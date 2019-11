Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3b8ecc4-d0cd-49ef-aa6e-070d98f11962","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google és a Twitter után a Facebook is szigorítani készül a politikai hirdetésekre vonatkozó szabályzatát. Igaz, minimálisan.","shortLead":"A Google és a Twitter után a Facebook is szigorítani készül a politikai hirdetésekre vonatkozó szabályzatát. Igaz...","id":"20191122_facebook_politikai_hirdetes_google_twitter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3b8ecc4-d0cd-49ef-aa6e-070d98f11962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4accea1-fb4d-4727-ae67-7e3e6446b746","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_facebook_politikai_hirdetes_google_twitter","timestamp":"2019. november. 22. 17:03","title":"Egy picit mégis beintene a politikusoknak a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1ad196-4db7-4f59-8cff-77a0d38b33f9","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Sok ingatlant csak úgy lehet felújítani, korszerűsíteni, bővíteni, ha az azt végző munkagépeket a szomszéd átengedi a telkén, vagy hozzájárul, hogy például a területén állítsák fel az állványt a felújításhoz. Csakhogy ezalatt még a legnagyobb odafigyelés esetén is keletkezhetnek kisebb, de akár nagyobb károk is. Hogy ezek rendezése ne torkolljon hosszas bírósági pereskedésbe, érdemes még az „első kapavágás” előtt mindent megfelelő módon rögzíteni.","shortLead":"Sok ingatlant csak úgy lehet felújítani, korszerűsíteni, bővíteni, ha az azt végző munkagépeket a szomszéd átengedi...","id":"mokk_20191121_Ha_nem_figyel_erre_a_kedves_szomszedi_gesztusbol_nagy_kar_is_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc1ad196-4db7-4f59-8cff-77a0d38b33f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05167d4-81e7-47a0-a85d-3e3877a33c63","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20191121_Ha_nem_figyel_erre_a_kedves_szomszedi_gesztusbol_nagy_kar_is_lehet","timestamp":"2019. november. 22. 07:30","title":"Ha nem figyel erre, a kedves szomszédi gesztusból nagy kár is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"0cca7f06-ba70-4008-a388-ab2e6bb5c8e8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormánypárt szerint az együttműködésnek komoly gazdasági haszna van. Az ellenzék szerint a \"keleti kalandozást\" be kellene fejezni.","shortLead":"A kormánypárt szerint az együttműködésnek komoly gazdasági haszna van. Az ellenzék szerint a \"keleti kalandozást\" be...","id":"20191122_A_Fidesz_tart_karokkal_varja_hogy_a_Turk_Tanacs_irodat_nyisson_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cca7f06-ba70-4008-a388-ab2e6bb5c8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb4d3b5-7089-4866-b652-a03e5eaf9959","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_A_Fidesz_tart_karokkal_varja_hogy_a_Turk_Tanacs_irodat_nyisson_Budapesten","timestamp":"2019. november. 22. 11:51","title":"A Fidesz tárt karokkal várja, hogy a Türk Tanács irodát nyisson Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0003a5c-a555-4cd5-ae07-c518996bd91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 63 éves férfi ittasan és késsel jelent meg a tüntetésen, ahol szóváltásba is keveredett egy másik személlyel november 7-én, amikor Budapesten járt a török Erdogan elnök. Az ügyészség gyorsított eljárásban bíróság elé állította.","shortLead":"Egy 63 éves férfi ittasan és késsel jelent meg a tüntetésen, ahol szóváltásba is keveredett egy másik személlyel...","id":"20191122_Kessel_jelent_meg_egy_ferfi_az_Erdogan_elleni_tuntetesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0003a5c-a555-4cd5-ae07-c518996bd91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1c5524-e914-426f-9021-a21a6bab787e","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Kessel_jelent_meg_egy_ferfi_az_Erdogan_elleni_tuntetesen","timestamp":"2019. november. 22. 14:00","title":"Késsel jelent meg egy férfi az Erdogan elleni tüntetésen, 48 óra közérdekű munkára ítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor visszavont biztosjelöltje a Twitteren adott hangot örömének az EJEB ítéletének egy része miatt.\r

\r

","shortLead":"Orbán Viktor visszavont biztosjelöltje a Twitteren adott hangot örömének az EJEB ítéletének egy része miatt.\r

\r

","id":"20191121_Trocsanyi_orul_a_magyar_kormanyt_elitelo_strasbourgi_iteletnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a5d4ccf-355d-41a4-8de9-e19622b9da84","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Trocsanyi_orul_a_magyar_kormanyt_elitelo_strasbourgi_iteletnek","timestamp":"2019. november. 21. 14:59","title":"Trócsányi megtalálta, minek lehet örülni a magyar kormányt elítélő strasbourgi ítéletben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bca178-0e59-4727-b475-67246c556bed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti elővárosi vonalakon már csak modern szerelvények fognak járni.\r

\r

","shortLead":"A budapesti elővárosi vonalakon már csak modern szerelvények fognak járni.\r

\r

","id":"20191123_2022re_mind_a_negyven_emeletes_vonat_jarni_fog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37bca178-0e59-4727-b475-67246c556bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f373ea6b-1dc4-42ce-a939-0221e917a6c1","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_2022re_mind_a_negyven_emeletes_vonat_jarni_fog","timestamp":"2019. november. 23. 12:58","title":"2022-re mind a negyven emeletes vonat járni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbda2a45-ae02-4979-a2f4-46b21bbd9b8f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, hogy mennyivel lett erősebb a japán gyártó új kompakt divatterepjárója, amely végre infotainment fronton is sokat fejlődött, de zöld rendszámot továbbra sem kaphat.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy mennyivel lett erősebb a japán gyártó új kompakt divatterepjárója, amely végre infotainment fronton...","id":"20191123_uj_toyota_chr_suv_2019_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbda2a45-ae02-4979-a2f4-46b21bbd9b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad6f6ce-89df-4f5a-85c1-f344b4ac542d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191123_uj_toyota_chr_suv_2019_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2019. november. 23. 11:30","title":"Unaloműző: sportos és alig fogyaszt a megújult Toyota C-HR","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef5e010-147a-439d-9bbd-aedaff7024b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Százezer forint pénzbüntetésre ítélték Kovács Gergelyt, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnökét, a párt Sorospénz-sorozatának készítése és birtoklása miatt.","shortLead":"Százezer forint pénzbüntetésre ítélték Kovács Gergelyt, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnökét, a párt...","id":"20191121_Megbuntette_a_NAV_a_Ketfarku_Kutya_Part_elnoket_a_Sorospenzek_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ef5e010-147a-439d-9bbd-aedaff7024b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"653f4bb7-8c08-4eeb-8795-51f23e47af2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_Megbuntette_a_NAV_a_Ketfarku_Kutya_Part_elnoket_a_Sorospenzek_miatt","timestamp":"2019. november. 21. 13:52","title":"Megbüntette a NAV a Kétfarkú Kutya Párt elnökét a \"Sorospénzek\" miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]