[{"available":true,"c_guid":"e65fcd94-d60f-4c45-bb8c-ac997d1b70f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sikerült Dél-Koreában menekülniük, de visszatoloncolták őket, amikor kiderült a szörnyű titkuk.","shortLead":"Sikerült Dél-Koreában menekülniük, de visszatoloncolták őket, amikor kiderült a szörnyű titkuk.","id":"20191107_eszak_korae_szokeveny_del_korea_vissztoloncolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e65fcd94-d60f-4c45-bb8c-ac997d1b70f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6730f53f-574b-46e1-878e-4805714392ae","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_eszak_korae_szokeveny_del_korea_vissztoloncolas","timestamp":"2019. november. 07. 13:37","title":"Tizenhat társát ölte meg két észak-koreai szökevény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A szerdai játéknapon öt csapat is bejuthat a legjobb 16 közé a BL-ben. Kedden ez még senkinek sem sikerült, de a semleges nézőknek így sem lehetett okuk a panaszra.","shortLead":"A szerdai játéknapon öt csapat is bejuthat a legjobb 16 közé a BL-ben. Kedden ez még senkinek sem sikerült, de...","id":"20191106_Hatalmas_forditasok_es_golzapor_a_BLben_de_tovabbjutok_meg_nincsenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7757da55-4d28-4a07-afff-0c2bf48785ba","keywords":null,"link":"/sport/20191106_Hatalmas_forditasok_es_golzapor_a_BLben_de_tovabbjutok_meg_nincsenek","timestamp":"2019. november. 06. 06:02","title":"Hatalmas fordítások és gólzápor a BL-ben, de továbbjutók még nincsenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megkezdődött a gyártó első igazi villanyautójának sorozatgyártása, az ID.3 hamarosan a kereskedésekbe is megérkezik.","shortLead":"Megkezdődött a gyártó első igazi villanyautójának sorozatgyártása, az ID.3 hamarosan a kereskedésekbe is megérkezik.","id":"20191107_zwickauban_trabant_helyett_mar_a_legmodernebb_elektromos_vw_keszul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d00a4c4a-ad5f-460e-b373-fef55686cf9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_zwickauban_trabant_helyett_mar_a_legmodernebb_elektromos_vw_keszul","timestamp":"2019. november. 07. 07:59","title":"Zwickauban Trabant helyett már a legmodernebb elektromos VW készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48b2a39-aa19-493b-8cfd-c6e8278fc2db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szomorú, hogy a Fidesz-kormány nem így érzi – mondta.","shortLead":"Szomorú, hogy a Fidesz-kormány nem így érzi – mondta.","id":"20191107_Karacsony_Fopolgarmesterkent_is_tuntetek_ha_egy_elnyomo_diktator_erkezik_Budapestre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d48b2a39-aa19-493b-8cfd-c6e8278fc2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b3d5e53-aac7-42ec-9822-13925df541f9","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Karacsony_Fopolgarmesterkent_is_tuntetek_ha_egy_elnyomo_diktator_erkezik_Budapestre","timestamp":"2019. november. 07. 17:21","title":"Karácsony: Főpolgármesterként is tüntetek, ha egy elnyomó diktátor érkezik Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3feb912-71eb-4730-93ca-faf4284e3fe5","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Mindenki fedezékbe, megjöttek a szocik – visszhangzik a csatakiáltás kedd este óta. Tényleg összedőlt a világ Draskovics Tibor felbukkanásával?","shortLead":"Mindenki fedezékbe, megjöttek a szocik – visszhangzik a csatakiáltás kedd este óta. Tényleg összedőlt a világ...","id":"20191107_Gergely_Marton_Dobbenet_es_vilagbotrany_a_megvalasztott_szocik_valojaban_szocik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3feb912-71eb-4730-93ca-faf4284e3fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f707c28b-72e1-4db1-9f8c-623960f93726","keywords":null,"link":"/360/20191107_Gergely_Marton_Dobbenet_es_vilagbotrany_a_megvalasztott_szocik_valojaban_szocik","timestamp":"2019. november. 07. 14:55","title":"Gergely Márton: Döbbenet és világbotrány, a megválasztott szocik valójában szocik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12cc3e24-5f6b-4658-a5c9-1ea304cb10bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután Borkai Zsolt bejelentette, hogy lemond, a Facebook-oldala elérhetetlenné vált.","shortLead":"Miután Borkai Zsolt bejelentette, hogy lemond, a Facebook-oldala elérhetetlenné vált.","id":"20191106_Mar_le_is_lottek_Borkai_Facebookoldalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12cc3e24-5f6b-4658-a5c9-1ea304cb10bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2ed60a-ebdf-4a8e-8a84-0f3aba99471b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_Mar_le_is_lottek_Borkai_Facebookoldalat","timestamp":"2019. november. 06. 11:07","title":"Már le is lőtték Borkai Facebook-oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950e040b-4d79-4198-bb52-c93a7a309ff2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Láttunk már több nagyon végső, nagyon búcsúturnét, amit követett még néhány, de úgy tűnik Gene Simmonsék tényleg nem akarnak többet koncertezni. 2020. július 16-án az Arénában tehát utoljára láthatjuk az arcfestéses hajmetál legendáit.","shortLead":"Láttunk már több nagyon végső, nagyon búcsúturnét, amit követett még néhány, de úgy tűnik Gene Simmonsék tényleg nem...","id":"20191107_Meg_egyszer_utoljara_fellep_Budapesten_a_Kiss","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=950e040b-4d79-4198-bb52-c93a7a309ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ee330f-a8f1-4c24-857c-2b3f336a6772","keywords":null,"link":"/kultura/20191107_Meg_egyszer_utoljara_fellep_Budapesten_a_Kiss","timestamp":"2019. november. 07. 11:02","title":"Még egyszer, utoljára fellép Budapesten a Kiss","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c6bbb4f-a9c2-4158-8227-3f6e0a2101a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A józsefvárosi polgármester szerint megdicsérni egy politikust azért, mert a hozta a kötelezőt és tette a dolgát, pont olyan, mintha megtapsolnánk az ATM-et, mert kiadja a pénzünket.","shortLead":"A józsefvárosi polgármester szerint megdicsérni egy politikust azért, mert a hozta a kötelezőt és tette a dolgát, pont...","id":"20191106_Piko_Tarlosrol_A_diszpolgari_cimevel_sem_ert_egyet_a_megemelt_vegkielegitessel_pedig_plane_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c6bbb4f-a9c2-4158-8227-3f6e0a2101a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307f1768-5d33-45d9-991a-2b93183b2b9d","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Piko_Tarlosrol_A_diszpolgari_cimevel_sem_ert_egyet_a_megemelt_vegkielegitessel_pedig_plane_nem","timestamp":"2019. november. 06. 08:09","title":"Pikó Tarlós díszpolgári címével sem ért egyet, a megemelt végkielégítéssel meg pláne nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]