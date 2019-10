Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyéb kondíciók is maradtak.","shortLead":"Egyéb kondíciók is maradtak.","id":"20191022_mnb_kamatdontes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f03148e5-3c8e-4d21-95cf-c1f356ac2fd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191022_mnb_kamatdontes","timestamp":"2019. október. 22. 14:11","title":"Most sem változtatott az alapkamaton az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472e64f0-f061-4cc6-a0f4-65c204be2908","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kizárólag benzinmotorral szerelt újdonság leginkább az Audi Q8-hoz, illetve a BMW X6-hoz hasonlítható. ","shortLead":"A kizárólag benzinmotorral szerelt újdonság leginkább az Audi Q8-hoz, illetve a BMW X6-hoz hasonlítható. ","id":"20191021_hatalmas_sportdivatterepjarot_leplezett_le_a_vw","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=472e64f0-f061-4cc6-a0f4-65c204be2908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15abd1f3-b269-4e89-9ea3-350f5f1d1b76","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_hatalmas_sportdivatterepjarot_leplezett_le_a_vw","timestamp":"2019. október. 21. 07:59","title":"Hatalmas sport-divatterepjárót leplezett le a VW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc5b434-6dcd-497f-9317-ef4e4747fb2b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatok éhen haltak az ország legnagyobb nemzeti parkjában.","shortLead":"Az állatok éhen haltak az ország legnagyobb nemzeti parkjában.","id":"20191021_zimbabwe_aszaly_hwange_nemzeti_park_elefant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dc5b434-6dcd-497f-9317-ef4e4747fb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ee24c6-3104-4c01-8cf5-2face198a2cc","keywords":null,"link":"/elet/20191021_zimbabwe_aszaly_hwange_nemzeti_park_elefant","timestamp":"2019. október. 21. 22:21","title":"Ötvenöt elefántot ölt meg az aszály Zimbabwéban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b691b7e-cda9-4c98-8101-be7ff66ee0bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Lilium Aviation korábban már egy sor engedélyt megkapott az elektromos repülőgépe kifejlesztésére, most pedig egy zökkenőmentes tesztrepülésen is túl vannak.","shortLead":"A német Lilium Aviation korábban már egy sor engedélyt megkapott az elektromos repülőgépe kifejlesztésére, most pedig...","id":"20191022_lilium_jet_aviation_elektromos_repulogep_repulo_taxi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b691b7e-cda9-4c98-8101-be7ff66ee0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f15f16f-5c6c-4728-be8a-ae86269e586e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_lilium_jet_aviation_elektromos_repulogep_repulo_taxi","timestamp":"2019. október. 22. 16:03","title":"Videó: Simán repül az elektromos taxi, ami 300 km/h-val szállítana utasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M5-ös autópályán több jármű ütközött össze Budapest irányában, lassú a haladás.","shortLead":"Az M5-ös autópályán több jármű ütközött össze Budapest irányában, lassú a haladás.","id":"20191021_Tobb_auto_utkozott_az_M5oson_hatalmas_a_dugo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1bc3ea0-7aa8-4536-83b9-5f09618aeef2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_Tobb_auto_utkozott_az_M5oson_hatalmas_a_dugo","timestamp":"2019. október. 21. 07:04","title":"Több autó ütközött az M5-ösön, hatalmas a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ásatáson dolgoztak, az egyik férfi fázott, felvette a másik pulóverét, mire az pénzt követelt tőle. Később megütötte, majd késsel mellkason szúrva megölte.\r

\r

","shortLead":"Egy ásatáson dolgoztak, az egyik férfi fázott, felvette a másik pulóverét, mire az pénzt követelt tőle. Később...","id":"20191021_Felvette_a_kollegaja_puloveret_aki_emiatt_leszurta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91875ae4-68fa-47db-9108-b33f2c1344bc","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Felvette_a_kollegaja_puloveret_aki_emiatt_leszurta","timestamp":"2019. október. 21. 07:48","title":"Felvette a kollégája pulóverét, aki emiatt leszúrta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b42091-653e-42cb-ac72-8a8e3b95c29e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az érkezők 15 százaléka analfabéta volt, sokan pedig csak arabul tudtak.","shortLead":"Az érkezők 15 százaléka analfabéta volt, sokan pedig csak arabul tudtak.","id":"20191021_Sok_bevandorlo_van_allas_nelkul_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21b42091-653e-42cb-ac72-8a8e3b95c29e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf74c778-037b-4e89-a6ac-2cef43d4cb79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191021_Sok_bevandorlo_van_allas_nelkul_Nemetorszagban","timestamp":"2019. október. 21. 19:24","title":"Sok bevándorló van állás nélkül Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem vállalja a közterületi ünnepi beszédet a miniszterelnök.","shortLead":"Nem vállalja a közterületi ünnepi beszédet a miniszterelnök.","id":"20191021_A_Zeneakademian_tart_beszedet_Orban_Viktor_oktober_23an","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598d2252-eeb8-4dd3-9337-ea1282dd8ce5","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_A_Zeneakademian_tart_beszedet_Orban_Viktor_oktober_23an","timestamp":"2019. október. 21. 12:12","title":"A Zeneakadémián tart beszédet Orbán Viktor október 23-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]