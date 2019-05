Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9fe2f8a-7753-4d11-ac6b-8132e515e957","c_author":"-ha","category":"itthon","description":"Mit lehet tudni az eddigi részvételi adatokból? Nem túl sokat.","shortLead":"Mit lehet tudni az eddigi részvételi adatokból? Nem túl sokat.","id":"20190526_hazai_epvalasztasokhoz_kepest_magas_lesz_a_reszvetel_amugy_nem_kulonosebben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9fe2f8a-7753-4d11-ac6b-8132e515e957&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90408089-b3bb-450d-ab3f-ceb090ec16e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_hazai_epvalasztasokhoz_kepest_magas_lesz_a_reszvetel_amugy_nem_kulonosebben","timestamp":"2019. május. 26. 15:00","title":"A hazai EP-választásokhoz képest magas lesz a részvétel, amúgy nem különösebben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7f6777-4bb6-40d6-b657-5b55c9cb76be","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Napszemüvegben integet a népnek.","shortLead":"Napszemüvegben integet a népnek.","id":"20190528_Nem_sokkal_a_halala_elott_lefilmeztek_Viktoria_kiralynot_most_elokerult_a_felvetel__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe7f6777-4bb6-40d6-b657-5b55c9cb76be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d825352-c4aa-4d4c-a29e-e21e0250f80b","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Nem_sokkal_a_halala_elott_lefilmeztek_Viktoria_kiralynot_most_elokerult_a_felvetel__video","timestamp":"2019. május. 28. 07:22","title":"Nem sokkal a halála előtt lefilmezték Viktória királynőt, most előkerült a felvétel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94acd583-24e4-4d72-999a-3841779c8f18","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Több mint 70 éve keresnek a burgenlandi Rohonc környékén közel 200 meggyilkolt magyar munkaszolgálatost. Eredménytelenül.","shortLead":"Több mint 70 éve keresnek a burgenlandi Rohonc környékén közel 200 meggyilkolt magyar munkaszolgálatost...","id":"201921__rohonci_verengzes__57_ev_nemasag__elfeledett_tanuk__hianyzo_halottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94acd583-24e4-4d72-999a-3841779c8f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25185396-28c6-4d20-a2a0-f4c963f73a83","keywords":null,"link":"/itthon/201921__rohonci_verengzes__57_ev_nemasag__elfeledett_tanuk__hianyzo_halottak","timestamp":"2019. május. 26. 14:00","title":"Elpusztítottak kétszáz magyart a náci úrnő kastélyában, de nem úgy, ahogyan a szóbeszéd tartja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c384b75a-8900-455f-a034-2947437af26f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár hivatalos eredmény még egyetlen uniós országban sincs, Bugár Béla már bejelentette: Nagy József a Híd európai parlamenti képviselője nem folytathatja az elkezdett munkát a kisebbségi jogok terén.","shortLead":"Bár hivatalos eredmény még egyetlen uniós országban sincs, Bugár Béla már bejelentette: Nagy József a Híd európai...","id":"20190526_A_szlovakiai_magyaroknak_nem_lesz_kepviseletuk_Brusszelben__allitja_Bugar_Bela","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c384b75a-8900-455f-a034-2947437af26f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f985979f-531a-42b3-a58f-1f559730f009","keywords":null,"link":"/vilag/20190526_A_szlovakiai_magyaroknak_nem_lesz_kepviseletuk_Brusszelben__allitja_Bugar_Bela","timestamp":"2019. május. 26. 17:49","title":"A szlovákiai magyaroknak nem lesz képviseletük Brüsszelben – állítja Bugár Béla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a62a87a-9e13-4db9-a69b-cb53ba341004","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Helyi legendák is szólnak a vízbe veszett erdőről.","shortLead":"Helyi legendák is szólnak a vízbe veszett erdőről.","id":"20190526_4500_eves_erdo_fai_bukkantak_fel_a_tengerbol_Wales_partjainal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a62a87a-9e13-4db9-a69b-cb53ba341004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0723e6af-a343-4eac-8d6c-a8ebfcf60c96","keywords":null,"link":"/tudomany/20190526_4500_eves_erdo_fai_bukkantak_fel_a_tengerbol_Wales_partjainal","timestamp":"2019. május. 26. 15:23","title":"4500 éves erdő fái bukkantak fel a tengerből Wales partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6572cc-3964-4bab-b7fd-f3b8baa249bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Antibiotikumokkal van tele.","shortLead":"Antibiotikumokkal van tele.","id":"20190527_Europaban_a_Duna_a_legfertozottebb_folyo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e6572cc-3964-4bab-b7fd-f3b8baa249bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b0e0c6-2884-465b-9b4a-857ea80fe28d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Europaban_a_Duna_a_legfertozottebb_folyo","timestamp":"2019. május. 27. 11:20","title":"Európában a Duna a legfertőzöttebb folyó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f64eb7d-d82a-4b2b-8301-f23ceecc4c18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zsófiának bemutatták a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságot gyereknap alkalmából, és tehetett egy kört a szirénázó rendőrautóval. De nem vették őrizetbe.","shortLead":"Zsófiának bemutatták a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságot gyereknap alkalmából, és tehetett egy kört a szirénázó...","id":"20190526_Szirenazo_autoba_ulhetett_a_rendorrajongo_6_eves_kislany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f64eb7d-d82a-4b2b-8301-f23ceecc4c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd65f705-64c7-4190-9b36-09959a5a96e6","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Szirenazo_autoba_ulhetett_a_rendorrajongo_6_eves_kislany","timestamp":"2019. május. 26. 12:50","title":"Szirénázó autóba ülhetett a rendőrrajongó 6 éves kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Érdemes várni a tankolással.","shortLead":"Érdemes várni a tankolással.","id":"20190527_A_benzin_es_a_gazolaj_is_olcsobb_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40beedc-e778-4522-bd52-bc938602bfcb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_A_benzin_es_a_gazolaj_is_olcsobb_lesz","timestamp":"2019. május. 27. 15:13","title":"A benzin és a gázolaj is olcsóbb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]