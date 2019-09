Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12cd17fe-1c49-49da-bb16-261aee18a7c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A The Wall Street Journal értesülései szerint Jason Greenblatt távozásának magánjellegű okai vannak.\r

","shortLead":"A The Wall Street Journal értesülései szerint Jason Greenblatt távozásának magánjellegű okai vannak.\r

","id":"20190905_Lemondott_Amerikaban_a_kozelkeleti_beketerv_egyik_kidolgozoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12cd17fe-1c49-49da-bb16-261aee18a7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18686bc-aa7f-4cd3-8212-5725063dfef1","keywords":null,"link":"/vilag/20190905_Lemondott_Amerikaban_a_kozelkeleti_beketerv_egyik_kidolgozoja","timestamp":"2019. szeptember. 05. 20:23","title":"Lemondott Amerikában a közel-keleti béketerv egyik kidolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"875346dd-5cc8-499c-a3bb-c8361dd67378","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A játék megtanítja a gyerekeknek a világ dolgainak értelmét. Olyan készségeket sajátítanak el, amelyek fontosak lesznek felnőttkorukban is.","shortLead":"A játék megtanítja a gyerekeknek a világ dolgainak értelmét. Olyan készségeket sajátítanak el, amelyek fontosak lesznek...","id":"20190905_Miert_a_jatek_a_legjobb_tanito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=875346dd-5cc8-499c-a3bb-c8361dd67378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5383e61c-4a12-428a-94bb-a4a92342bf7b","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190905_Miert_a_jatek_a_legjobb_tanito","timestamp":"2019. szeptember. 05. 14:15","title":"Miért a játék a legjobb tanító?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Plusz egy rakás hamis cipőt is.","shortLead":"Plusz egy rakás hamis cipőt is.","id":"20190906_Egy_teherauto_hamis_parfumot_fogtak_az_M1es_autopalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d662014-130d-41ad-994b-fdd03fe077e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190906_Egy_teherauto_hamis_parfumot_fogtak_az_M1es_autopalyan","timestamp":"2019. szeptember. 06. 10:13","title":"Egy teherautó hamis parfümöt fogtak az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6249de-cd9c-4e7a-b92a-0c078957d50f","c_author":"Garami Zoltán","category":"tudomany","description":"A UX designer napjaink egyik hiányszakmája, legalább annyira keresett egy-egy jó szakember ezen a területen, mint a programozók között, akikkel egyébként gyakran együtt dolgoznak. Azonban míg az utóbbiakról mindenki el tudja képzelni, nagyjából mit is csinálnak, a UX designer megnevezés nem sok mindent juttat a laikusok eszébe. Az világos, hogy az igény egyre nagyobb irántuk – de mit is csinálnak pontosan? ","shortLead":"A UX designer napjaink egyik hiányszakmája, legalább annyira keresett egy-egy jó szakember ezen a területen, mint...","id":"20190906_ux_designer_felhasznaloi_elmeny_tervezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd6249de-cd9c-4e7a-b92a-0c078957d50f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c781e936-fa65-4c0b-9b31-802bd2195308","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_ux_designer_felhasznaloi_elmeny_tervezes","timestamp":"2019. szeptember. 06. 09:03","title":"Hiányszakma, amiről sokan nem tudnak – Mi az a felhasználói élmény, és miért kell megtervezni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e8ae69-b877-4816-88be-d00453875815","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Láng Zsolt felszólította a jelöltet állító pártokat és szervezeteket, hogy tegyenek meg mindent, hogy a lakosságot hitelesen tájékoztassák.","shortLead":"Láng Zsolt felszólította a jelöltet állító pártokat és szervezeteket, hogy tegyenek meg mindent, hogy a lakosságot...","id":"20190904_Kesobb_lesz_a_lomtalanitas_alhirterjesztesert_tett_feljelentest_a_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5e8ae69-b877-4816-88be-d00453875815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a322f5d9-d092-4906-9111-15553ad6150e","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_Kesobb_lesz_a_lomtalanitas_alhirterjesztesert_tett_feljelentest_a_polgarmester","timestamp":"2019. szeptember. 04. 15:41","title":"Láng Zsolt direkt elhalasztotta a kerületi lomtalanítást, erre valaki mégis azt terjeszti, hogy ki lehet pakolni az utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6306f3db-1c67-493d-b7cb-f0791c4f239f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ehhez a civilek tiltakozása kellett.","shortLead":"Ehhez a civilek tiltakozása kellett.","id":"20190904_A_kornyezetvedelemi_fopolgarmesteri_biztos_felfuggesztette_a_Taban_felujitasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6306f3db-1c67-493d-b7cb-f0791c4f239f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76653ec9-a61c-4c6c-b9ce-0c29979a848e","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_A_kornyezetvedelemi_fopolgarmesteri_biztos_felfuggesztette_a_Taban_felujitasat","timestamp":"2019. szeptember. 04. 20:50","title":"A környezetvédelemi főpolgármesteri biztos felfüggesztette a Tabán felújítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Két brit kormányfő is érintett lehet abban, hogy Szaúd-Arábia egy orosz oligarcha segítségével akarja felvásárolni a brit sajtó egy részét. ","shortLead":"Két brit kormányfő is érintett lehet abban, hogy Szaúd-Arábia egy orosz oligarcha segítségével akarja felvásárolni...","id":"20190905_szaudarabia_independent_evening_standard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f92d17d-a31e-472d-95ed-2d2689652d9e","keywords":null,"link":"/kkv/20190905_szaudarabia_independent_evening_standard","timestamp":"2019. szeptember. 05. 06:45","title":"Szaúd-Arábia bevásárolná magát a brit sajtóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7b2e5a-09e0-4e01-a324-32058ae69b9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung bejelentette az Exynos 980-at, az első olyan mobilokba szánt lapkakészletét, amelyen már az 5G modem is helyet kapott. Több jövő évi csúcstelefonba is bekerülhet ez az áramkör.","shortLead":"A Samsung bejelentette az Exynos 980-at, az első olyan mobilokba szánt lapkakészletét, amelyen már az 5G modem is...","id":"20190904_samsung_exynos_980_lapkakeszlet_integralt_5g_modemmel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea7b2e5a-09e0-4e01-a324-32058ae69b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1974f9-505e-4222-b496-bf2ac74f68c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_samsung_exynos_980_lapkakeszlet_integralt_5g_modemmel","timestamp":"2019. szeptember. 04. 12:03","title":"Ismerkedjen meg a lapkakészlettel, ami 2020 egyik 5G-s slágere lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]