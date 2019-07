Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e809acac-788d-4bfe-93e2-af47b1efca75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezők magánemberként megjelenő, csendes tömeget várnak a szerintük mindenkinek rossz törvénymódosítás elfogadása elleni tiltakozásképp.\r

\r

","shortLead":"A szervezők magánemberként megjelenő, csendes tömeget várnak a szerintük mindenkinek rossz törvénymódosítás elfogadása...","id":"20190711_Pentek_reggel_tiltakozo_demonstracio_lesz_a_Kossuth_teren_a_koznevelesi_torveny_modositasa_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e809acac-788d-4bfe-93e2-af47b1efca75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a861a25b-3463-487b-bf91-67ad48cf3db7","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Pentek_reggel_tiltakozo_demonstracio_lesz_a_Kossuth_teren_a_koznevelesi_torveny_modositasa_ellen","timestamp":"2019. július. 11. 14:33","title":"Péntek reggel tiltakozó demonstráció lesz a Kossuth téren a köznevelési törvény módosítása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b84355-827b-4015-bd3d-9f20cf31c367","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ahány ország, annyiféle piásan okozott baleset.","shortLead":"Ahány ország, annyiféle piásan okozott baleset.","id":"20190711_Reszeg_autos_talalt_telibe_egy_hatalmas_kaktuszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6b84355-827b-4015-bd3d-9f20cf31c367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deb7c991-29b6-4079-9fd1-8bf07356c579","keywords":null,"link":"/cegauto/20190711_Reszeg_autos_talalt_telibe_egy_hatalmas_kaktuszt","timestamp":"2019. július. 11. 15:48","title":"Részeg autós talált telibe egy hatalmas kaktuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b199e6-47e6-4a44-a77d-d88589b6bf13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-választás még mindig tolja felfelé Dobrev Klárát és Cseh Katalint.","shortLead":"Az EP-választás még mindig tolja felfelé Dobrev Klárát és Cseh Katalint.","id":"20190711_Median_Karacsony_a_legnepszerubb_ellenzeki_politikus_MarkiZay_visszaesett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0b199e6-47e6-4a44-a77d-d88589b6bf13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8943b43-b38f-48ce-bf94-06280945a673","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Median_Karacsony_a_legnepszerubb_ellenzeki_politikus_MarkiZay_visszaesett","timestamp":"2019. július. 11. 15:58","title":"Medián: Karácsony a legnépszerűbb ellenzéki politikus, Márki-Zay visszaesett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6288230-d5eb-4f72-a9de-e38ec1a5bdaf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyar csatornaberuházások kommunikációs tendereit vizsgálja az EU csalás elleni hivatala.","shortLead":"Magyar csatornaberuházások kommunikációs tendereit vizsgálja az EU csalás elleni hivatala.","id":"20190711_Direkt36_Fideszes_korokben_mozgo_uzletember_es_MSZPs_politikus_kozos_uzletet_vizsgalja_az_OLAF","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6288230-d5eb-4f72-a9de-e38ec1a5bdaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5800c6e6-b304-46f3-8eee-e6f50e743c63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Direkt36_Fideszes_korokben_mozgo_uzletember_es_MSZPs_politikus_kozos_uzletet_vizsgalja_az_OLAF","timestamp":"2019. július. 11. 15:49","title":"Direkt36: Fideszes körökben mozgó üzletember és MSZP-s politikus közös üzletét vizsgálja az OLAF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5fa52d-de97-424b-b6de-d74108066115","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tud meglenni saját közösségi szolgáltatás nélkül a Google, ezért egy új ötlettel próbálkoznak. Csak aztán nehogy ez is a Google+ sorsára jusson.","shortLead":"Nem tud meglenni saját közösségi szolgáltatás nélkül a Google, ezért egy új ötlettel próbálkoznak. 