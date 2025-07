Szabad Európa: távozott a V-Híd vezérigazgatója, vannak, akik e mögött Lázár Jánost sejtik

Július 28-i hatállyal távozik a cég éléről Sárváry István, a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló V-Híd vezérigazgatója, a helyét a szintén Mészáros-cég ZÁÉV-et irányító Deák Gábor veszi át ideiglenesen. A távozás mögött a Szabad Európa forrásai Lázár Jánost sejtik.

Hozzátették: az építési és közlekedési tárca vezetője 2016-ban még a Miniszterelnökséget vezető miniszterként rúgta ki Sárváry Istvánt, aki akkor a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ elnöke volt. Azt pedig, hogy most is köze lehet a távozáshoz, arra alapozzák, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium a múlt héten azt írta a Szabad Európának, hogy egyesével ellenőriznek minden esetet, ahol felmerült, hogy valamelyik Mészáros-érdekeltség nem fizette ki az alvállalkozóknak szerződés szerint járó pénzt.

“Tetszettek volna gyorsabban, olcsóbban és jobban dolgozni!” – Lázár János nekiment Mészáros cégének A miniszter zsarolással vádolja a Déli körvasút megépítésével megbízott kivitelezőt.

Sárváry István 2016-tól állt a V-Híd élén, vagyis pont akkor került oda, amikor Mészáros Lőrinc került meghatározó helyzetbe az építőiparban, így a vasútépítésben is. A Szabad Európa szerint a távozás hivatalosan közös megegyezéssel történt, miután az utóbbi időben egyre nagyobb botrányt keltett, hogy a cég nem fizeti ki rendben az alvállalkozóit, amelyek közül sok hátrányos helyzetű régiókban foglalkoztat embereket.

444: Lassan csődbe mennek Mészáros Lőrinc egyik legjövedelmezőbb cégének alvállalkozói, annyit csúsznak a kifizetések A V-Híd vasúti felújításokon dolgozik, köztük a Budapest-Belgrád-projekten is. A lap szerint nemcsak a kifizetések, de a szerződéskötések is csúsznak, sokszor úgy dolgoznak a munkások, hogy hivatalosan nem is lehetne nekik.

Mint írtuk, Mészárosnak van egy másik nagy vasúti cége is, az R-Kord, amelybe 2013-ban szállt be. Az is nagy nyertese az állami tendereknek, a V-Híddal együtt a két cég már összesen 183,5 milliárd forinttal gazdagította Mészáros Lőrincet. A cég tarolása pedig olyan látványos, hogy azon végül akár a MÁV egymilliárd eurós uniós hitele is elbukhat, hiába hagyták amúgy már jóvá.