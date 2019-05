Januárban több előadást is lemondott Kern András, miután egy vírusos gyulladás miatt elment a hangja, ám a betegség a múlté. Bár az utóbbi időben többször is felröppent a hír, hogy a színész egészségi állapota miatt fokozatosan leadja a szerepeit, Kern a Blikknek határozottan kijelentette: szerencsére már remekül érzi magát, és annyi színházi munkát vállal, amennyit csak bír.

A színészre a Vígszínház mellett más színpadokon is komoly feladatok várnak, így szó sem lehet a visszavonulásról.

A népszerű színművész az év elején egy makacs betegséggel küszködött, így több előadását is le kellett mondania, ám a kórság már a múlté. Ugyan az interneten többször is elterjedt, hogy a Kossuth- és Jászai Mari-díjas művész megrendült egészségi állapota miatt fokozatosan leadja a szerepeit, aztán szép lassan elköszön a színpadtól, Kern a Blikknek határozottan kijelentette: annyi színházi munkát vállal, amennyit csak bír.

– Szerencsére már remekül vagyok, kiválóan érzem magam a bőrömben – fogalmazott lapunknak a színész, aki szinte folyamatosan próbál.

A Vígszínház tájékoztatása szerint az előttünk álló 124. évadban a teátrumban komoly feladatok várnak az országot a Lövölde tér című saját előadásával is járó Kernre: korábbi darabjai, a Testőr és a Játszd újra, Sam! mellett a Honderűben is számítanak az érdemes és kiváló művészre, akit más színpadokon további darabokban is szívesen látnak, így természetesen szó sem lehet visszavonulásról. Sőt, a művészt bosszantják is az újra és újra lábra kapó álhírek: méga Facebook-oldalán is felhívta rajongói figyelmét, hogy ne higgyenek a „névtelen” oldalak hangzatos történeteinek.

– Valaki tényleg azt állítja, hogy nem lépek fel többé színházban? Ez egy marhaság – szögezte le a Blikknek a színész. – Nem is értem, hogy találnak ki ilyen badarságokat. Jól vagyok, az elmúlt hónapokban szárnyra kapó állítások közül egyik sem felel meg a valóságnak. Rendszeresen állok színpadra, illetve próbálok most is, és ez a jövőben is így lesz, szóval teljes hülyeség ez az egész visszavonulósdi.

Az ugyan kétségtelen, hogy a téli időszakban Kernt ledöntötte a lábáról egy elhúzódó vírusos betegség, s sokan aggódtak érte, de a felesége akkor is és most is igyekezett megnyugtatni mindenkit.

– Andrásnak már – hála az égnek – semmi baja, a téli betegség elmúlt, azóta meg is erősödött – mondta Judit asszony, akinek szavait Kern is megerősítette.

A színművész ígéri, a nézők a korábbinál több alkalommal láthatják őt a színpadon.

