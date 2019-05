Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45150cda-6a42-4bce-9ac6-1fa4764f69bb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A magyar származású történész 95 éves volt.

","shortLead":"A magyar származású történész 95 éves volt.

","id":"20190506_Meghalt_John_Lukacs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45150cda-6a42-4bce-9ac6-1fa4764f69bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b65e3a46-e017-4c5d-8ffa-e89752d2a9f5","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Meghalt_John_Lukacs","timestamp":"2019. május. 06. 17:42","title":"Meghalt John Lukacs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bafac775-68c6-45c6-bc29-2b697fc06ec9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség két volt pénzügyőr ellen emelt vádat korrupciós bűncselekmény miatt. ","shortLead":"A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség két volt pénzügyőr ellen emelt vádat korrupciós bűncselekmény miatt. ","id":"20190506_Korrupt_penzugyorok_ellen_emeltek_vadat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bafac775-68c6-45c6-bc29-2b697fc06ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77f3433-92b6-41dd-9e8e-591e43f15552","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190506_Korrupt_penzugyorok_ellen_emeltek_vadat","timestamp":"2019. május. 06. 10:02","title":"Korrupt pénzügyőrök ellen emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869a907b-08a5-477e-84ec-246c84b5d7b7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Évről évre visszatérő probléma, hogy a kereskedők csak átcsomagolják magyarnak az olcsó import spanyol epret. ","shortLead":"Évről évre visszatérő probléma, hogy a kereskedők csak átcsomagolják magyarnak az olcsó import spanyol epret. ","id":"20190506_Olcso_import_epret_arulhatnak_draga_magyarkent_a_zoldsegesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=869a907b-08a5-477e-84ec-246c84b5d7b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07ff3ddc-265e-4966-9410-1a850dd7ad0e","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Olcso_import_epret_arulhatnak_draga_magyarkent_a_zoldsegesek","timestamp":"2019. május. 06. 19:34","title":"Olcsó importepret árulhatnak drága magyarként a zöldségesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9043f9a4-0919-4cbf-8314-fbd0b245d3cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti prémiummárka tisztán elektromos hajtásláncú újdonsága árban enyhén alávág a riválisainak.","shortLead":"A stuttgarti prémiummárka tisztán elektromos hajtásláncú újdonsága árban enyhén alávág a riválisainak.","id":"20190507_itthon_is_bearaztak_a_mercedes_elso_igazi_villanyautojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9043f9a4-0919-4cbf-8314-fbd0b245d3cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34eb65d-9b9c-4e4e-bbb6-ba905e34a525","keywords":null,"link":"/cegauto/20190507_itthon_is_bearaztak_a_mercedes_elso_igazi_villanyautojat","timestamp":"2019. május. 07. 11:21","title":"Itthon is beárazták a Mercedes első igazi villanyautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7149f9e-ae5e-437f-8b2c-f619bf9bbcd5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A jövőben nyugodtan politizáljon, \"álljon bele az európai és magyar értékek védelmébe\" a Petőfi Irodalmi Múzeum, amelyet nemzeti jelentőségű irodalmi erőközponttá kell fejleszteni – ezt irányozza elő a hvg.hu birtokába került kormányzati előterjesztés. Az Emmi titkos javaslata ösztöndíjat és képzést biztosítana a \"magyar érdekeket szem előtt tartó\" újságíróknak, a pezsgőbb kulturális élet érdekében előírná a támogatott szerzők kötelező fellépését, és szakítana az \"író ír írónak” elitista gyakorlatával. Milliárdokat szánnak arra, hogy az irodalmi múzeum \"a magyar mátrix kiemelt és vonzó erőterévé\" váljon, az ingatlana pedig az írószövetségek és a kultúra centrális székhelyévé.","shortLead":"A jövőben nyugodtan politizáljon, \"álljon bele az európai és magyar értékek védelmébe\" a Petőfi Irodalmi Múzeum...","id":"20190507_Kaslerek_milliardokkal_kistafirozott_erokozpontba_centralizalnak_a_kulturat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7149f9e-ae5e-437f-8b2c-f619bf9bbcd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37bbc9e3-11ee-4fe1-9c4e-1ffa67b5f8fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_Kaslerek_milliardokkal_kistafirozott_erokozpontba_centralizalnak_a_kulturat","timestamp":"2019. május. 07. 06:30","title":"Káslerék milliárdokkal kitömött erőközpontba centralizálnák a kultúrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac9213e0-769a-43b8-92e2-8aec01ee540e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elképesztően bizarr volt az idei felhozatal a Met-gálán: ezeket a ruhakölteményeket nagyon nehéz lesz a következő években lekörözni. Nézegessen fotókat a túlzásba esett sztárokról. ","shortLead":"Elképesztően bizarr volt az idei felhozatal a Met-gálán: ezeket a ruhakölteményeket nagyon nehéz lesz a következő...","id":"20190507_Szurrealis_poffeszkedes_Jared_Leto_ket_fejjel_Katy_Perry_csillarkent_jelent_meg_az_idei_Metgalan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac9213e0-769a-43b8-92e2-8aec01ee540e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25cacf0-84b2-469b-8800-7616a17b7c75","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_Szurrealis_poffeszkedes_Jared_Leto_ket_fejjel_Katy_Perry_csillarkent_jelent_meg_az_idei_Metgalan","timestamp":"2019. május. 07. 10:31","title":"Szürreális pöffeszkedés: Jared Leto két fejjel, Katy Perry csillárként jelent meg az idei Met-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7426e829-3d9e-4770-a0a2-8dd7700eed93","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Munkaügyi bírságot is fizethet a cég, ha nem figyel a nyári szabadságok szabályos kiadására. Az Adózóna összegyűjtötte az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.","shortLead":"Munkaügyi bírságot is fizethet a cég, ha nem figyel a nyári szabadságok szabályos kiadására. Az Adózóna összegyűjtötte...","id":"20190507_Mire_kell_figyelni_amikor_kiadjak_a_nyari_szabadsagokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7426e829-3d9e-4770-a0a2-8dd7700eed93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c04b390d-b741-4959-bc95-5678b644a016","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190507_Mire_kell_figyelni_amikor_kiadjak_a_nyari_szabadsagokat","timestamp":"2019. május. 07. 16:36","title":"Mire kell figyelni, amikor kiadják a nyári szabadságokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magasabb helyeken havazhat is.","shortLead":"A magasabb helyeken havazhat is.","id":"20190506_Viharos_szel_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest_hat_megyere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7f077f-b905-4654-94ae-beda2d2881a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Viharos_szel_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest_hat_megyere","timestamp":"2019. május. 06. 05:13","title":"Viharos szél miatt adtak ki figyelmeztetést hét megyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]