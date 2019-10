Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8aed2c6c-6cdc-4912-8352-9fbaf30b7c0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A népszerűség, ismertség egyik mutatója lehet, hogy milyen sokat beszélnek valamiről a közösségi oldalakon. Egy brit kutatás a legismertebb sorozatokat vizsgálta a twitteres említések fényében.","shortLead":"A népszerűség, ismertség egyik mutatója lehet, hogy milyen sokat beszélnek valamiről a közösségi oldalakon. Egy brit...","id":"20191020_twitter_legnepszerubb_netflix_sorozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8aed2c6c-6cdc-4912-8352-9fbaf30b7c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d40f29-1bf9-4fbf-9a6d-2a67e9f48602","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_twitter_legnepszerubb_netflix_sorozatok","timestamp":"2019. október. 20. 15:03","title":"Ön is nézte? Kiderült, melyik sorozatról beszéltek a legtöbben a Twitteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e44b32f0-6e59-42f8-8be9-62c89e681766","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A vádirat összesen hat vádpontot tartalmaz, a szlovák újságíró és barátnője meggyilkolásán túl egy 2016-ban elkövetett emberölést is.","shortLead":"A vádirat összesen hat vádpontot tartalmaz, a szlovák újságíró és barátnője meggyilkolásán túl egy 2016-ban elkövetett...","id":"20191021_jan_kuciak_ujsagiro_gyilkossag_szlovakia_vadirat_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e44b32f0-6e59-42f8-8be9-62c89e681766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8152c5a-2145-438e-af92-9da924dcdfc7","keywords":null,"link":"/vilag/20191021_jan_kuciak_ujsagiro_gyilkossag_szlovakia_vadirat_vademeles","timestamp":"2019. október. 21. 20:41","title":"A vádemelésnél tart a Kuciak-ügy, a vádlottak életfogytiglant is kaphatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7f3165-2a62-4a89-8acc-e48390e927ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök levélben ad eligazítást a fideszes önkormányzati politikusoknak, hogyan viszonyuljanak a sokak számára ismeretlen helyzethez. ","shortLead":"A miniszterelnök levélben ad eligazítást a fideszes önkormányzati politikusoknak, hogyan viszonyuljanak a sokak számára...","id":"20191021_Harcolj_a_rossz_dontesek_ellen__Orban_levelet_irt_a_fideszes_onkormanyzati_politikusoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea7f3165-2a62-4a89-8acc-e48390e927ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e094205-4838-483d-a4d3-b104da73e1e8","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Harcolj_a_rossz_dontesek_ellen__Orban_levelet_irt_a_fideszes_onkormanyzati_politikusoknak","timestamp":"2019. október. 21. 13:10","title":"\"Harcolj a rossz döntések ellen!\" – Orbán levelet írt a fideszes önkormányzati politikusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d33c6e3-ac6c-4282-b0dc-b24a767fea82","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A British Museumban mutatják be a több mint 3600 éves nebrai korongot.","shortLead":"A British Museumban mutatják be a több mint 3600 éves nebrai korongot.","id":"20191021_nebrai_korong_egbolt_british_museum_kiallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d33c6e3-ac6c-4282-b0dc-b24a767fea82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea173fe-f24d-4c32-9739-f74776e5da3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_nebrai_korong_egbolt_british_museum_kiallitas","timestamp":"2019. október. 21. 21:05","title":"Londonba viszik a korongot, rajta a világ első égboltábrázolásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be86c21d-8d3c-4b0c-a83e-0384d3f748a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alig éri el az öt százalékot, mégis meghatározó kormányerőnek számíthat a centrumpárti választókat csalogató Italia Viva (IV) nevű új olasz párt, amelynek első nagygyűlését az alapító Matteo Renzi volt kormányfő, a balközép Demokrata Párt (PD) volt főtitkára vasárnap zárta le Firenzében.","shortLead":"Alig éri el az öt százalékot, mégis meghatározó kormányerőnek számíthat a centrumpárti választókat csalogató Italia...","id":"20191020_Renzi_bemutatta_uj_partjat_melynek_neve_Italia_Viva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be86c21d-8d3c-4b0c-a83e-0384d3f748a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2637b81-214f-40e8-b43f-986b143d199e","keywords":null,"link":"/vilag/20191020_Renzi_bemutatta_uj_partjat_melynek_neve_Italia_Viva","timestamp":"2019. október. 20. 18:45","title":"Renzi bemutatta új pártját, melynek neve: Italia Viva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb68773a-348f-444c-8913-4e150cbeb64d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A legtöbb szülő azt szeretné, ha a gyermeke kiválóan teljesítene az iskolában és a különórákon is. De a valóság gyakran nem ennyire rózsás. Sikeres életet szeretnénk a gyermekeinknek, és emiatt gyakran hibákat követünk el.","shortLead":"A legtöbb szülő azt szeretné, ha a gyermeke kiválóan teljesítene az iskolában és a különórákon is. De a valóság gyakran...","id":"20191022_8_tipp_szuloknek_ha_rossz_tanulo_a_gyerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb68773a-348f-444c-8913-4e150cbeb64d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"956db19b-ef1a-47fa-b30d-8670284885f9","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191022_8_tipp_szuloknek_ha_rossz_tanulo_a_gyerek","timestamp":"2019. október. 22. 12:15","title":"8 tipp szülőknek, ha rossz tanuló a gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a58f74d-e79b-4012-b634-5bf55d06f9c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellenzéki akció fogadta az Országgyűlés őszi ülésszakán felszólaló miniszterelnököt, aki nem zavartatta magát, hanem a maga kezébe vette az irányítást. A kormányfő rövid beszédében a sikerekről beszélt, szerinte nevetséges a 21. században a sajtószabadságot hiányolni, Gyurcsány Ferencet pedig az őszödi beszédre emlékeztette. ","shortLead":"Ellenzéki akció fogadta az Országgyűlés őszi ülésszakán felszólaló miniszterelnököt, aki nem zavartatta magát, hanem...","id":"20191021_Botrany_Parlament_Orban_Viktor_Hadhazy_Akos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a58f74d-e79b-4012-b634-5bf55d06f9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44fb4204-6641-4099-8fd7-89e762abdee8","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Botrany_Parlament_Orban_Viktor_Hadhazy_Akos","timestamp":"2019. október. 21. 15:31","title":"Botránnyal kezdődött az ülésszak a Parlamentben: Orbán, Hadházy és Gyurcsány a főszerepekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnök furcsán igazgatta a haját, miután a női űrséta egyik résztvevője illedelmesen figyelmeztette: téved.","shortLead":"Az amerikai elnök furcsán igazgatta a haját, miután a női űrséta egyik résztvevője illedelmesen figyelmeztette: téved.","id":"20191022_donald_trump_urhajos_noi_urseta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a6fa2db-d300-4793-98dd-2ce920b5dea8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_donald_trump_urhajos_noi_urseta","timestamp":"2019. október. 22. 08:33","title":"Úgy tűnik, Trump beintett az őt korrigáló űrhajósoknak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]