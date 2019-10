Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b514fdfb-01a7-44b0-a690-7630624f2bce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sharp új készüléke nem kapott csúcsprocesszort, a kamerája sem átlagon felüli, mégis sikerült magát befészkelnie a techvilág fontosabb hírei közé. Az ok a hosszúnak ígért üzemidőben keresendő.","shortLead":"A Sharp új készüléke nem kapott csúcsprocesszort, a kamerája sem átlagon felüli, mégis sikerült magát befészkelnie...","id":"20191015_sharp_s7_android_one_telefon_japan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b514fdfb-01a7-44b0-a690-7630624f2bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18419c69-a66c-4cda-aa07-d09baa77c026","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_sharp_s7_android_one_telefon_japan","timestamp":"2019. október. 15. 12:03","title":"Kár, hogy ezt az androidos mobilt csak Japánban árulják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az orosz elnök azt mondta, az olajipari létesítmények elleni támadások nem fogják rontani az együttműködést az OPEC+ tagjai között.","shortLead":"Az orosz elnök azt mondta, az olajipari létesítmények elleni támadások nem fogják rontani az együttműködést az OPEC...","id":"20191013_Putyin_csak_azert_is_egyuttmukodik_SzaudArabiaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1dca462-461d-481a-938a-0de22a7442f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191013_Putyin_csak_azert_is_egyuttmukodik_SzaudArabiaval","timestamp":"2019. október. 13. 14:45","title":"Putyin csak azért is együttműködik Szaúd-Arábiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e87d4db4-96e4-4ae2-9607-a25684af92f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az apró városi autó lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású változatát nem veti szét az erő, de ez a történet nem is erről szól. ","shortLead":"Az apró városi autó lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású változatát nem veti szét az erő, de ez a történet nem is...","id":"20191014_olcso_villanyautokent_tamadt_fel_a_jo_oreg_suzuki_wagon_r","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e87d4db4-96e4-4ae2-9607-a25684af92f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a87c3b-23b8-4bfe-a3ce-99348c7382ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_olcso_villanyautokent_tamadt_fel_a_jo_oreg_suzuki_wagon_r","timestamp":"2019. október. 14. 06:41","title":"Olcsó villanyautóként támadt fel a jó öreg Suzuki Wagon R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4816852b-c83e-4f32-a302-38304373c04e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan helyeken vesztett a Fidesz vasárnap, ahol senki nem gondolta volna, hogy nem jobboldali győzelem születik majd. Az összefogás matekja kijött, pedig a Fidesz mindent megtett, hogy neki lejtsen a pálya.","shortLead":"Olyan helyeken vesztett a Fidesz vasárnap, ahol senki nem gondolta volna, hogy nem jobboldali győzelem születik majd...","id":"20191013_Tota_W_Ez_bizony_egy_saller_nincs_mit_szepiteni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4816852b-c83e-4f32-a302-38304373c04e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"562c5d89-5739-4d5a-af48-36f68bde7abc","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Tota_W_Ez_bizony_egy_saller_nincs_mit_szepiteni","timestamp":"2019. október. 13. 23:31","title":"Tóta W.: Ez bizony egy saller, ennyi várost már nem lehet szopatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5f0005-2bd3-488e-84be-9d26611808d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Urnazárás előtt pár perccel posztolt csak a szavazásról. ","shortLead":"Urnazárás előtt pár perccel posztolt csak a szavazásról. ","id":"20191013_Elokerult_Borkai_Zsolt_o_is_leszavazott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a5f0005-2bd3-488e-84be-9d26611808d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3171fd44-b9ac-4fb5-b0aa-be8145ccd30b","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Elokerult_Borkai_Zsolt_o_is_leszavazott","timestamp":"2019. október. 13. 18:55","title":"Előkerült Borkai Zsolt, ő is leszavazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f9eca0-579e-4ae4-9d68-a7e86826ba6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak Hódmezővásárhelyen, Szombathelyen, Miskolcon és Szegeden magasabb a részvétel a budapestinél.","shortLead":"Csak Hódmezővásárhelyen, Szombathelyen, Miskolcon és Szegeden magasabb a részvétel a budapestinél.","id":"20191013_Hodmezovasarhelyen_mar_60_szazalek_folotti_a_reszvetel_Debrecenben_a_legalacsonyabb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88f9eca0-579e-4ae4-9d68-a7e86826ba6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a51186-5732-46a1-8209-ca7a426a4ea4","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Hodmezovasarhelyen_mar_60_szazalek_folotti_a_reszvetel_Debrecenben_a_legalacsonyabb","timestamp":"2019. október. 13. 17:55","title":"Hódmezővásárhelyen már 60 százalék fölötti a részvétel, Debrecenben a legalacsonyabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megkülönböztető jelzést használt a mentőautó, amelynek nekiment egy személygépkocsi.","shortLead":"Megkülönböztető jelzést használt a mentőautó, amelynek nekiment egy személygépkocsi.","id":"20191014_halalos_baleset_mentoauto_nyiregyhaza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7364107-0f8d-40b7-820d-75d43f35c065","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_halalos_baleset_mentoauto_nyiregyhaza","timestamp":"2019. október. 14. 09:55","title":"Mentőautó és kocsi ütközött Nyíregyházán, egy nő meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef1656c3-18de-4df4-8e18-b659521f4b9a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét destabilizálódhat a régió.","shortLead":"Ismét destabilizálódhat a régió.","id":"20191013_Merkel_a_sziriai_torok_beavatkozas_azonnali_leallitasat_surgeti_Erdogantol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef1656c3-18de-4df4-8e18-b659521f4b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d7c9a11-8684-4300-b5e7-37dd298b6cac","keywords":null,"link":"/vilag/20191013_Merkel_a_sziriai_torok_beavatkozas_azonnali_leallitasat_surgeti_Erdogantol","timestamp":"2019. október. 13. 15:41","title":"Merkel a szíriai török beavatkozás azonnali leállítását sürgeti Erdogantól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]