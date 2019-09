Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfő estére még csak hat megyére adtak ki figyelmeztetést, kedden már az ország nagyobb részén zivatarok lehetnek.","shortLead":"Hétfő estére még csak hat megyére adtak ki figyelmeztetést, kedden már az ország nagyobb részén zivatarok lehetnek.","id":"20190916_Nyugaton_mar_ma_este_megerkezik_a_vihar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d4d2ed-81f2-452a-ae09-f455100542d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Nyugaton_mar_ma_este_megerkezik_a_vihar","timestamp":"2019. szeptember. 16. 20:20","title":"Nyugaton már ma este megérkezik a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"687b1cce-f694-498a-9660-50df33beb9a2","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Lustaság és kompatibilitási problémák is közrejátszanak abban, hogy naponta világszerte még mindig milliószámra faxolnak. Az elavult technológia komoly biztonsági kérdéseket is felvet.","shortLead":"Lustaság és kompatibilitási problémák is közrejátszanak abban, hogy naponta világszerte még mindig milliószámra...","id":"201919__agonizalo_fax__alairaskenyszer__oskori_leletek__meg_sipol_egy_picit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=687b1cce-f694-498a-9660-50df33beb9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3522be-5979-4b12-9645-694f4836e054","keywords":null,"link":"/tudomany/201919__agonizalo_fax__alairaskenyszer__oskori_leletek__meg_sipol_egy_picit","timestamp":"2019. szeptember. 15. 19:03","title":"Miért használnak még mindig faxot a magyarországi kórházakban is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a658df-2011-47be-98c2-6ec2335478e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap szerint Benkő Tibor még az idén távozik.","shortLead":"A lap szerint Benkő Tibor még az idén távozik.","id":"20190916_Nepszava_Levalthatjak_a_honvedelmi_minisztert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34a658df-2011-47be-98c2-6ec2335478e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e18271f-49b6-4dc7-b00d-63b07fcf8800","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Nepszava_Levalthatjak_a_honvedelmi_minisztert","timestamp":"2019. szeptember. 16. 07:40","title":"Népszava: Leválthatják a honvédelmi minisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Tarlóst azért szeretjük, mert nem olyan, mint a Fidesz. És aki nem olyan, az vitázik.","shortLead":"Tarlóst azért szeretjük, mert nem olyan, mint a Fidesz. És aki nem olyan, az vitázik.","id":"20190916_Tarlos_Istvant_varjak_a_mikrofonnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ba92ab-2add-4d79-9222-0f99a7f63717","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Tarlos_Istvant_varjak_a_mikrofonnal","timestamp":"2019. szeptember. 16. 08:16","title":"Tóta W.: Tarlós Istvánt várják a mikrofonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0228229d-d480-4106-b88b-775716cc09e1","c_author":"Dercsényi Dávid-Windisch Judit","category":"itthon","description":"Feljelentést tesz a XVIII. kerületi ellenzék, ha nem ellenőrizhetik le a választáson hirtelen elinduló Agora Lokálpatrióta Egyesület jelöltjeinek aláírásait. Ők csalást gyanítanak, az Agora egyesület elnöke nem érti az ellenszenvet. \r

","shortLead":"Feljelentést tesz a XVIII. kerületi ellenzék, ha nem ellenőrizhetik le a választáson hirtelen elinduló Agora...","id":"20190916_A_semmibol_jelentkezett_be_egy_tetszhalott_onkormanyzati_alapitasu_egyesulet_a_18_keruleti_valasztasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0228229d-d480-4106-b88b-775716cc09e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8731ce80-a86c-40da-aa34-9d619bfb85d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_A_semmibol_jelentkezett_be_egy_tetszhalott_onkormanyzati_alapitasu_egyesulet_a_18_keruleti_valasztasra","timestamp":"2019. szeptember. 16. 15:30","title":"A semmiből jelentkezett be egy tetszhalott, önkormányzati alapítású egyesület a 18. kerületi választásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e993b59-2b1e-4d35-b43a-1c34fcf3145a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190917_Megszolalt_az_Orban_Rahel_hasonmas_Igy_sikerult_a_kep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e993b59-2b1e-4d35-b43a-1c34fcf3145a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795c192c-d97e-4985-af84-8e49afc2adfe","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Megszolalt_az_Orban_Rahel_hasonmas_Igy_sikerult_a_kep","timestamp":"2019. szeptember. 17. 11:52","title":"Elértük az Orbán Ráhel-hasonmást: \"Így sikerült a kép\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6907792-865c-47d0-b788-fbd52258a78e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi tíz autóról lopta le a márkajelzést és a felnikupakot a pesti Belvárosban. ","shortLead":"A férfi tíz autóról lopta le a márkajelzést és a felnikupakot a pesti Belvárosban. ","id":"20190916_Szenvedelyesen_lopkodta_az_autoemblemakat_egy_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6907792-865c-47d0-b788-fbd52258a78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af891e91-d7e1-46f3-8f7b-af3efd683558","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_Szenvedelyesen_lopkodta_az_autoemblemakat_egy_ferfi","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:38","title":"Szenvedélyesen lopkodta az autóemblémákat egy férfi Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c","c_author":"hvg.hu/merites.hu","category":"gazdasag","description":"Egy bíróság már törvénytelennek minősítette a parlamenti ülésszak szüneteltetését, most a legfelsőbb bíróságnak kell döntenie.","shortLead":"Egy bíróság már törvénytelennek minősítette a parlamenti ülésszak szüneteltetését, most a legfelsőbb bíróságnak kell...","id":"20190917_legfelsobb_birosag_vizsgalat_brit_parlament_felfuggesztes_boris_johnson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231ff72f-2cdd-409e-a56c-393892a6522c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_legfelsobb_birosag_vizsgalat_brit_parlament_felfuggesztes_boris_johnson","timestamp":"2019. szeptember. 17. 14:59","title":"Elkezdte vizsgálni a brit legfelsőbb bíróság, törvényes-e a parlament felfüggesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]