[{"available":true,"c_guid":"cd2937c3-13e2-41c4-a4c8-f800965778fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kislány hétfőn tűnt el. ","shortLead":"A kislány hétfőn tűnt el. ","id":"20190508_13_eves_eltunt_kislanyt_keresnek_Csongrad_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd2937c3-13e2-41c4-a4c8-f800965778fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ef1ac7-0252-4684-9d54-23ff8580bf0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_13_eves_eltunt_kislanyt_keresnek_Csongrad_megyeben","timestamp":"2019. május. 08. 09:17","title":"13 éves eltűnt kislányt keresnek Csongrád megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a kiterjesztett valóság segítségével \"dobta fel\" a keresőjét, amit nemcsak oktatási célra lehet majd jól használni.","shortLead":"A Google a kiterjesztett valóság segítségével \"dobta fel\" a keresőjét, amit nemcsak oktatási célra lehet majd jól...","id":"20190508_google_fejlesztoi_konferencia_google_kereso_kiterjesztett_valosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d424b4c-4881-4a2c-90a3-52884a50bbdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_google_fejlesztoi_konferencia_google_kereso_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. május. 08. 08:03","title":"Látványos és menő új funkciót kapott a Google mobilos keresője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ab79d2-67a5-4233-b050-f16870c36cbc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igen, 2019 májusában. A tűzoltók régi-új üdvöskéjét fel is szentelték.","shortLead":"Igen, 2019 májusában. A tűzoltók régi-új üdvöskéjét fel is szentelték.","id":"20190507_Egy_tuzolto_IFAt_adott_at_Czunyine","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02ab79d2-67a5-4233-b050-f16870c36cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6265391e-b3fe-446d-90f6-676901e1e5e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190507_Egy_tuzolto_IFAt_adott_at_Czunyine","timestamp":"2019. május. 07. 09:17","title":"Egy tűzoltó IFA-t adott át Czunyiné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0adc358-e7ed-46ec-998d-eea7eb1fd29b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Középszinten 180 percig küzdhetnek a diákok. ","shortLead":"Középszinten 180 percig küzdhetnek a diákok. ","id":"20190507_matekerettsegi_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0adc358-e7ed-46ec-998d-eea7eb1fd29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3620e921-d708-4bda-90fa-ed814814e0b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_matekerettsegi_2019","timestamp":"2019. május. 07. 07:13","title":"Matekkal folytatódik az érettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda8869a-6b8e-44da-8259-038dc5af8d18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már évekkel korábban is voltak merész ötletei az Apple-nek. Egy most napvilágra került felvétel olyan fejlesztéseket mutat, amelyekről sokan talán nem is gondolnák, hogy az ő fejükből pattantak ki. ","shortLead":"Már évekkel korábban is voltak merész ötletei az Apple-nek. Egy most napvilágra került felvétel olyan fejlesztéseket...","id":"20190506_apple_computer_vista_mac_ii_szamitogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dda8869a-6b8e-44da-8259-038dc5af8d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e94169a-4986-44d5-9403-a75a5b6d07ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_apple_computer_vista_mac_ii_szamitogep","timestamp":"2019. május. 06. 17:33","title":"Muzeális értékű Apple-videó került elő, ezt önnek is látnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6bda4f0-77b6-470c-89cb-7db60e7e3f4d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bernard-Henri Lévy francia filozófus budapesti látogatása után a Le Point című hetilapnak írta le beszélgetését Orbán Viktorral. A miniszterelnök ebben mesél arról, hogyan tanította politikára Silvio Berlusconit, miért nem akar társulni Marine Le Pennel, és miért tiszteli Matteo Salvinit.","shortLead":"Bernard-Henri Lévy francia filozófus budapesti látogatása után a Le Point című hetilapnak írta le beszélgetését Orbán...","id":"20190507_bhl_orban_le_point","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6bda4f0-77b6-470c-89cb-7db60e7e3f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b31c7803-5b29-4843-8814-0f448ae0af78","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_bhl_orban_le_point","timestamp":"2019. május. 07. 06:15","title":"Orbán Bernard-Henri Lévynek: Jó egészséget kívánok Soros Györgynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter már megerősítette a hírt és a dátumot.","shortLead":"Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter már megerősítette a hírt és a dátumot.","id":"20190507_donald_trump_orban_viktor_talalkozo_feher_haz_washington","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b01a2e4-eb13-45db-a759-0dad248b6a29","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_donald_trump_orban_viktor_talalkozo_feher_haz_washington","timestamp":"2019. május. 07. 16:50","title":"Bejelentette a Fehér Ház is a Trump–Orbán-találkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f4b33b-7a6f-4f81-8362-004f95a8586d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az új típus a sok helyen már használt Credo busz egy új változata.","shortLead":"Ez az új típus a sok helyen már használt Credo busz egy új változata.","id":"20190508_Kravtex_Kuhne_credo_busz_magyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2f4b33b-7a6f-4f81-8362-004f95a8586d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47daec80-246a-497f-b6a5-d8730e8b4b19","keywords":null,"link":"/cegauto/20190508_Kravtex_Kuhne_credo_busz_magyar","timestamp":"2019. május. 08. 12:13","title":"Itt a legújabb magyar távolsági busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]