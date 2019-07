Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feszítővágóval avatkoztak be a tűzoltók Balatonföldváron. ","shortLead":"Feszítővágóval avatkoztak be a tűzoltók Balatonföldváron. ","id":"20190716_kerites_mszs_serules_feszitovago_tuzoltok_balatonfoldvar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed478e3-a121-4d85-8122-56042fba21c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_kerites_mszs_serules_feszitovago_tuzoltok_balatonfoldvar","timestamp":"2019. július. 16. 22:18","title":"Kerítés szúrta át a combját, a tűzoltóknak kellett levágniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f6c9fdc-9bd8-45b3-ba6b-8c694141dbf2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kihagyhatatlan lehetőség. A politikus azt ígéri, kérdezni is lehet tőle.","shortLead":"Kihagyhatatlan lehetőség. A politikus azt ígéri, kérdezni is lehet tőle.","id":"20190716_Lazar_Janossal_lehet_egyutt_kocsikazni_egy_Ladaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f6c9fdc-9bd8-45b3-ba6b-8c694141dbf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3074b2-a912-4103-b109-ae4fa808e073","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_Lazar_Janossal_lehet_egyutt_kocsikazni_egy_Ladaban","timestamp":"2019. július. 16. 15:47","title":"Lázár Jánossal lehet együtt kocsikázni egy Ladában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Donald Trump amerikai elnök hétfőn rendeletet írt alá arról, hogy a kormányzati hivataloknak és ügynökségeknek a beszerzéseiknél növekvő mértékben kell amerikai árukat vásárolniuk.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök hétfőn rendeletet írt alá arról, hogy a kormányzati hivataloknak és ügynökségeknek...","id":"20190716_Trump_elrendelte_inkabb_amerika_arut_vegyenek_az_allami_hivatalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"582ed333-c5ed-48e6-adfc-b249dbb63cfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Trump_elrendelte_inkabb_amerika_arut_vegyenek_az_allami_hivatalok","timestamp":"2019. július. 16. 07:26","title":"Trump elrendelte: inkább amerikai árut vegyenek az állami hivatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77816e84-49d0-4cda-893b-baf98690a831","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei értetlenül áll a Momentum Facebook-oldalán megosztott csúsztatások előtt – közölte a vállalat.","shortLead":"A Huawei értetlenül áll a Momentum Facebook-oldalán megosztott csúsztatások előtt – közölte a vállalat.","id":"20190715_momentum_vadak_huawei_valasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77816e84-49d0-4cda-893b-baf98690a831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738bf5ad-e2dc-4567-8075-0ec7627ec707","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_momentum_vadak_huawei_valasz","timestamp":"2019. július. 15. 15:33","title":"Huawei: a Momentum csúsztat, többször megcáfolt értesülésekre alapoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f4b60b-f965-4cf2-884c-a234fb62b4c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre keveset tudni az Asus hamarosan érkező új gamer telefonjáról, de a lényeg már most látszik a fotókon.","shortLead":"Egyelőre keveset tudni az Asus hamarosan érkező új gamer telefonjáról, de a lényeg már most látszik a fotókon.","id":"20190716_asus_rog_phone_ii_okostelefon_kiszivargott_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68f4b60b-f965-4cf2-884c-a234fb62b4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcea870-570d-47da-a6a1-117fcf900b3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_asus_rog_phone_ii_okostelefon_kiszivargott_fotok","timestamp":"2019. július. 16. 12:33","title":"Kiszivárgott képeken az Asus játékosoknak szánt csúcsmobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e6dc8e-75fb-4baf-a751-e96f53954020","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Julian Assange cáfol.","shortLead":"Julian Assange cáfol.","id":"20190716_CNN_a_WikiLeaks_alapitoja_Londonbol_iranyitotta_a_beavatkozast_a_2016os_amerikai_valasztasba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70e6dc8e-75fb-4baf-a751-e96f53954020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25452c33-76dd-4ce3-b0b7-9666b4402335","keywords":null,"link":"/vilag/20190716_CNN_a_WikiLeaks_alapitoja_Londonbol_iranyitotta_a_beavatkozast_a_2016os_amerikai_valasztasba","timestamp":"2019. július. 16. 06:10","title":"CNN: A WikiLeaks alapítója Londonból irányította a beavatkozást a 2016-os amerikai választásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megkérdeztük a minisztériumot, hogyan gondolja ezt a leállósávban autózást? ","shortLead":"Megkérdeztük a minisztériumot, hogyan gondolja ezt a leállósávban autózást? ","id":"20190716_Teljesen_be_kell_kamerazni_azt_autopalyaszakaszt_ahol_a_leallosavban_is_lehetne_autozni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec4d5c7-f86d-43ef-b23e-3b46ebe19a50","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_Teljesen_be_kell_kamerazni_azt_autopalyaszakaszt_ahol_a_leallosavban_is_lehetne_autozni","timestamp":"2019. július. 16. 16:02","title":"Teljesen be kell kamerázni azt az autópálya-szakaszt, ahol a leállósávban is lehetne autózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9349d0d4-cd51-4931-8b3e-0dcb179cda24","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tanya Gersh hónapokon át kapott fenyegető e-maileket és hangüzeneteket.","shortLead":"Tanya Gersh hónapokon át kapott fenyegető e-maileket és hangüzeneteket.","id":"20190716_14_millio_dollaros_karteritest_kaphat_a_zsido_no_akit_neonaci_trollok_vettek_celba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9349d0d4-cd51-4931-8b3e-0dcb179cda24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbcd8c1b-b11b-43cc-a085-3964dbf38d9f","keywords":null,"link":"/elet/20190716_14_millio_dollaros_karteritest_kaphat_a_zsido_no_akit_neonaci_trollok_vettek_celba","timestamp":"2019. július. 16. 09:33","title":"14 millió dolláros kártérítést kaphat a zsidó nő, akit neonáci trollok vettek célba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]