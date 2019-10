Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14fb399a-85e4-479a-be84-bb21cb525f79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki azt szeretné, hogy novemberben is pontos lenne az iPhone-ján vagy iPadjén futó navigáció, esetleg időben szeretné megkapni a fontos e-mailjeit, annak frissítenie kell a készüléken futó iOS-t.","shortLead":"Aki azt szeretné, hogy novemberben is pontos lenne az iPhone-ján vagy iPadjén futó navigáció, esetleg időben szeretné...","id":"20191021_apple_iphone_ipad_hiba_gps_navigacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14fb399a-85e4-479a-be84-bb21cb525f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0a581a-bcb7-4446-a8a7-ee1c50546155","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_apple_iphone_ipad_hiba_gps_navigacio","timestamp":"2019. október. 21. 09:33","title":"Figyelmeztet az Apple: azonnal frissítse régebbi iPhone-ját és iPadjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce3765b-0ebf-4197-8651-894aa26f12c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikaiak kivonultak Északkelet Szíriából.","shortLead":"Az amerikaiak kivonultak Északkelet Szíriából.","id":"20191022_Trump_A_kurdok_sem_angyalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ce3765b-0ebf-4197-8651-894aa26f12c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756b5c59-474d-4d82-9797-164c14d3168d","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_Trump_A_kurdok_sem_angyalok","timestamp":"2019. október. 22. 05:36","title":"Trump: A kurdok sem angyalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718abe74-a048-438e-8752-4c2f423d758b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A józsefvárosi Baross utca 109. szám alatti ház falára festették fel Dargay Attila karaktereit.","shortLead":"A józsefvárosi Baross utca 109. szám alatti ház falára festették fel Dargay Attila karaktereit.","id":"20191022_tuzfal_jozsefvaros_vuk_szines_varos_csoport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=718abe74-a048-438e-8752-4c2f423d758b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4566db80-1d75-4621-a8d6-018ddbde53ca","keywords":null,"link":"/kultura/20191022_tuzfal_jozsefvaros_vuk_szines_varos_csoport","timestamp":"2019. október. 22. 09:41","title":"Vuk, a kisróka felköltözött egy pesti tűzfalra – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd820d6-9a63-4d7e-9aa8-0d53b2939800","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hiába megalázóan alacsonyak a doktoranduszi fizetések, hiába keresnek a fiatal kutatók százezrével külföldön munkát, hiába költ a kormány arányában és mértékében is keveset a tudomány támogatására, az olasz tudósok mintha megtáltosodtak volna: szakmai publikációik száma és impaktfaktora is jelentősen megugrott. ","shortLead":"Hiába megalázóan alacsonyak a doktoranduszi fizetések, hiába keresnek a fiatal kutatók százezrével külföldön munkát...","id":"201942_a_tudomanyos_idezettseg_doppingolasa_olasz_csoda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cd820d6-9a63-4d7e-9aa8-0d53b2939800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c67336-ce3b-49ec-a9ca-289e8d1a6a6d","keywords":null,"link":"/360/201942_a_tudomanyos_idezettseg_doppingolasa_olasz_csoda","timestamp":"2019. október. 21. 12:00","title":"Igazi csoda, amit az olasz tudósok művelnek, legalábbis csoda nagy trükközés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Opus a befektetők védelme érdekében bejelentést tett az MNB-nél.","shortLead":"Az Opus a befektetők védelme érdekében bejelentést tett az MNB-nél.","id":"20191021_piaci_visszaeles_gyanuja_meszaros_lorinc_opus_global_reszveny_mnb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665045a4-80ac-4a41-bf25-a4d78a840906","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191021_piaci_visszaeles_gyanuja_meszaros_lorinc_opus_global_reszveny_mnb","timestamp":"2019. október. 21. 18:44","title":"Mészárosék szerint tőzsdei visszaélés történhetett az Opus-részvényekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem vállalja a közterületi ünnepi beszédet a miniszterelnök.","shortLead":"Nem vállalja a közterületi ünnepi beszédet a miniszterelnök.","id":"20191021_A_Zeneakademian_tart_beszedet_Orban_Viktor_oktober_23an","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598d2252-eeb8-4dd3-9337-ea1282dd8ce5","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_A_Zeneakademian_tart_beszedet_Orban_Viktor_oktober_23an","timestamp":"2019. október. 21. 12:12","title":"A Zeneakadémián tart beszédet Orbán Viktor október 23-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d33c6e3-ac6c-4282-b0dc-b24a767fea82","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A British Museumban mutatják be a több mint 3600 éves nebrai korongot.","shortLead":"A British Museumban mutatják be a több mint 3600 éves nebrai korongot.","id":"20191021_nebrai_korong_egbolt_british_museum_kiallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d33c6e3-ac6c-4282-b0dc-b24a767fea82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea173fe-f24d-4c32-9739-f74776e5da3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_nebrai_korong_egbolt_british_museum_kiallitas","timestamp":"2019. október. 21. 21:05","title":"Londonba viszik a korongot, rajta a világ első égboltábrázolásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a6f2aa-4d95-4bf5-8c73-59e5b27fb1db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazai pályán beszélt arról a Fidesz alelnöke, hogy lehet még következménye a Borkai-botránynak.","shortLead":"Hazai pályán beszélt arról a Fidesz alelnöke, hogy lehet még következménye a Borkai-botránynak.","id":"20191021_Kosa_Jobbat_tenne_egy_ujabb_valasztas_Borkainak_es_Gyornek_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59a6f2aa-4d95-4bf5-8c73-59e5b27fb1db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2896c73-2271-4064-804f-a1a28598bcf2","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Kosa_Jobbat_tenne_egy_ujabb_valasztas_Borkainak_es_Gyornek_is","timestamp":"2019. október. 21. 08:00","title":"Kósa: Jobbat tenne egy újabb választás Borkainak és Győrnek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]