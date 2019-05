Film készül a christchurchi terrortámadásról

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b9ce698-fc93-4998-b555-cfd629d62ce5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Megnégyszerezte profitját a Dreher, pedig az eladott sörmennyiség ugyanannyi volt, mint 2017-ben. A különbség abban áll, hogy egyre jobb minőségű söröket iszunk.\r

\r

","shortLead":"Megnégyszerezte profitját a Dreher, pedig az eladott sörmennyiség ugyanannyi volt, mint 2017-ben. A különbség abban...","id":"20190514_Egyre_jobb_soroket_iszunk_es_ez_durvan_megdobta_a_Dreher_profitjat_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b9ce698-fc93-4998-b555-cfd629d62ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e321af49-620f-4ee4-a947-a7b32aff88e1","keywords":null,"link":"/kkv/20190514_Egyre_jobb_soroket_iszunk_es_ez_durvan_megdobta_a_Dreher_profitjat_is","timestamp":"2019. május. 14. 15:35","title":"Egyre jobb söröket iszunk, és ez durván megdobta a Dreher profitját is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81b103e-44f5-4137-93fd-98da3ceea3c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy évvel az indulás után Magyarországra is megérkezett a Google zenehallgatós szolgáltatása, a YouTube Music, amiből ingyenes és fizetős változatot is kínálnak a felhasználóknak. Mostantól elérhető a YouTube Premium is.","shortLead":"Egy évvel az indulás után Magyarországra is megérkezett a Google zenehallgatós szolgáltatása, a YouTube Music, amiből...","id":"20190514_youtube_music_premium_youtube_premium_magyarorszag_elofizetesi_dijak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b81b103e-44f5-4137-93fd-98da3ceea3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde101e9-5e14-4ba8-bc27-e501779ac2b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190514_youtube_music_premium_youtube_premium_magyarorszag_elofizetesi_dijak","timestamp":"2019. május. 14. 19:00","title":"Magyarországra is megjött a felturbózott YouTube, benne sok vágyott extrával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669dbef8-f820-4157-9937-67152e1f608d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint Donald Trump tovább korlátozná a Huawei amerikai jelenlétét, ezúttal az amerikai cégeknek tiltaná meg, hogy a cég eszközeit használják.","shortLead":"A jelek szerint Donald Trump tovább korlátozná a Huawei amerikai jelenlétét, ezúttal az amerikai cégeknek tiltaná meg...","id":"20190515_donald_trump_huawei_amerika_kina_gazdasagi_haboru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=669dbef8-f820-4157-9937-67152e1f608d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9072e722-0b2c-435c-b776-1ae56c7e38ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_donald_trump_huawei_amerika_kina_gazdasagi_haboru","timestamp":"2019. május. 15. 16:33","title":"Az összes amerikai cégnek megtiltaná Trump, hogy Huaweit használjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408455f6-0a2b-4671-93e1-3c2b2082e460","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ első összehajtható laptopja mellett egy vadonatúj termékcsaládot is bemutatott Accelerate nevű sajtóeseményén a Lenovo. A ThinkBookok könnyűek, gyorsak és dedikált Skype-gomb is került rájuk.","shortLead":"A világ első összehajtható laptopja mellett egy vadonatúj termékcsaládot is bemutatott Accelerate nevű sajtóeseményén...","id":"20190514_lenovo_thinkbook_13s_14s_laptop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=408455f6-0a2b-4671-93e1-3c2b2082e460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17cb23a5-6763-48cd-acc0-ecb6bfcfc193","keywords":null,"link":"/tudomany/20190514_lenovo_thinkbook_13s_14s_laptop","timestamp":"2019. május. 14. 15:03","title":"Még hívásfogadó gomb is van a Lenovo új, gyors laptopjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár nem volt kiegyensúlyozott a tájékoztatás, de ilyesmit csak műsorfolyamban, több műsor egymásutániságában lehet számonkérni, így semmis az NVB Duna TV-re kiszabott büntetése. \r

","shortLead":"Bár nem volt kiegyensúlyozott a tájékoztatás, de ilyesmit csak műsorfolyamban, több műsor egymásutániságában lehet...","id":"20190514_kuria_UjpestFradi_Fidesz_kampanyvideo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58dbe17-6b41-4d0c-96fc-5b736cefe369","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_kuria_UjpestFradi_Fidesz_kampanyvideo","timestamp":"2019. május. 14. 17:24","title":"Kúria: nem jogellenes, hogy az Újpest–Fradi szünetében lement a Fidesz kampányvideója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c29a5f2-07a6-49a4-9729-4b5ce55e3a87","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Renoir festményét nemrég vásárolta meg a magyar állam a Szépművészeti Múzeumnak. ","shortLead":"Renoir festményét nemrég vásárolta meg a magyar állam a Szépművészeti Múzeumnak. ","id":"20190515_Orban_Viktor_leleplezett_egy_aktot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c29a5f2-07a6-49a4-9729-4b5ce55e3a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5b8b73-24e3-4236-a512-d43dcf66c12e","keywords":null,"link":"/kultura/20190515_Orban_Viktor_leleplezett_egy_aktot","timestamp":"2019. május. 15. 09:38","title":"Orbán Viktor leleplezett egy női aktot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A törvény ellen több ízben hevesen tiltakoztak a kárpátaljai magyar szervezetek, mert szerintük felszámolja a kisebbségek valamennyi eddigi nyelvi jogát.","shortLead":"A törvény ellen több ízben hevesen tiltakoztak a kárpátaljai magyar szervezetek, mert szerintük felszámolja...","id":"20190515_ukran_nyelvtorveny_alairas_petro_porosenko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d94da39-1037-43a7-9403-b1ba606c870b","keywords":null,"link":"/vilag/20190515_ukran_nyelvtorveny_alairas_petro_porosenko","timestamp":"2019. május. 15. 15:21","title":"Aláírta az ukrán nyelvtörvényt Porosenko","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec9db36-f687-4956-a29e-4c48f4c6309e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Cikkünk spoilereket tartalmaz, amennyiben még nem látta a befejező évadot, ne kattintson!","shortLead":"Cikkünk spoilereket tartalmaz, amennyiben még nem látta a befejező évadot, ne kattintson!","id":"20190516_Tronok_Harca_Ejkiraly_Arya_sorozat_dal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ec9db36-f687-4956-a29e-4c48f4c6309e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60aa9d1b-9cab-43d5-bb51-4a599311fbcd","keywords":null,"link":"/kultura/20190516_Tronok_Harca_Ejkiraly_Arya_sorozat_dal","timestamp":"2019. május. 16. 11:05","title":"Trónok Harca: dalt írt az Éjkirály Aryához, és nincs benne köszönet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]