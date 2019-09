Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy brit cég a központi szereplő.","shortLead":"Egy brit cég a központi szereplő.","id":"20190925_Megfejtettek_igy_csalt_adot_a_Messi_csalad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16496666-aa52-434a-9188-15e55a0f306c","keywords":null,"link":"/kkv/20190925_Megfejtettek_igy_csalt_adot_a_Messi_csalad","timestamp":"2019. szeptember. 25. 06:15","title":"Megfejtették, így csalt adót a Messi család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c54c52f2-158e-4454-96e5-62a43595fd8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal kevesebbet fogyaszthat majd a készenléti üzemmódba helyezett PlayStation 5, ha a felhasználó bekapcsol a konzolon egy érkező új funkciót.","shortLead":"Sokkal kevesebbet fogyaszthat majd a készenléti üzemmódba helyezett PlayStation 5, ha a felhasználó bekapcsol...","id":"20190925_playstation_5_energiatakarekos_alvo_allapot_konzol_energiafogyasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c54c52f2-158e-4454-96e5-62a43595fd8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd10bf04-e481-44f1-b791-9c350543e7c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_playstation_5_energiatakarekos_alvo_allapot_konzol_energiafogyasztas","timestamp":"2019. szeptember. 25. 13:03","title":"Aki bekapcsolja majd ezt a funkciót a PlayStation 5-ön, már tett valamit a klímaváltozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4bf61d6-5d81-4c19-92e7-015111f7c599","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Rendezett, a korrupciós kockázatokat mutató adatbázis készült az önkormányzatok közbeszerzéseiből.","shortLead":"Rendezett, a korrupciós kockázatokat mutató adatbázis készült az önkormányzatok közbeszerzéseiből.","id":"20190925_Lazar_Janos_idejeben_meg_nepszeru_volt_Simicska_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4bf61d6-5d81-4c19-92e7-015111f7c599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91b282d-86a2-4046-ac77-b24f28f9cfad","keywords":null,"link":"/360/20190925_Lazar_Janos_idejeben_meg_nepszeru_volt_Simicska_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:00","title":"Hiánypótló adatbázis alapján lehet iskolapélda Hódmezővásárhely a korrupciós kockázatokra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szerdától látható az Amszterdami Máchzor néven emlegetett kötet.","shortLead":"Szerdától látható az Amszterdami Máchzor néven emlegetett kötet.","id":"20190925_Kozepkori_zsido_imakonyv_tert_vissza_600_ev_utan_Kolnbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc20cc09-990c-4793-918c-f20adc8c8e33","keywords":null,"link":"/kultura/20190925_Kozepkori_zsido_imakonyv_tert_vissza_600_ev_utan_Kolnbe","timestamp":"2019. szeptember. 25. 10:58","title":"Középkori zsidó imakönyv tért vissza 600 év után Kölnbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b4138e-708e-4530-a163-ff8b9a5fd69d","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"Egyre több cég kínál ruhakölcsönzést, ami ahhoz is hozzájárulhat, hogy a kihasználatlan ruhák ne kössenek ki szeméthegyeken. Több ruhabérlő cég alapítója is már a fast fashion uralom megdöntésének eszközét látja a megoldásban. De vajon tényleg viselnénk bérelt, hétköznapi ruhadarabokat is? Mennyire fenntartható ez az opció a folyamatos tisztítás és a szállítás mellett? ","shortLead":"Egyre több cég kínál ruhakölcsönzést, ami ahhoz is hozzájárulhat, hogy a kihasználatlan ruhák ne kössenek ki...","id":"20290924_ruhakolcsonzes_fast_fashion_divat_luxusberles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75b4138e-708e-4530-a163-ff8b9a5fd69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6eb37c6-7f6c-45fe-a80f-6c9f40778d2d","keywords":null,"link":"/360/20290924_ruhakolcsonzes_fast_fashion_divat_luxusberles","timestamp":"2019. szeptember. 24. 13:30","title":"Kiválthatja a fast fashiont a ruhák kölcsönzése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vállalatot a jegybank vizsgálta, amely több hiányosságot is feltárt, köztük jelentős súlyúakat.","shortLead":"A vállalatot a jegybank vizsgálta, amely több hiányosságot is feltárt, köztük jelentős súlyúakat.","id":"20190924_108_millio_birsag_buntetes_mnb_jegybank_uniqa_biztosito_hianyossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7221f4ea-636b-4918-b494-d22c2924e171","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190924_108_millio_birsag_buntetes_mnb_jegybank_uniqa_biztosito_hianyossag","timestamp":"2019. szeptember. 24. 10:19","title":"Száznyolcmilliós bírságot kapott az Uniqa Biztosító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16829dfb-02bf-4004-bff9-f4e9b936b426","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Jövőre adják át.","shortLead":"Jövőre adják át.","id":"20190923_Uj_hutoraktara_lesz_az_Aldinak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16829dfb-02bf-4004-bff9-f4e9b936b426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616b37a5-a5fc-49df-987b-2e7ecfe5f697","keywords":null,"link":"/kkv/20190923_Uj_hutoraktara_lesz_az_Aldinak","timestamp":"2019. szeptember. 23. 16:09","title":"Új hűtőraktára lesz az Aldinak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"489b07d0-3452-4f66-8950-9e83e2fb58cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A kétszeres Oscar-díjas spanyol filmrendező, a kortárs filmművészet egyik legérdekesebb alakja szeptember 25-én lesz hetvenéves. Vagy ma, 24-én lett az.","shortLead":"A kétszeres Oscar-díjas spanyol filmrendező, a kortárs filmművészet egyik legérdekesebb alakja szeptember 25-én lesz...","id":"20190924_Pedro_Almodovar_szuletesnap_portre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=489b07d0-3452-4f66-8950-9e83e2fb58cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1cbec65-02b1-443a-9844-d5f3760f0853","keywords":null,"link":"/kultura/20190924_Pedro_Almodovar_szuletesnap_portre","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:41","title":"Ma ünnepli születésnapját Pedro Almodóvar. Vagy holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]