Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60dca184-cdaa-4f56-90a1-77bd1214b897","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A városban éjfél után is teljes volt a hangzavar az utcákon.","shortLead":"A városban éjfél után is teljes volt a hangzavar az utcákon.","id":"20190507_Zajongassal_tiltakoztak_az_isztambuliak_Erdogan_szavazatujraszamlaltatasa_ellen__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60dca184-cdaa-4f56-90a1-77bd1214b897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7016147-4eb6-41fe-976c-9dc6de159778","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_Zajongassal_tiltakoztak_az_isztambuliak_Erdogan_szavazatujraszamlaltatasa_ellen__video","timestamp":"2019. május. 07. 10:23","title":"Zajongással tiltakoztak az isztambuliak Erdogan szavazat-újraszámláltatása ellen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0fd4207-eaac-4b13-be6e-bef52dd27a1c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Azt is elárulta a Liverpool német menedzsere, mivel vette rá a játékosait, hogy elhiggyék: 3-0-s hátrányról is képesek kiharcolni a döntőbe jutást.","shortLead":"Azt is elárulta a Liverpool német menedzsere, mivel vette rá a játékosait, hogy elhiggyék: 3-0-s hátrányról is képesek...","id":"20190508_jurgen_klopp_liverpool_barcelona_bajnokok_ligaja_elodonto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0fd4207-eaac-4b13-be6e-bef52dd27a1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4993eb27-9580-4e1e-88af-d53cdfcd4fc4","keywords":null,"link":"/sport/20190508_jurgen_klopp_liverpool_barcelona_bajnokok_ligaja_elodonto","timestamp":"2019. május. 08. 12:02","title":"Klopp nem gondolta, hogy képesek a csodára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1236fd65-c28e-4717-9949-cee5fa5f3f88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Intenzív többletirtással próbálja megoldani a budapesti patkányhelyzetet az RNBH Konzorcium, amely tavaly vette át a patkányszaporulat kordában tartásának feladatát. A Fővárosi Önkormányzat kérdezz-felelekben magyarázta el, miért és hogyan. ","shortLead":"Intenzív többletirtással próbálja megoldani a budapesti patkányhelyzetet az RNBH Konzorcium, amely tavaly vette át...","id":"20190507_intenziv_patkanyirtas_kisokos_rnbh_konzorcium_fovarosi_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1236fd65-c28e-4717-9949-cee5fa5f3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3051e6b7-da73-4c42-90a5-a78b2ad3119e","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_intenziv_patkanyirtas_kisokos_rnbh_konzorcium_fovarosi_onkormanyzat","timestamp":"2019. május. 07. 17:39","title":"Itt a főváros kisokosa az intenzív patkányirtás idejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f27060-9aba-421f-b285-1b843b6f7b59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemrég nyilvánosságra került szabadalom árulkodik arról, milyen téren erősítene a Samsung a vezeték nélküli fülhallgatói esetében.","shortLead":"Egy nemrég nyilvánosságra került szabadalom árulkodik arról, milyen téren erősítene a Samsung a vezeték nélküli...","id":"20190507_samsung_galaxy_buds_vezetek_nelkuli_fulhallgato_szabadalom_cserelheto_elem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38f27060-9aba-421f-b285-1b843b6f7b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08637b0d-e433-40b4-8e03-249a0e3c61bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_samsung_galaxy_buds_vezetek_nelkuli_fulhallgato_szabadalom_cserelheto_elem","timestamp":"2019. május. 07. 15:03","title":"Ügyes ötlet: egyszerű gombelemet tenne a Samsung a vezeték nélküli fülhallgatóiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69c4a7d-dfee-4159-af9d-c7c0ed822a56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából 7000 BitCoint sikerült rövid idő alatt ellopniuk azoknak a hackereknek, akik a Binance rendszerét szemelték ki maguknak.","shortLead":"Nagyjából 7000 BitCoint sikerült rövid idő alatt ellopniuk azoknak a hackereknek, akik a Binance rendszerét szemelték...","id":"20190508_binance_bitcoin_lopas_kriptopenz_kriptovaluta_hackertamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e69c4a7d-dfee-4159-af9d-c7c0ed822a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce817a9-a260-42ee-b804-19cf400ee82b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_binance_bitcoin_lopas_kriptopenz_kriptovaluta_hackertamadas","timestamp":"2019. május. 08. 12:33","title":"Feltörték a világ egyik legnagyobb kriptopénz-kereskedőjét, 11,5 milliárd forintnyi BitCoin veszett oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329718a4-5372-4bff-9d57-6ebd5ec2842a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"1996-os megalakulása óta első alkalommal nem sikerült közös zárónyilatkozat aláírásával befejezni az Északi-sarkvidéki Tanács miniszteri tanácskozását, miután az Egyesült Államok diplomáciai források szerint ellenezte, hogy a klímaváltozás fogalma szerepeljen a dokumentumban.","shortLead":"1996-os megalakulása óta első alkalommal nem sikerült közös zárónyilatkozat aláírásával befejezni az Északi-sarkvidéki...","id":"20190508_donald_trump_mike_pompeo_klimavaltozas_jegtakaro_eszak_sarkvideki_tanacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=329718a4-5372-4bff-9d57-6ebd5ec2842a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7598a3-e14e-40a1-acf1-b8015322b349","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_donald_trump_mike_pompeo_klimavaltozas_jegtakaro_eszak_sarkvideki_tanacs","timestamp":"2019. május. 08. 07:17","title":"Trumpék lehetőséget látnak a jégsapkák olvadásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2727622-0dc9-40a7-9fb5-5f9433e1469d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiú hétfőn született, de mostanáig vártak a bemutatásával.","shortLead":"A kisfiú hétfőn született, de mostanáig vártak a bemutatásával.","id":"20190508_Vegre_lathatjuk_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_babajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2727622-0dc9-40a7-9fb5-5f9433e1469d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97eeefb0-0045-4120-b90b-0a42e48c2789","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Vegre_lathatjuk_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_babajat","timestamp":"2019. május. 08. 13:42","title":"Végre láthatjuk Meghan Markle és Harry herceg babáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"831acdc6-42d4-45f4-a7f3-94af7387d94e","c_author":"","category":"velemeny","description":"Az Európai Parlament elnökeinek írása.","shortLead":"Az Európai Parlament elnökeinek írása.","id":"20190507_Europai_valasztasok__Szavazzon_On_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=831acdc6-42d4-45f4-a7f3-94af7387d94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239aef8b-2513-4203-aa2d-a5ccece32101","keywords":null,"link":"/velemeny/20190507_Europai_valasztasok__Szavazzon_On_is","timestamp":"2019. május. 07. 11:23","title":"Európai választások – Szavazzon Ön is!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]