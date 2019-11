Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2bca33fc-f6e0-427c-8a27-de45a1e3577e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A velencei Peggy Guggenheim Gyűjtemény igazgatója, kurátor, író, Peggy Guggenheim unokája – és most már Moholy-Nagy-díjas is. ","shortLead":"A velencei Peggy Guggenheim Gyűjtemény igazgatója, kurátor, író, Peggy Guggenheim unokája – és most már...","id":"20191119_Karole_P_B_Vail_az_idei_ev_MoholyNagydijasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bca33fc-f6e0-427c-8a27-de45a1e3577e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b63e17-9514-4a99-a529-0f969ea434ab","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_Karole_P_B_Vail_az_idei_ev_MoholyNagydijasa","timestamp":"2019. november. 19. 18:00","title":"Karole P. B. Vail az idei év Moholy-Nagy-díjasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e81886f-19aa-4257-9609-96d321142dd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Peter Scott-Morgannél 2017-ben Lou Gehrig-betegséget, más néven a Stephen Hawkingnál is jelentkező amiotrófiás laterálszklerózist diagnosztizáltak az orvosok. Már csak néhány hete maradt, ám ő ez idő alatt is dolgozik: biológiai és gépi elemek együttműködésével a világ legfejlettebb kiborgjává változtatja magát.","shortLead":"Peter Scott-Morgannél 2017-ben Lou Gehrig-betegséget, más néven a Stephen Hawkingnál is jelentkező amiotrófiás...","id":"20191120_peter_scott_morgan_kiborg_als_lou_gehrig_betegseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e81886f-19aa-4257-9609-96d321142dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c832fd5-0367-4190-ab33-a4fde36b51b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_peter_scott_morgan_kiborg_als_lou_gehrig_betegseg","timestamp":"2019. november. 20. 10:33","title":"Egy halálos beteg tudós elhatározta, hogy legyőzi a halált: kiborggá alakítja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c315345-e280-4743-80fb-aa740b41438c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az FTC Zrt. vezérigazgatója, Orosz Pál az egyik tulajdonosa annak a reklámügynökségnek, amelyik a Puskás Aréna avatójára készült imázsfilmet gyártotta.","shortLead":"Az FTC Zrt. vezérigazgatója, Orosz Pál az egyik tulajdonosa annak a reklámügynökségnek, amelyik a Puskás Aréna...","id":"20191119_Az_FTC_vezerigazgatojanak_a_cege_csinalta_a_filmet_amin_Orban_kirugja_a_labdat_a_Karmelita_Kolostorbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c315345-e280-4743-80fb-aa740b41438c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e408f884-03b2-4317-93be-69c2b1a1bc1c","keywords":null,"link":"/kkv/20191119_Az_FTC_vezerigazgatojanak_a_cege_csinalta_a_filmet_amin_Orban_kirugja_a_labdat_a_Karmelita_Kolostorbol","timestamp":"2019. november. 19. 19:54","title":"Az FTC vezérigazgatójának a cége készítette a filmet, amin Orbán kirúgja a labdát a Karmelita Kolostorból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafe2e3e-842e-4506-aa83-10dbc3632809","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bíróság kimondta Tarsoly Csaba vezetői felelősségét, és vagyoni biztosíték megfizetésére kötelezte. A döntés első fokon született, nem jogerős.","shortLead":"A bíróság kimondta Tarsoly Csaba vezetői felelősségét, és vagyoni biztosíték megfizetésére kötelezte. A döntés első...","id":"20191119_tarsoly_csaba_itelet_birosag_quaestor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eafe2e3e-842e-4506-aa83-10dbc3632809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32f19a4-6c0e-47e1-b493-2f0617671d63","keywords":null,"link":"/kkv/20191119_tarsoly_csaba_itelet_birosag_quaestor","timestamp":"2019. november. 19. 12:04","title":"11,2 milliárdot kell fizetnie a Quaestor-vezérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fb5206-41a3-4210-8a37-63c2ff4f3c00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban publikált oknyomozó cikkek szerint Romániában bűnszervezetek irányítják az illegális fakivágásokat. A Netflix stábja egy készülő sorozatához a helyszínen több vágóképet is készített – aztán hirtelen szembetalálkoztak a valósággal.","shortLead":"Korábban publikált oknyomozó cikkek szerint Romániában bűnszervezetek irányítják az illegális fakivágásokat. A Netflix...","id":"20191118_netflix_broken_sorozat_illegalis_fakivagas_romania","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05fb5206-41a3-4210-8a37-63c2ff4f3c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b49a08-09a6-48c7-b77d-bc3f76990d96","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_netflix_broken_sorozat_illegalis_fakivagas_romania","timestamp":"2019. november. 18. 19:33","title":"Épp az illegális fakitermelésről forgatott a Netflix stábja, amikor fatolvajok támadtak rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b06adce-d217-4e80-a910-36d12f0387eb","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"„Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárása érdekében szükséges törvénymódosításokról” szavazott kedden az Országgyűlés. És a Fidesz nemet mondott.","shortLead":"„Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága hivatásos...","id":"20191119_Huszadik_alkalommal_is_leszavazta_a_Fidesz_az_ugynokaktak_nyilvanossagra_hozasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b06adce-d217-4e80-a910-36d12f0387eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2627e8f2-0972-4d96-a242-1a22fc99a148","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Huszadik_alkalommal_is_leszavazta_a_Fidesz_az_ugynokaktak_nyilvanossagra_hozasat","timestamp":"2019. november. 19. 11:12","title":"Huszadik alkalommal is leszavazta a Fidesz az ügynökakták nyilvánosságra hozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schmuck Erzsébet, az országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának elnöke meghívta Orbán Viktor miniszterelnököt és Karácsony Gergely főpolgármestert a bizottság soron következő, klímavészhelyzetről szóló ülésére.","shortLead":"Schmuck Erzsébet, az országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának elnöke meghívta Orbán Viktor miniszterelnököt és...","id":"20191119_Az_LMP_a_klimaveszhelyzetrol_szolo_bizottsagi_ulesre_varja_Orbant_es_Karacsonyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d12a4960-cc11-427f-a12e-2ff828c7620c","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Az_LMP_a_klimaveszhelyzetrol_szolo_bizottsagi_ulesre_varja_Orbant_es_Karacsonyt","timestamp":"2019. november. 19. 17:22","title":"Az LMP a klímavészhelyzetről szóló bizottsági ülésre várja Orbánt és Karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencsére a görögök megtisztították nekünk az európai mozgásformákat.","shortLead":"Szerencsére a görögök megtisztították nekünk az európai mozgásformákat.","id":"20191120_Nemeth_Sandor_A_jogazas_demonokat_energizal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3590ea5-9ef8-40e6-a9c3-5fac99122b71","keywords":null,"link":"/elet/20191120_Nemeth_Sandor_A_jogazas_demonokat_energizal","timestamp":"2019. november. 20. 14:31","title":"Németh Sándor: “A jógázás démonokat energizál”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]