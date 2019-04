Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"139b06eb-92fc-456e-90cc-9d07e14d1f88","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hiába áramlottak milliárdok az ökölvívókhoz, nemhogy eredmények nincsenek, hanem csődközelbe került a szövetség. Erdei Zsolt elnök nyakára gyámot ültettek, aki megérkezett, és hirtelen minden átláthatóvá vált – mondta el egy interjúban.","shortLead":"Hiába áramlottak milliárdok az ökölvívókhoz, nemhogy eredmények nincsenek, hanem csődközelbe került a szövetség. Erdei...","id":"20190423_Az_allam_huzta_ki_a_csavabol_az_Erdei_elnokolte_bokszszovetseget_303_millioval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=139b06eb-92fc-456e-90cc-9d07e14d1f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63ce96a-bf0b-4189-9089-7aa9b8faf133","keywords":null,"link":"/sport/20190423_Az_allam_huzta_ki_a_csavabol_az_Erdei_elnokolte_bokszszovetseget_303_millioval","timestamp":"2019. április. 23. 12:56","title":"Az állam húzta ki a csávából az Erdei elnökölte bokszszövetséget 303 millióval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a6abd78-96e0-46f4-84f5-90bd39b268f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha megjelenik egy új csúcstelefon, a JerryRigEverything YouTube-csatorna üzemeltetője megvizsgálja, mennyire ellenálló. A nemrég bemutatott Huawei P30 Pro, a jelenlegi egyik legjobb androidos telefon sem úszta meg a tortúratesztet.\r

","shortLead":"Ha megjelenik egy új csúcstelefon, a JerryRigEverything YouTube-csatorna üzemeltetője megvizsgálja, mennyire ellenálló...","id":"20190424_huawei_p30_pro_karcolasteszt_egetesteszt_hajlitasteszt_strapateszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a6abd78-96e0-46f4-84f5-90bd39b268f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5e8e21-b74a-4db2-a408-951942128bd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_huawei_p30_pro_karcolasteszt_egetesteszt_hajlitasteszt_strapateszt","timestamp":"2019. április. 24. 11:03","title":"Jónak jó, de mennyire ellenálló? Nézze meg a Huawei P30 Pro tortúratesztjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45241f81-84f8-41e2-b5bf-f283ad08760a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla vezérigazgatója Elon Musk bejelentette, hogy két éven belül már olyan autókat is gyártanak majd, amelyekből hiányzik a kormánykerék.","shortLead":"A Tesla vezérigazgatója Elon Musk bejelentette, hogy két éven belül már olyan autókat is gyártanak majd, amelyekből...","id":"20190424_tesla_robotaxi_kormany_nelkuli_auto_onvezeto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45241f81-84f8-41e2-b5bf-f283ad08760a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0e2389-2021-4a1b-aa1a-3820173db2d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_tesla_robotaxi_kormany_nelkuli_auto_onvezeto","timestamp":"2019. április. 24. 14:25","title":"Valami hiányzik ebből a Teslából. Ja igen, a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acee7845-3078-4e6f-9755-0588a9078f9c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Premier League történetének leggyorsabb góljával egy pontot szerzett a bennmaradásért küzdő Southampton a Watford vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 31. fordulójából elhalasztott és kedden pótolt mérkőzésén.","shortLead":"A Premier League történetének leggyorsabb góljával egy pontot szerzett a bennmaradásért küzdő Southampton a Watford...","id":"20190424_angol_bajnoksag_premier_league_watford_southampton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acee7845-3078-4e6f-9755-0588a9078f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aec40a4-7c39-426b-a22c-1aded55f96d5","keywords":null,"link":"/sport/20190424_angol_bajnoksag_premier_league_watford_southampton","timestamp":"2019. április. 24. 09:49","title":"Ilyet még nem látott: nem kellett 8 másodperc az első gólhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf377c4-6939-4ba7-b5d4-d70b5840ea0a","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Trócsányi László nem ment el a beszélgetésre, ott volt viszont öt másik párt politikusa. ","shortLead":"Trócsányi László nem ment el a beszélgetésre, ott volt viszont öt másik párt politikusa. ","id":"20190423_A_Fidesz_nelkul_vitaznak_az_ellenzeki_partok_EPlistavezetoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abf377c4-6939-4ba7-b5d4-d70b5840ea0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69376075-b650-493e-bbf8-6814ede20d0c","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_A_Fidesz_nelkul_vitaznak_az_ellenzeki_partok_EPlistavezetoi","timestamp":"2019. április. 23. 18:11","title":"Nem beszélhettek vitájukon az ellenzéki pártok EP-listavezetői Orbán Viktorról, de megtették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f610f54a-e5e1-426d-9968-3128a611f9bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportos menetteljesítményeket ezúttal tágas utas- és csomagtérrel kombinálták. ","shortLead":"A sportos menetteljesítményeket ezúttal tágas utas- és csomagtérrel kombinálták. ","id":"20190424_csaladapak_alma_lehet_ez_a_290_loeros_uj_skoda_octavia_rs_kombi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f610f54a-e5e1-426d-9968-3128a611f9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5327c1e1-3b6c-4a3c-a924-a66d49d9d1fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_csaladapak_alma_lehet_ez_a_290_loeros_uj_skoda_octavia_rs_kombi","timestamp":"2019. április. 24. 13:21","title":"Családapák álma lehet ez a 290 lóerős új Skoda Octavia RS kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef0e6591-28a7-47c9-a01d-ea41df71d54d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai hatóságok eddig mintegy 2 millió utas arcát szkennelték be az ország 15 repülőterén, hogy kiszűrjék a vízumproblémás utasokat.","shortLead":"Az amerikai hatóságok eddig mintegy 2 millió utas arcát szkennelték be az ország 15 repülőterén, hogy kiszűrjék...","id":"20190423_egyesult_allaom_arcszkenneles_vizumproblema","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef0e6591-28a7-47c9-a01d-ea41df71d54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7b199a-3812-4bc9-96f9-2ede637fc2c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_egyesult_allaom_arcszkenneles_vizumproblema","timestamp":"2019. április. 23. 09:37","title":"Arcszkennerrel szerelnének fel minden amerikai repülőteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Kettősfronti hatás is várható ma. ","shortLead":"Kettősfronti hatás is várható ma. ","id":"20190423_Borus_esos_napunk_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6153af33-8b6d-48b9-b1ac-c061c0df29d8","keywords":null,"link":"/idojaras/20190423_Borus_esos_napunk_lesz","timestamp":"2019. április. 23. 05:17","title":"Borús, esős napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]