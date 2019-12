Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5512594f-c4e8-462f-9814-2e1e5bdf2172","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pécsi repülőgépgyár a jövő év elejétől teljes kapacitással üzemel, és már megrendelték az első száz darabot a létesítményben készülő típusok egyikéből – közölte a Pécs-Pogányban korábban összeszerelő üzemet és kompozitgyárat építő, magyar tulajdonú Magnus Aircraft Zrt.","shortLead":"A pécsi repülőgépgyár a jövő év elejétől teljes kapacitással üzemel, és már megrendelték az első száz darabot...","id":"20191207_Szaz_orosz_fejlesztesu_repulogepet_rendeltek_meg_a_pecsi_repulogepgyartol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5512594f-c4e8-462f-9814-2e1e5bdf2172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3757e7-e594-436a-9673-4203d42a1d42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_Szaz_orosz_fejlesztesu_repulogepet_rendeltek_meg_a_pecsi_repulogepgyartol","timestamp":"2019. december. 07. 14:24","title":"Száz orosz fejlesztésű repülőgépet rendeltek meg a pécsi repülőgépgyártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ff5c751-d2ac-40a6-b8e4-2dc2dab16852","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó népszerű divatterepjárójának legsportosabb kivitelének nemcsak a teljesítménye, a nyomatéka is jelentősen megnőtt.","shortLead":"A bajor gyártó népszerű divatterepjárójának legsportosabb kivitelének nemcsak a teljesítménye, a nyomatéka is...","id":"20191207_keves_volt_az_510_loero_610_lovas_lett_az_uj_bmw_x3_m","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ff5c751-d2ac-40a6-b8e4-2dc2dab16852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1741cba4-b046-49d0-bc3c-093002c3b25b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191207_keves_volt_az_510_loero_610_lovas_lett_az_uj_bmw_x3_m","timestamp":"2019. december. 07. 11:21","title":"Kevés volt az 510 lóerő, 610 lovas lett az új BMW X3 M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45eac4d-fb34-4666-bfa8-0df4168da792","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kinek hozza a legnagyobb csomagot a Mikulás?","shortLead":"Kinek hozza a legnagyobb csomagot a Mikulás?","id":"20191207_Marabu_Feknyuz_Ez_az_unnep_is_hogy_megvaltozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d45eac4d-fb34-4666-bfa8-0df4168da792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afaa82cb-c639-4a6a-b487-bbc9aa7ebe0e","keywords":null,"link":"/elet/20191207_Marabu_Feknyuz_Ez_az_unnep_is_hogy_megvaltozott","timestamp":"2019. december. 07. 20:50","title":"Marabu Féknyúz: Ez az ünnep is hogy megváltozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bca33fc-f6e0-427c-8a27-de45a1e3577e","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"A világhírű velencei Peggy Guggenheim Gyűjtemény igazgatónője kapta idén a MOME Moholy-Nagy-díját. Karole P. B. Vail volt a kurátora 2016-ban annak a retrospektív kiállításnak, amely a 20. század egyik legnagyobb hatású művészének az életművét mutatta be a New York-i Solomon R. Guggenheim Múzeumban.","shortLead":"A világhírű velencei Peggy Guggenheim Gyűjtemény igazgatónője kapta idén a MOME Moholy-Nagy-díját. Karole P. B. Vail...","id":"201949__karole_p_b_vail_kurator__peggy_guggenheimrol_velencerol__otthonrol_hozta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bca33fc-f6e0-427c-8a27-de45a1e3577e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efd61aac-e527-4569-94ae-8c6f8caa78fe","keywords":null,"link":"/360/201949__karole_p_b_vail_kurator__peggy_guggenheimrol_velencerol__otthonrol_hozta","timestamp":"2019. december. 08. 12:00","title":"A műgyűjtés királynőjének örököse is beleszeretett Moholy-Nagy sokoldalúságába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa02d0e7-74f0-4c00-842c-648b0f0c321d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi két hétben ez már a második rendkívül súlyos és széles nyilvánosságot kapó nemi erőszak volt az országban.","shortLead":"Az utóbbi két hétben ez már a második rendkívül súlyos és széles nyilvánosságot kapó nemi erőszak volt az országban.","id":"20191207_Meghalt_a_no_akit_megeroszakoltak_es_felgyujtottak_Indiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa02d0e7-74f0-4c00-842c-648b0f0c321d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e09e591-afe6-40e5-bfd5-04a204d3b663","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_Meghalt_a_no_akit_megeroszakoltak_es_felgyujtottak_Indiaban","timestamp":"2019. december. 07. 11:20","title":"Meghalt a nő, akit megerőszakoltak és felgyújtottak Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"","category":"cegauto","description":"Több ember megsérült, amikor két autó összeütközött a 44-es főúton Nyárlőrincnél vasárnap reggel - közölte a rendőrség a honlapján.\r

","shortLead":"Több ember megsérült, amikor két autó összeütközött a 44-es főúton Nyárlőrincnél vasárnap reggel - közölte a rendőrség...","id":"20191208_Tobb_ember_megserult_egy_balesetben_a_44es_fouton_teljes_utzar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4caaa7-676f-40d1-a983-211b7c91d965","keywords":null,"link":"/cegauto/20191208_Tobb_ember_megserult_egy_balesetben_a_44es_fouton_teljes_utzar","timestamp":"2019. december. 08. 08:31","title":"Több ember megsérült egy balesetben a 44-es főúton, teljes útzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ebc6f0a-776f-4e46-b122-d5f35e057040","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nagy részén erősen felhős vagy borult, párás, több helyen tartósan ködös idő várható, helyenként szitálás, ónos szitálás is előfordulhat,\r

","shortLead":"Az ország nagy részén erősen felhős vagy borult, párás, több helyen tartósan ködös idő várható, helyenként szitálás...","id":"20191208_Kodos_borongos_ido_varhato_onos_szitalas_ie_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ebc6f0a-776f-4e46-b122-d5f35e057040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b539267-4b2d-40b8-894e-40dd714442dc","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Kodos_borongos_ido_varhato_onos_szitalas_ie_lehet","timestamp":"2019. december. 08. 09:21","title":"Ködös, borongós idő várható, ónos szitálás ie lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a563ea-de09-4e4d-8cdc-611c17004372","c_author":"Richter Gedeon Nyrt.","category":"brandcontent","description":"A testünkben rejtőzik egy óriási karmester, mely naponta az összes szimfóniát hibátlanul levezényli, és ez a szívünk. De vajon tényleg benne lakik a szerelem? A bánattól valóban meg tud szakadni? Miért dobog néha a torkunkban? És miért jelöljük a szívet piros szívalakkal, ha teljesen más a formája? Különleges kérdésekre különleges válaszokat kerestünk.\r

","shortLead":"A testünkben rejtőzik egy óriási karmester, mely naponta az összes szimfóniát hibátlanul levezényli, és ez a szívünk...","id":"20191209_Richter_Gedeon_sziv_panangin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69a563ea-de09-4e4d-8cdc-611c17004372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e502a5bd-d78b-4706-a151-a48f9bcb47b3","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191209_Richter_Gedeon_sziv_panangin","timestamp":"2019. december. 09. 09:30","title":"Valóban meg tud szakadni? – Tények, amiket kevesen tudnak a szívről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]