Katy Perry egy tárgyalóteremben akarta előadni a Dark Horse-t, hogy cáfolja a plágium vádját

[{"available":true,"c_guid":"4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dél-Alföldön tart legtovább a kárelhárítás.","shortLead":"A Dél-Alföldön tart legtovább a kárelhárítás.","id":"20190729_Kilencszaz_riasztast_kaptak_a_tuzoltok_a_viharban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959da2b6-ea22-460f-a59c-1572b277e047","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Kilencszaz_riasztast_kaptak_a_tuzoltok_a_viharban","timestamp":"2019. július. 29. 08:03","title":"Kilencszáz riasztást kaptak a tűzoltók a viharban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27c75c6-b993-4a39-9ee3-038988d32cb5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Semmilyen új nyomra nem találtak a vatikáni temetőben a 36 éve eltűnt római lány ügyében.\r

\r

","shortLead":"Semmilyen új nyomra nem találtak a vatikáni temetőben a 36 éve eltűnt római lány ügyében.\r

\r

","id":"20190728_Tobb_ezer_csontot_vizsgaltak_at_a_Vatikaban_de_nem_talaltak_nyomat_Emanuela_Orlandinak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c27c75c6-b993-4a39-9ee3-038988d32cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a0953c-ecd4-44b9-b064-a1af93211001","keywords":null,"link":"/vilag/20190728_Tobb_ezer_csontot_vizsgaltak_at_a_Vatikaban_de_nem_talaltak_nyomat_Emanuela_Orlandinak","timestamp":"2019. július. 28. 18:32","title":"Több ezer csontot vizsgáltak át a Vatikában, de nem találták nyomát Emanuela Orlandiénak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979f5e97-87fc-4289-a1b6-696c9bd1e327","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarok még három hétig keresik az utolsó eltűntet.","shortLead":"A magyarok még három hétig keresik az utolsó eltűntet.","id":"20190729_Hazautazik_a_Hableany_aldozatait_kereso_delkoreai_alakulat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=979f5e97-87fc-4289-a1b6-696c9bd1e327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d20693-1ac9-42b0-abba-bccb12545c4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Hazautazik_a_Hableany_aldozatait_kereso_delkoreai_alakulat","timestamp":"2019. július. 29. 12:50","title":"Hazautazik a Hableány áldozatait kereső dél-koreai alakulat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30727f39-184a-4789-b55c-4e01cf5d3a00","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Index több olvasója és a fesztivál szervezői is megerősítették, hogy tömegverekedés volt a péntek éjjel, le is állították miatta a rendezvényt.","shortLead":"Az Index több olvasója és a fesztivál szervezői is megerősítették, hogy tömegverekedés volt a péntek éjjel, le is...","id":"20190728_Tomegverekedes_tort_ki_a_FEZEN_Fesztivalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30727f39-184a-4789-b55c-4e01cf5d3a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86fa5ce9-9184-4906-80c7-56288ecd7a86","keywords":null,"link":"/kultura/20190728_Tomegverekedes_tort_ki_a_FEZEN_Fesztivalon","timestamp":"2019. július. 28. 14:40","title":"Tömegverekedés miatt kellett leállítani a FEZEN Fesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cc5d32-f035-4647-b464-64df5694be7e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Ha elítélik, a magyar úszó akár milliós bírságra is számíthat, és abban még a kényszerű dél-koreai tartózkodás költsége nincs is benne. ","shortLead":"Ha elítélik, a magyar úszó akár milliós bírságra is számíthat, és abban még a kényszerű dél-koreai tartózkodás költsége...","id":"20190729_kenderesi_eljaras_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6cc5d32-f035-4647-b464-64df5694be7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cdfeacb-a1cb-4b61-8dd1-03c921c60115","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_kenderesi_eljaras_birsag","timestamp":"2019. július. 29. 15:45","title":"Akármi is lesz az ügy vége, sokba fog kerülni Kenderesi Tamásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Többfelé eshet, de marad a 25–31 fok. ","shortLead":"Többfelé eshet, de marad a 25–31 fok. ","id":"20190729_Fulledt_es_esos_lesz_a_hetfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d5d17c-2d0e-4ca7-a984-f69763bd35a4","keywords":null,"link":"/idojaras/20190729_Fulledt_es_esos_lesz_a_hetfo","timestamp":"2019. július. 29. 05:16","title":"Fülledt és esős lesz a hétfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új módszert eszelt ki a Duolingo, hogy (még jobban) ösztönözze a nyelvtanulást, de a folyamat közben továbbra is játékos maradjon.","shortLead":"Új módszert eszelt ki a Duolingo, hogy (még jobban) ösztönözze a nyelvtanulást, de a folyamat közben továbbra is...","id":"20190728_duolingo_twitch_videos_streamer_nyelvtanulas_egyedul_ingyen_online","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54838955-4fa9-4793-ba49-633754b6811f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190728_duolingo_twitch_videos_streamer_nyelvtanulas_egyedul_ingyen_online","timestamp":"2019. július. 28. 19:03","title":"Összeborult a Duolingo és a Twitch, 12 ismert videóssal lehet nyelveket tanulni – ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c34c138-6a17-4565-a0d9-efff3183d35c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az egyik úszó megsérült, így került Bernek Péter a 400 méteres vegyesúszás döntőjébe. ","shortLead":"Az egyik úszó megsérült, így került Bernek Péter a 400 méteres vegyesúszás döntőjébe. ","id":"20190728_Bernek_400_meter_vegyes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c34c138-6a17-4565-a0d9-efff3183d35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5396d0-980b-437e-83a7-245ae354f90a","keywords":null,"link":"/sport/20190728_Bernek_400_meter_vegyes","timestamp":"2019. július. 28. 14:16","title":"Bernek ötödik lett 400 méter vegyesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]