látja: a mostani zűrzavar csak a jéghegy csúcsa, alatta jól működő kapcsolat van. Sőt, paradox módon a britek a Brexit miatt jobban tudják most értékelni az európaiakat.","shortLead":"Napról napra változik a helyzet a britek uniós kilépésével kapcsolatban, az Egyesült Királyság budapesti nagykövete...","id":"20190405_Remelem_tul_tudunk_lepni_a_Brexiten_Interju_Iain_Lindsay_brit_nagykovettel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4f1df07-1c14-49c7-9667-82096b85214f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a25ec0-ca78-4abf-b0a3-ac8b1b45e8e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190405_Remelem_tul_tudunk_lepni_a_Brexiten_Interju_Iain_Lindsay_brit_nagykovettel","timestamp":"2019. április. 05. 11:10","title":"\"Úgy tűnhet, egy zűrzavar az egész ország, de álljunk azért meg!\" – Interjú Iain Lindsay brit nagykövettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]