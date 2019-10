Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kitartóan erős kereslet mellett tovább drágultak az új lakások Budapesten 2019 harmadik negyedévében, az átlagos négyzetméterár immár eléri a 925 ezer forintot. Az árak további emelkedésének irányába hat, hogy az újonnan induló projektek száma csökken, a még 5 százalékos áfakulcs mellett megvásárolható otthonok kínálata egyre szűkül, miközben a szigorodó energetikai előírások tovább növelik a kivitelezési költségeket.","shortLead":"Kitartóan erős kereslet mellett tovább drágultak az új lakások Budapesten 2019 harmadik negyedévében, az átlagos...","id":"20191011_Elerte_a_925_ezer_forintot_a_lakasok_atlagos_negyzetmeterara_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8960872-2785-4640-a443-12f5d3ab528e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_Elerte_a_925_ezer_forintot_a_lakasok_atlagos_negyzetmeterara_Budapesten","timestamp":"2019. október. 11. 15:05","title":"Elérte a 925 ezer forintot a lakások átlagos négyzetméterára Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d9c661-a452-441b-bb03-06eed4f2a409","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először fedezték fel plioszaurusz maradványait Ausztriában. Ez a tengeri szauruszfaj első, Ausztria területén talált lelete és az első kréta kori plioszaurusz-maradvány a teljes alpesi térségen – közölték a Bécsi Természettudományi Múzeum (NMH) munkatársai. Alexander Lukeneder paleontológus tudományos szenzációnak nevezte a felfedezést.","shortLead":"Először fedezték fel plioszaurusz maradványait Ausztriában. Ez a tengeri szauruszfaj első, Ausztria területén talált...","id":"20191012_plioszaurusz_maradanyai_ausztria_fog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15d9c661-a452-441b-bb03-06eed4f2a409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2c9976-b508-4f10-943e-72d5e3f6049d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191012_plioszaurusz_maradanyai_ausztria_fog","timestamp":"2019. október. 12. 12:03","title":"Tudományos szenzáció: plioszaurusz fogát találtak a szomszédban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b1b17a-1b3c-4795-805e-c0f74bb6e319","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legkevesebb öt ember meghalt és tizenegyen eltűntek, amikor lesújtott Japánra szombaton a Hagibisz tájfun.","shortLead":"Legkevesebb öt ember meghalt és tizenegyen eltűntek, amikor lesújtott Japánra szombaton a Hagibisz tájfun.","id":"20191013_Mar_legalabb_ot_halottja_van_a_Japant_letarolo_tajfunnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62b1b17a-1b3c-4795-805e-c0f74bb6e319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112be01a-b8e5-46aa-bf37-4cda9c340567","keywords":null,"link":"/vilag/20191013_Mar_legalabb_ot_halottja_van_a_Japant_letarolo_tajfunnak","timestamp":"2019. október. 13. 08:41","title":"Már legalább öt halottja van a Japánt letaroló tájfunnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4c9214-b602-458f-a2a4-0ef0c0b9cc34","c_author":"","category":"vilag","description":"Amerikai csapatok közelében csapódtak be török tüzérségi lövedékek olyan területen, ahol a török erők tisztában vannak azzal, hogy amerikai katonák is vannak ott, Kobáni közelében, Szíria északi részén – tudatta szombat hajnalban a Pentagon.\r

","shortLead":"Amerikai csapatok közelében csapódtak be török tüzérségi lövedékek olyan területen, ahol a török erők tisztában vannak...","id":"20191012_sziria_torokorszag_amerikai_katonak_tuzersegi_lovedek_bombazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c4c9214-b602-458f-a2a4-0ef0c0b9cc34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ad9cbc-d9f1-4360-a172-eb3d739730d9","keywords":null,"link":"/vilag/20191012_sziria_torokorszag_amerikai_katonak_tuzersegi_lovedek_bombazas","timestamp":"2019. október. 12. 08:03","title":"Kishíján lebombázták a törökök az amerikaiakat Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d11ad6b2-5821-418a-81b8-ec80fae52453","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt is elmondta, hogy antiszemita indíttatásból ölt.","shortLead":"Azt is elmondta, hogy antiszemita indíttatásból ölt.","id":"20191011_Beismerte_tettet_a_hallei_lovoldozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d11ad6b2-5821-418a-81b8-ec80fae52453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce87dc8f-6c7f-4ed4-ae33-8cdb9ae81a9b","keywords":null,"link":"/vilag/20191011_Beismerte_tettet_a_hallei_lovoldozo","timestamp":"2019. október. 11. 17:12","title":"Beismerte tettét a hallei lövöldöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A pénzintézet egy 2011-es kormányrendelet miatt fordult az Ab-hez.","shortLead":"A pénzintézet egy 2011-es kormányrendelet miatt fordult az Ab-hez.","id":"20191011_Behajthatatlan_jelzaloghitelek_az_OTP_veszitett_az_Alkotmanybirosagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"236a9bfe-ddac-4509-b129-f2f777d79f96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_Behajthatatlan_jelzaloghitelek_az_OTP_veszitett_az_Alkotmanybirosagon","timestamp":"2019. október. 11. 15:17","title":"Behajthatatlan jelzáloghitelek: az OTP veszített az Alkotmánybíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e4d9ed-5515-4f02-80be-bf1ae13e84ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szombaton megjelent Facebook-posztban buzdít egy másik független jelölt támogatására. ","shortLead":"Egy szombaton megjelent Facebook-posztban buzdít egy másik független jelölt támogatására. ","id":"20191012_Az_edelenyi_Fidesz_elnoke_kiallt_Molnar_Oszkar_mogul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42e4d9ed-5515-4f02-80be-bf1ae13e84ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee341e3-b8bc-4194-beae-31bf3f27b8ad","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Az_edelenyi_Fidesz_elnoke_kiallt_Molnar_Oszkar_mogul","timestamp":"2019. október. 12. 11:26","title":"Az edelényi Fidesz elnöke kiállt Molnár Oszkár mögül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8ab02c-ec13-47b5-8136-f6d7e71a7aa0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A második helyet a szintén budapesti Piarista Gimnázium, a harmadikat pedig a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium és Szakkollégium szerezte meg.","shortLead":"A második helyet a szintén budapesti Piarista Gimnázium, a harmadikat pedig a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei...","id":"20191012_Az_egyhazi_iskolak_rangsorat_a_Deak_Teri_Evangelikus_Gimnazium_vezeti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e8ab02c-ec13-47b5-8136-f6d7e71a7aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408bcbe6-7531-4c91-9c9a-1b2201a15dd1","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Az_egyhazi_iskolak_rangsorat_a_Deak_Teri_Evangelikus_Gimnazium_vezeti","timestamp":"2019. október. 12. 12:25","title":"Az egyházi iskolák rangsorát a Deák Téri Evangélikus Gimnázium vezeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]