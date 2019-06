Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7452a28-d26f-4b84-b82e-1627d89de77a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy hogyan fest a nagy RS Audik, M-es BMW-k és AMG Mercedesek amerikai kihívója.","shortLead":"Mutatjuk, hogy hogyan fest a nagy RS Audik, M-es BMW-k és AMG Mercedesek amerikai kihívója.","id":"20190628_707_loeros_izomauto_a_csaladnak_itt_a_legujabb_Dodge","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7452a28-d26f-4b84-b82e-1627d89de77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20dd948b-d815-4aef-a7e5-a74d8439838a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190628_707_loeros_izomauto_a_csaladnak_itt_a_legujabb_Dodge","timestamp":"2019. június. 28. 11:21","title":"707 lóerős izomautó a családnak, itt a legújabb Dodge","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d091cd-317c-4cf3-96aa-846ef3751378","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely nem a Jobbik főpolgármester-jelöltje, az ellenzéki párt azonban elfogadja a fővárosi előválasztás eredményét és más jelöltet sem támogat\r

","shortLead":"Karácsony Gergely nem a Jobbik főpolgármester-jelöltje, az ellenzéki párt azonban elfogadja a fővárosi előválasztás...","id":"20190629_A_Jobbik_elfogadja_a_budapesti_elovalasztas_eredmenyet_es_nem_tamogat_masik_jeloltet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28d091cd-317c-4cf3-96aa-846ef3751378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400af118-512d-4cc9-a4c0-9f270028eb01","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_A_Jobbik_elfogadja_a_budapesti_elovalasztas_eredmenyet_es_nem_tamogat_masik_jeloltet","timestamp":"2019. június. 29. 21:17","title":"A Jobbik elfogadja a budapesti előválasztás eredményét, és nem támogat másik jelöltet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f17a6b1a-053b-4117-a530-44a4023057d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő héten mindenki számára elérhetővé teszi a Google a Gmail mobilos változatának új funkcióját, miután már nem csak e-mailezni lehet majd a szolgáltatással.","shortLead":"Jövő héten mindenki számára elérhetővé teszi a Google a Gmail mobilos változatának új funkcióját, miután már nem csak...","id":"20190628_gmail_email_levelezes_google","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f17a6b1a-053b-4117-a530-44a4023057d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6124be34-c20b-42cb-bb9d-6a90c18bcf88","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_gmail_email_levelezes_google","timestamp":"2019. június. 28. 12:03","title":"Megújul a Gmail, jövő héttől már nem csak levelezni tud majd vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9d4ba7-f0fb-47d9-a573-24c32fc9bb18","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Viorica Dancila miniszterelnököt választották elsöprő többséggel a román Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökévé a legnagyobb kormánypárt szombati tisztújító kongresszusán.","shortLead":"Viorica Dancila miniszterelnököt választották elsöprő többséggel a román Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökévé...","id":"20190629_A_roman_kormanyfo_lett_a_szocialdemokrata_part_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e9d4ba7-f0fb-47d9-a573-24c32fc9bb18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119e6874-63d6-43da-9a9e-be5f14cf0fee","keywords":null,"link":"/vilag/20190629_A_roman_kormanyfo_lett_a_szocialdemokrata_part_elnoke","timestamp":"2019. június. 29. 17:56","title":"A román kormányfő lett a szociáldemokrata párt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03cb22bc-2b66-4a7b-bd67-db837ae16ec3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több régi bankjegynek nyáron jár le az átváltási határideje.","shortLead":"Több régi bankjegynek nyáron jár le az átváltási határideje.","id":"20190630_Van_meg_Bartokarckepes_1000_forintosa_vagy_mas_regi_bankjegye_Siessen_ha_meg_be_akarja_valtani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03cb22bc-2b66-4a7b-bd67-db837ae16ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383ac182-ecf3-49db-8349-5410bdd4478c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190630_Van_meg_Bartokarckepes_1000_forintosa_vagy_mas_regi_bankjegye_Siessen_ha_meg_be_akarja_valtani","timestamp":"2019. június. 30. 07:50","title":"Van még Bartók-arcképes 1000 forintosa, vagy más régi bankjegye? Siessen, ha még be akarja váltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8e3260-6ab9-4ba7-a6dc-1003761101d0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszországban megkezdődött azon láthatatlan radarok tesztelése, amelyeket nem vesznek észre az ellenséges repülőgépek, illetve drónok – jelentette a RIA Novosztyi orosz hírügynökség.","shortLead":"Oroszországban megkezdődött azon láthatatlan radarok tesztelése, amelyeket nem vesznek észre az ellenséges repülőgépek...","id":"20190629_Lathatatlan_radarokat_tesztel_Oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce8e3260-6ab9-4ba7-a6dc-1003761101d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ddd326-c19c-476e-b606-f3b991bf91f0","keywords":null,"link":"/vilag/20190629_Lathatatlan_radarokat_tesztel_Oroszorszag","timestamp":"2019. június. 29. 18:18","title":"Láthatatlan radarokat tesztel Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0adb4871-5106-4059-94c0-1e8320ddac66","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyalogos és az a volvós is hibázhatott. ","shortLead":"A gyalogos és az a volvós is hibázhatott. ","id":"20190629_gyalogos_zebra_gyor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0adb4871-5106-4059-94c0-1e8320ddac66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0384c6-3724-4f05-82dd-8733953e3852","keywords":null,"link":"/cegauto/20190629_gyalogos_zebra_gyor","timestamp":"2019. június. 29. 10:38","title":"Így lesz majdnem sokszereplős baleset egy sima gyalogátkelésből - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebdcb5e8-d374-4003-88a0-85559f690559","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit márka legújabb modellje egy 1929-ben kijött nyitott tetős versenyautónak állít emléket. ","shortLead":"A kékvérű brit márka legújabb modellje egy 1929-ben kijött nyitott tetős versenyautónak állít emléket. ","id":"20190628_a_legujabb_bentley_90_evet_visszarepit_az_idoben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebdcb5e8-d374-4003-88a0-85559f690559&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe10150-2388-41f7-833f-c2fa9cdb665f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190628_a_legujabb_bentley_90_evet_visszarepit_az_idoben","timestamp":"2019. június. 28. 13:21","title":"A legújabb Bentley 90 évet visszarepít az időben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]