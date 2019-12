Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1272ed19-a2d4-46a9-89bf-a5f346f6e9cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Beat Saber egyike a jobb VR-játékoknak, így valahol nem meglepő, hogy a Facebook figyelmét is felkeltette a \"lézerkardos\" program.","shortLead":"A Beat Saber egyike a jobb VR-játékoknak, így valahol nem meglepő, hogy a Facebook figyelmét is felkeltette...","id":"20191129_beat_games_beat_saber_oculus_vr_szemuveg_jatek_facebook_felvasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1272ed19-a2d4-46a9-89bf-a5f346f6e9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39896dd3-18d0-46ab-9bf9-24d6a4f0d058","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_beat_games_beat_saber_oculus_vr_szemuveg_jatek_facebook_felvasarlas","timestamp":"2019. november. 29. 16:03","title":"Izgalmas új játékokat adhat ki a Facebook, megvettek egy híresen jó céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00313237-2790-49f0-b8ec-3d955b2d8f48","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vádat emelt az ügyészség Máltán szombaton Yorgen Fenech máltai üzletember ellen Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró meggyilkolása miatt.","shortLead":"Vádat emelt az ügyészség Máltán szombaton Yorgen Fenech máltai üzletember ellen Daphne Caruana Galizia oknyomozó...","id":"20191130_Vadat_emeltek_egy_maltai_uzletember_ellen_az_oknyomozo_ujsagiro_meggyilkolasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00313237-2790-49f0-b8ec-3d955b2d8f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9472b11-04cf-43d8-8fdf-3d4598e9a1aa","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_Vadat_emeltek_egy_maltai_uzletember_ellen_az_oknyomozo_ujsagiro_meggyilkolasa_miatt","timestamp":"2019. november. 30. 21:35","title":"Vádat emeltek egy máltai üzletember ellen az oknyomozó újságíró meggyilkolása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce2edc1e-8b74-4b88-94ae-7b5036b5dea5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Herczeg Ágnes magyar borszakértő a nemzetközi \"The Future 50\" díj elnyerésével a világ legkiemelkedőbb új generációs borszakértőinek listájára került – jelentette be a WSET (Wine & Spirit Education Trust) és az IWSC (International Wine & Spirit Competition). ","shortLead":"Herczeg Ágnes magyar borszakértő a nemzetközi \"The Future 50\" díj elnyerésével a világ legkiemelkedőbb új generációs...","id":"20191130_A_vilag_legjobb_borszakertoi_kozott_jegyeznek_egy_magyart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce2edc1e-8b74-4b88-94ae-7b5036b5dea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84909316-cdb4-4548-a5f8-813c4320090a","keywords":null,"link":"/elet/20191130_A_vilag_legjobb_borszakertoi_kozott_jegyeznek_egy_magyart","timestamp":"2019. november. 30. 10:08","title":"A világ legjobb borszakértői között jegyeznek egy magyart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03aa75dd-0f0d-4137-95e8-2d1f2499b4de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez csak a rendőrség és a TEK költsége.","shortLead":"Ez csak a rendőrség és a TEK költsége.","id":"20191130_300_milliot_emesztett_fel_Putyin_es_Erdogan_latogatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03aa75dd-0f0d-4137-95e8-2d1f2499b4de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d79e16-02ee-4dfc-95d0-494077af6bcb","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_300_milliot_emesztett_fel_Putyin_es_Erdogan_latogatasa","timestamp":"2019. november. 30. 08:14","title":"300 milliót emésztett fel Putyin és Erdogan látogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a928728-ac1c-44e3-a5d8-096f203bb767","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az új elnökre a frissen megválasztott választmány 28 tagja szavazott igennel, 13-an tartózkodtak, 2 szavazat pedig érvénytelen volt.","shortLead":"Az új elnökre a frissen megválasztott választmány 28 tagja szavazott igennel, 13-an tartózkodtak, 2 szavazat pedig...","id":"20191130_Eros_Kingat_valasztottak_az_iroszovetseg_elnokenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a928728-ac1c-44e3-a5d8-096f203bb767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7fb73f8-503b-4022-abfd-6cc708bc086f","keywords":null,"link":"/kultura/20191130_Eros_Kingat_valasztottak_az_iroszovetseg_elnokenek","timestamp":"2019. november. 30. 21:26","title":"Erős Kingát választották az írószövetség elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eec93ae-ba19-4b9b-9f1b-931e8f509a2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOB azt is meghatározta, milyen feltételek teljesülése mellett indulhat valaki az olimpián. A legfontosabb: büntetlen előélet és negatív drogteszt és negatív doppingtesztek.","shortLead":"A MOB azt is meghatározta, milyen feltételek teljesülése mellett indulhat valaki az olimpián. A legfontosabb: büntetlen...","id":"20191130_Zavarbaejto_logot_es_szlogent_kapott_a_magyar_olimpiai_csapat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1eec93ae-ba19-4b9b-9f1b-931e8f509a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba17c72-f2c0-4b1e-bae2-076b7a9345b8","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Zavarbaejto_logot_es_szlogent_kapott_a_magyar_olimpiai_csapat","timestamp":"2019. november. 30. 18:21","title":"Zavarbaejtő logót és szlogent kapott a magyar olimpiai csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e49364d-f19b-4bac-abc9-6bf243d79adc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20191129_Ahogy_meg_nem_latta_az_Operahazat_igy_zajlik_a_felujitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e49364d-f19b-4bac-abc9-6bf243d79adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba85638-7d25-4371-b41e-976913ef855a","keywords":null,"link":"/kultura/20191129_Ahogy_meg_nem_latta_az_Operahazat_igy_zajlik_a_felujitas","timestamp":"2019. november. 29. 16:15","title":"Ahogy még nem látta az Operaházat: így zajlik a felújítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68556c39-7b7b-49bd-8922-7571c533f8f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fejes Zsolt amatőr csillagász látványos módon szemlélteti a műholdak okozta fényszennyezést. A jelenség miatt a Starlink eszközei is felelősek, pedig csak pár darab kering odafent. Egyelőre.","shortLead":"Fejes Zsolt amatőr csillagász látványos módon szemlélteti a műholdak okozta fényszennyezést. A jelenség miatt...","id":"20191129_fejes_zsolt_amator_csillagasz_starlink_projekt_muhold_fenyszennyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68556c39-7b7b-49bd-8922-7571c533f8f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64c32b4-1494-4907-8c45-837b2bdaff23","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_fejes_zsolt_amator_csillagasz_starlink_projekt_muhold_fenyszennyezes","timestamp":"2019. november. 29. 20:03","title":"Ha megnézi ezt a képet, megérti, miért akkora baj, hogy Elon Musk műholdakat telepít fölénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]