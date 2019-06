Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0243a7e-2b7f-4a45-9589-65eceb32dcde","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Svájcban magasabb összegű kártérítésre számíthatnak a hozzátartozók. Munkavédelmi vizsgálat is indult az ügyben. ","shortLead":"Svájcban magasabb összegű kártérítésre számíthatnak a hozzátartozók. Munkavédelmi vizsgálat is indult az ügyben. ","id":"20190617_Svajcban_perelhetnek_a_hozzatartozok_a_Hableanykatasztrofa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0243a7e-2b7f-4a45-9589-65eceb32dcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c566cb6-db5f-47bc-970b-0104a23382f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190617_Svajcban_perelhetnek_a_hozzatartozok_a_Hableanykatasztrofa_miatt","timestamp":"2019. június. 17. 09:37","title":"Svájcban perelhetnek a hozzátartozók a Hableány-katasztrófa miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427c8bd1-8bf2-4265-9267-5cdff4ab1d30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Belharc Szombathelyen.","shortLead":"Belharc Szombathelyen.","id":"20190616_Mar_egy_fideszes_vezeto_is_besokallt_a_kormanyparti_mediatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=427c8bd1-8bf2-4265-9267-5cdff4ab1d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea8e78c-e016-46f3-a9ab-93d5850b15fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Mar_egy_fideszes_vezeto_is_besokallt_a_kormanyparti_mediatol","timestamp":"2019. június. 16. 11:35","title":"Már egy fideszes vezető is besokallt a kormánypárti médiától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ddf980-60d2-4fdc-a159-41f5e5d53779","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügynökmúlt feltárására létrehozott Nemzeti Emlékezet Bizottsága sok mindennel foglalkozott már, az ügynökmúlttal pont nem annyira. Most egy perkatasztert fognak csinálni az '56 utáni perekről. ","shortLead":"Az ügynökmúlt feltárására létrehozott Nemzeti Emlékezet Bizottsága sok mindennel foglalkozott már, az ügynökmúlttal...","id":"20190617_Most_az_56_utani_megtorlasi_perekkel_fog_foglalkozni_az_atkost_kutato_kormanyoldali_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15ddf980-60d2-4fdc-a159-41f5e5d53779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603a78e9-5bc9-4e0c-a9a5-758b1f153d08","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_Most_az_56_utani_megtorlasi_perekkel_fog_foglalkozni_az_atkost_kutato_kormanyoldali_bizottsag","timestamp":"2019. június. 17. 08:19","title":"Most az '56 utáni megtorlási perekkel fog foglalkozni az átkost kutató kormányoldali bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mutatjuk, hol várható felhőszakadás. ","shortLead":"Mutatjuk, hol várható felhőszakadás. ","id":"20190616_Riasztas_OMSZ_veszelyjelzes_vihar_zapor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ac0e601-0145-456d-a845-5779fb214de3","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Riasztas_OMSZ_veszelyjelzes_vihar_zapor","timestamp":"2019. június. 16. 13:25","title":"Leszakad az ég, riasztást adott ki az OMSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf07bee-8b4d-4297-acbc-aca7dbb85016","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a járműben nincs kormány, és pedálsor sem. És a svédek már a közúti forgalomba is kiengedik.","shortLead":"Ebben a járműben nincs kormány, és pedálsor sem. És a svédek már a közúti forgalomba is kiengedik.","id":"20190617_video_mar_utasfulkeje_sincs_a_volvo_onvezeto_elektromos_vontatojanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cf07bee-8b4d-4297-acbc-aca7dbb85016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a12479-3ae8-4c48-b90d-6c7017aba6ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_video_mar_utasfulkeje_sincs_a_volvo_onvezeto_elektromos_vontatojanak","timestamp":"2019. június. 17. 13:21","title":"Videó: már utasfülkéje sincs a Volvo önvezető elektromos vontatójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombaton kora reggel sétálók találtak rá. \r

","shortLead":"Szombaton kora reggel sétálók találtak rá. \r

","id":"20190615_holttestet_talaltak_a_zalaegerszegi_parkerdoben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e17287-fe7d-452b-905d-61c97e0f624a","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_holttestet_talaltak_a_zalaegerszegi_parkerdoben","timestamp":"2019. június. 15. 21:37","title":"Holttestet találtak a zalaegerszegi parkerdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0132aca6-4b54-42e9-9f4b-a936a4fd9983","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"kultura","description":"Egy alacsony, korán kopaszodó, szeretethiánnyal küzdő fiatalember, Elton John a legnagyobbak közé emelkedett. Az angol szupersztár életének első öt évtizedéről szóló életrajzi film megmutatja, hogyan csinálta, és megérte-e.","shortLead":"Egy alacsony, korán kopaszodó, szeretethiánnyal küzdő fiatalember, Elton John a legnagyobbak közé emelkedett. Az angol...","id":"201924__elton_john__rocketman__bohem_rapszodiak__megtalalta_magat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0132aca6-4b54-42e9-9f4b-a936a4fd9983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb209846-5dca-45cb-8b3c-76b7ca46658d","keywords":null,"link":"/kultura/201924__elton_john__rocketman__bohem_rapszodiak__megtalalta_magat","timestamp":"2019. június. 16. 20:00","title":"Első koncertjéért 1 dollárt kapott, most alkalmanként 1 milliót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2959e626-3e86-4346-ae62-8e204c215be3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fürdőruhát még nem kell félretenni.","shortLead":"A fürdőruhát még nem kell félretenni.","id":"20190615_Zivatarokkal_jon_a_lehules_de_a_hetvegen_meg_kanikula_varhato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2959e626-3e86-4346-ae62-8e204c215be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fce1f84-6df7-446a-8f08-7b8a5e808176","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Zivatarokkal_jon_a_lehules_de_a_hetvegen_meg_kanikula_varhato","timestamp":"2019. június. 15. 17:03","title":"Zivatarokkal jön a lehűlés, de a hétvégén még kánikula várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]