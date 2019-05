Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190517_A_kormany_egyetlen_aktiv_labdarugo_no_tagja_most_a_kosarpalyan_villant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0487f9bf-5b42-4c33-8c8e-0e83ff801916","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_A_kormany_egyetlen_aktiv_labdarugo_no_tagja_most_a_kosarpalyan_villant","timestamp":"2019. május. 17. 16:19","title":"A kormány egyetlen aktív labdarúgó nő tagja most a kosárpályán villant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ötös nem volt a héten a lottón, de a négytalálatos szelvényekre is fizettek közel másfélmillió forintot.","shortLead":"Ötös nem volt a héten a lottón, de a négytalálatos szelvényekre is fizettek közel másfélmillió forintot.","id":"20190518_Kihuztak_az_otos_lotto_nyeroszamait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d00c6f-56be-493b-866f-841366af7ba7","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_Kihuztak_az_otos_lotto_nyeroszamait","timestamp":"2019. május. 18. 20:32","title":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb19f77-893e-4a5d-8f3b-890d951b2481","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök templomba ment, és beszédet is tartott.","shortLead":"A miniszterelnök templomba ment, és beszédet is tartott.","id":"20190518_Igy_ult_ki_az_ahitat_Orban_Viktor_arcara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6eb19f77-893e-4a5d-8f3b-890d951b2481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7918133-3b24-436d-922d-6ad89c7ff392","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_Igy_ult_ki_az_ahitat_Orban_Viktor_arcara","timestamp":"2019. május. 18. 08:44","title":"Így ült ki az áhitat Orbán Viktor arcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbf8afbf-49ea-4448-a40a-0841d64921a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes grafika jött a Political Capitaltól, amely arra volt kíváncsi, mennyit költenek a magyarországi pártok Facebook-hirdetésekre. ","shortLead":"Érdekes grafika jött a Political Capitaltól, amely arra volt kíváncsi, mennyit költenek a magyarországi pártok...","id":"20190517_politikai_hirdetes_tartalom_a_facebookon_fidesz_jobbik_mszp_momentum_lmp_parbeszed_mi_hazank_dk_kdnp_mkkp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbf8afbf-49ea-4448-a40a-0841d64921a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55247bc5-6462-482d-8ca2-4e3781f7b40b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_politikai_hirdetes_tartalom_a_facebookon_fidesz_jobbik_mszp_momentum_lmp_parbeszed_mi_hazank_dk_kdnp_mkkp","timestamp":"2019. május. 17. 20:33","title":"Na, mit gondol, melyik párt fizeti a legtöbbet a Facebooknak, hogy ön politikai híreket lásson?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d30659-4876-42b7-a1bc-26478f4143bf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már eldöntött kérdés, hogy Törökország Sz-400-as légvédelmi rakétarendszert vásárol Oroszországtól - jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török elnök, azt is jelezve, hogy Ankara és Moszkva a jövőben közösen fog gyártani Sz-500-as rakétarendszereket.","shortLead":"Már eldöntött kérdés, hogy Törökország Sz-400-as légvédelmi rakétarendszert vásárol Oroszországtól - jelentette ki...","id":"20190519_Az_oroszok_mar_a_NATOban_vannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4d30659-4876-42b7-a1bc-26478f4143bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e856a5-ce09-43a3-9908-1e54d5028ad6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_Az_oroszok_mar_a_NATOban_vannak","timestamp":"2019. május. 19. 07:19","title":"Az oroszok már a NATO-ban vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai kutatás szerint átlagosan napi 500 kalória többletbevitelt jelentenek, és több evésre is késztetnek a túlzottan feldolgozott élelmiszerek. De más is van: olcsóbbak, mint a rendes koszt.","shortLead":"Egy amerikai kutatás szerint átlagosan napi 500 kalória többletbevitelt jelentenek, és több evésre is késztetnek...","id":"20190517_tobbszorosen_feldolgozott_etelek_kockazata_chips_snack_csokolade_uditok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125bbdac-f739-457b-aca1-7d7593d48f47","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_tobbszorosen_feldolgozott_etelek_kockazata_chips_snack_csokolade_uditok","timestamp":"2019. május. 17. 19:53","title":"Erről jó, ha tud: kiderült valami aggasztó az elhízást okozó ételekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c0222e-4c3a-4455-a473-5f39925a02ac","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nemcsak a mai időkben történt először olyasmi, amibe Caster Semenya többszörös olimpiai bajnok dél-afrikai futónő keveredett, hogy nem hiszik el róla, hogy nő. ","shortLead":"Nemcsak a mai időkben történt először olyasmi, amibe Caster Semenya többszörös olimpiai bajnok dél-afrikai futónő...","id":"201920_szextortenetek_amult_szazadbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59c0222e-4c3a-4455-a473-5f39925a02ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b09b0f7-7f80-4ebf-9571-b354bfc26178","keywords":null,"link":"/tudomany/201920_szextortenetek_amult_szazadbol","timestamp":"2019. május. 18. 19:01","title":"Sportolók, akik tévesen nőnek hitték magukat, de volt, aki csalt - Szextörténetek a múlt századból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90bf5620-efa4-42fd-9aed-f7d54d032bc3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ugyan 400 millió forinttal csökkent a Valton-Sec nyeresége, de a tulajdonosok így is kivettek a cégből 450 millió forintot.","shortLead":"Ugyan 400 millió forinttal csökkent a Valton-Sec nyeresége, de a tulajdonosok így is kivettek a cégből 450 millió...","id":"20190518_Soha_nem_fizetett_meg_ekkora_osztalekot_a_Valton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90bf5620-efa4-42fd-9aed-f7d54d032bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99dff502-ba9c-4747-9e9c-84a20c7b9325","keywords":null,"link":"/kkv/20190518_Soha_nem_fizetett_meg_ekkora_osztalekot_a_Valton","timestamp":"2019. május. 18. 19:05","title":"Soha nem fizetett még ekkora osztalékot a Valton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]