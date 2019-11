Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71ee26ab-396c-436d-8e28-58cecea0d33d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kónya szerint tisztában voltak vele, hogy ő kicsoda.","shortLead":"Kónya szerint tisztában voltak vele, hogy ő kicsoda.","id":"20191125_Gunya_Peternek_neveztek_Konya_Peter_korabbi_orszaggyulesi_kepviselot_a_TV2n","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71ee26ab-396c-436d-8e28-58cecea0d33d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463f8352-d9d7-4c79-a3cf-32dfa463c6e4","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Gunya_Peternek_neveztek_Konya_Peter_korabbi_orszaggyulesi_kepviselot_a_TV2n","timestamp":"2019. november. 25. 13:25","title":"Gúnya Péternek nevezték Kónya Péter korábbi országgyűlési képviselőt a Tv2-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e7bbb5-cd2c-47fc-9481-514670244a88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A buszok átlagosan és darabonként 225 kilométert tettek meg idén, és havonta 1,4 helyszínre sem jutottak el.","shortLead":"A buszok átlagosan és darabonként 225 kilométert tettek meg idén, és havonta 1,4 helyszínre sem jutottak el.","id":"20191125_szurobusz_nemzeti_nepegeszsegugyi_kozpont_egeszsegugy_szurovizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9e7bbb5-cd2c-47fc-9481-514670244a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fce7d85-41fc-4dfa-82c4-fd30e7c88928","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191125_szurobusz_nemzeti_nepegeszsegugyi_kozpont_egeszsegugy_szurovizsgalat","timestamp":"2019. november. 25. 17:52","title":"Alig használják a darabonként százmillióért vett szűrőbuszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823be525-fd3f-4b7a-b054-ff7fe9dd8e43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szép lassan összeáll a kép, milyen lesz majd a Samsung 2020 tavaszán érkező új csúcsmobilja.","shortLead":"Szép lassan összeáll a kép, milyen lesz majd a Samsung 2020 tavaszán érkező új csúcsmobilja.","id":"20191127_samsung_galaxy_s11_plus_geekbench_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=823be525-fd3f-4b7a-b054-ff7fe9dd8e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ef4f91-68d8-4407-8345-8cd4121c2ba4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_samsung_galaxy_s11_plus_geekbench_teszt","timestamp":"2019. november. 27. 11:03","title":"Kiszivárgott egy korai teszteredmény a Samsung Galaxy S11+ erejéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86eb7cc2-2c8a-415f-b071-caf7280b1955","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A javaslat szerint „az emberek partikultúrája normalizálódni fog, és este hattól tizenegyig is elég lesz nekik Erzsébetvárosban szórakozni”. ","shortLead":"A javaslat szerint „az emberek partikultúrája normalizálódni fog, és este hattól tizenegyig is elég lesz nekik...","id":"20191125_Furcsa_javaslattal_vezetnek_be_az_ejfeli_zarorat_a_bulinegyedben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86eb7cc2-2c8a-415f-b071-caf7280b1955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a8985d-e5f3-4061-82f2-4157757bbaf7","keywords":null,"link":"/kkv/20191125_Furcsa_javaslattal_vezetnek_be_az_ejfeli_zarorat_a_bulinegyedben","timestamp":"2019. november. 25. 14:35","title":"Különösen hangzó indoklással vezetnék be az éjféli zárórát a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb7926c-2988-4300-9562-4735c8047b93","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Az abszurd művészet lett realizmussá az alkotó szerint, aki az átpolitizált kulturális térben az underground lét új formáit keresi. Interjú Nemes Z. Márióval. ","shortLead":"Az abszurd művészet lett realizmussá az alkotó szerint, aki az átpolitizált kulturális térben az underground lét új...","id":"201947__nemes_z_mario_kolto_eszteta__mocsarrol_mai_szamizdatrol__zsigeri_kolteszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbb7926c-2988-4300-9562-4735c8047b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80662656-707d-426a-9867-f3724f93f724","keywords":null,"link":"/360/201947__nemes_z_mario_kolto_eszteta__mocsarrol_mai_szamizdatrol__zsigeri_kolteszet","timestamp":"2019. november. 26. 15:00","title":"\"Ha mások nem fojtanak bele a lápba, akkor mi fojtjuk meg egymást\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dbab3b8-3eb1-4872-9339-c27dd55c046c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EPP frakcióvezetője szerint \"Budapestnél pattog a labda\".","shortLead":"Az EPP frakcióvezetője szerint \"Budapestnél pattog a labda\".","id":"20191126_Weber_Tovabbra_is_Fideszen_mulik_hogy_bennmarade_a_Neppartban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1dbab3b8-3eb1-4872-9339-c27dd55c046c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4069db4f-7f4b-4ea2-ae85-51095c767023","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Weber_Tovabbra_is_Fideszen_mulik_hogy_bennmarade_a_Neppartban","timestamp":"2019. november. 26. 17:55","title":"Weber: Továbbra is Fideszen múlik, hogy bennmarad-e a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cfb3beb-9bae-4768-857b-9d8a0a13f79f","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Valamelyik Mészáros-érdekeltségből a szőlőföldön lévő aknába vezetik a vizet Markazon. Bejelentések után a Katasztrófavédelem is vizsgálódott a helyszínen, de még várnak az eredményre. ","shortLead":"Valamelyik Mészáros-érdekeltségből a szőlőföldön lévő aknába vezetik a vizet Markazon. Bejelentések után...","id":"20191125_Ujabb_furcsasagra_bukkantunk_a_Matrai_Eromu_kozeleben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cfb3beb-9bae-4768-857b-9d8a0a13f79f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d1bdaf-5da9-413e-ac5e-61cb131ff25a","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Ujabb_furcsasagra_bukkantunk_a_Matrai_Eromu_kozeleben","timestamp":"2019. november. 25. 18:29","title":"Különös, ismeretlen eredetű tömlőből ömlik a víz a Mátrai Erőműnél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab67b5d7-720b-4fde-a182-aaf96af7566e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 10 ezer ember keresnek meg mintegy 510 településen.","shortLead":"Több mint 10 ezer ember keresnek meg mintegy 510 településen.","id":"20191125_ksh_egeszseg_felmeres_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab67b5d7-720b-4fde-a182-aaf96af7566e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354b85d0-4a45-41c4-808b-fc842a638383","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191125_ksh_egeszseg_felmeres_magyarok","timestamp":"2019. november. 25. 20:35","title":"Megint megnézik, mennyire egészségesek a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]