Idén augusztus 1-3. között rendezik meg a Balaton északi partján a paloznaki Jazzpikniket, ahova Michael Jackson fiútestvéreiből álló The Jacksons is ellátogat. Michael Jackson karrierje testvérei mellett indult el, már ötévesen a családi formációban énekelt. Az akkor még The Jackson 5-ként futó banda több zenei listát is megdöntött, és gyakran léptek fel Elvis Presley-vel. A zenekar az I Want You Back vagy a Blame It On the Boogie című számaival későbbi popformációk - Backstreet Boys, N*SYNC, Jonas Brothers, One Direction - számára szolgált inspirációként.

A The Jacksons London, Párizs és Brüsszel után először jön Magyarországra, az idei 50. születésnapi világturnéjuknak egyik állomása lesz Paloznak.

Rajtuk kívül a jazzfesztivál fellépője lesz még James Brown egykori szaxofonosa, Maceo Parker, aki korábban olyan híres zenészekkel, zenekarokkal dolgozott együtt, mint Ray Charles, Ani Difranco, James Taylor, De La Soul, Dave Matthews Band és a Red Hot Chilli Peppers.

A ’90-es évek acid jazz úttörője, a The Brand New Heavies is a fellépők között szerepel, a jazz, a funk, a hiphop elemeit ötvöző zenekar többek között Jamiroquait, és Mark Ronsont inspirálta.

További programokról a Jazzpiknik oldalán talál információt.

Még több kultúra a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: