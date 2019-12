Szívinfarktus, vetélés, verekedés, lánykérés, a karácsonyi tatu eljövetele – csak néhány momentum azokból azokból a sorozatokból, amelyek ünnepi epizódokkal is szerettek volna némi érzelmet kicsikarni a nézőkből. Karácsony másnapján úgysem lehet mást csinálni, mint bedőlni a tévé elé, szubjektív ajánlónkban pedig megmutatjuk kedvenc ünnepi epizódjainkat.

Szomszédok 148. rész

Egyetlen sorozat karácsonyát sem érezhetjük annyira magunkénak, mint a Szomszédokét, és az 1992-es ünnepi részből is kénytelenek vagyunk azt a tanulságot levonni, hogy tökéletes karácsony nem létezik – leginkább azért, mert az emberi kapcsolataink ilyenkor még bonyolultabbak, mint máskor (és persze a karácsonyfa is bármikor felgyulladhat). A Szomszédok 148. részében például Feri, a mintaapa a gendermintákat felrúgva főz és takarít az ünnep előtt, Etus megpróbálja elegánsan kezelni Mágenheim doktor romantikus kikacsintását, Alma feldolgozni János váratlan felbukkanását (csak most ismertük fel, hogy ez a jelenet tulajdonképpen előfutára az Igazából szerelem performanszának, amit a reménytelen szerelmes fiú ad elő Keira Knightley ajtaja előtt), Janka pedig a bejglije fogadtatását.

És közben beköszönnek az új idők új szelei: van már karácsonyi jutalom (Gábor Gábor, a jószívű kapitalista kigazdálkodta a beosztottaknak), termékelhelyezés (Taki bácsi magától értetődő természetességgel jön ki egy Pulli fonalboltból), házhozszállítás (Lenke néni intézi az utolsó pillanatban – bár ennek még nincs köze ahhoz az őrülethez, amit ma ismerünk).

A végén pedig kisebb karácsonyi csodaként éljük meg, hogy az egész stáb rázendít a Mennyből az angyalra.

Szívek szállodája 1. évad 10. rész

Stars Hollow téli, havas utcái remekül megágyaztak az ünnepi részeknek, de talán az a Szívek szállodájának legemlékezetesebb karácsonyi epizódja, amelyben először látjuk a Gilmore-lányokat a szezonra hangolódni.

Lorelai és Rory épp csak, hogy elkezdték a szokásos heti vacsorázást Emilyék házában, máris úgy összevesznek, hogy Emily nem hívja meg a lányát az ünnepi partira. Lorelai nem csak emiatt haragszik, pont elég neki, hogy Roryval fasírtban vannak, amiért a lány nem jött haza egyik este, hiszen véletlenül elaludt Deannel Miss Pattynél. Erre jön Richard szívinfarktusa, ami alaposan felzaklatja a családot.

Lorelai a hírről éppen Luke kávézójában ülve értesül, aki nemcsak elfuvarozza a kórházba, de vele is marad (megágyazva néhány cuki pillanatnak). Egyébként ez a sorozat első olyan része, amelyben feldobják a labdát: Luke illene Lorelaihoz, és nem csak azért, mert egy egész életen át ellátná őt kávéval. Az ünnepi rész egy másik momentum miatt is emlékezetes maradt. Lorelait és Roryt (akik eddig remekül megvoltak Emilyék nélkül) hirtelen arcul csapja a gondolat, hogy Richard meg is halhatott volna – ez pedig rádöbbenti őket arra, hogy igenis szükségük van a péntek esti vacsorákra, amelyeket eddig egyenesen a hátuk közepére kívántak.

Downton Abbey: 2. évad, karácsonyi különkiadás

A sorozat készítői, az író Julian Fellowes és a rendező Brian Percival tudta, hogyan kell fokozni a tündérmesét, és az arisztokrata család életébe az ünnepek táján is bepillantást engedtek a nézőknek. Ami azért is volt egy remek ötlet, mert olyan, mintha a Downton Abbey helyszínéül szolgáló Highclere-kastélyt eleve azért alkották volna meg évszázadokkal ezelőtt, hogy jól álljon neki az óriási karácsonyfa, a kandallóban ropogó tűz, parkjában a csendben hulló hópelyhek.

Így aztán a második évad végén, 2011. december 25-én – mintegy kiszolgálva a díszlet adta lehetőségeket – először kapott karácsonyi különkiadást a Downton Abbey. A hosszú, 90 perces extra epizódot ráadásul nem csak úgy félvállról akasztották rá a sorozat addigi ívére. Ez az ajándékrész akkora mértékben lendített a történeten, hogy aki kihagyta, az nagyokat pislogva csodálkozhatott a harmadik évad kezdetén: micsoda lávsztoriról maradt le két bejgli között!

Mert hát ez a rész – túl azon, hogy megmutatta, milyen lehetett a karácsony és a szilveszter 1919/20 fordulóján egy vidéki kastélyban – mégiscsak attól írta be magát Downton Abbey történetébe, hogy Mary és Matthew beteljesülő szerelme láttán könnyeket csalt a rajongók szemébe. És igaz is: nem is kell több egy karácsonyi epizódhoz, amit aztán mi, romantikus lelkűek rongyosra újranézhetünk, mint egy lánykérést kastéllyal meg hóval.

Így jártam anyátokkal – 2. évad 11. rész

Tele van őszinte megnyilvánulásokkal az Így jártam anyátokkal második évadjának karácsonyi része, ezért szeretjük. Kezdjük például azzal, hogy Robin egy ponton azt mondja Tednek:

Ó, a családoddal töltöd a szentestét? Te szegény, nagyon sajnálom.

Tednek ugyanis a barátain kívül nem sok vonzó választási lehetősége marad, ha meghitt hangulatban akarja ünnepelni a karácsonyt. Az anyjának az új pasija idegesítő, az unokatestvérei pedig egy ultrakonzervatív vallásos család, ahol Karitásznak hívják a gyereket, és a Bibliából idézgetnek az asztalnál. Ez a legkevésbé sem Tednek való.

Az Így jártam anyátokkal, még ha a maga könnyű sitcomos humorával is, de felvállalja, hogy amikor a számunkra legfontosabbakkal töltenénk együtt az időt, akkor nem biztos, hogy a vér szerinti rokonok bizonyulnak a legjobb választásnak, hanem a barátok, akikről nem véletlenül mondják, hogy a fogadott családunk.

Az pedig ennek az epizódnak külön varázsa, hogy felszabadítóan fogalmazza meg: sosem ciki a karácsonyi giccs, és végképp nincs mit szégyenkezni amiatt, ha felnőttként is úgy rajongunk az ünnepért, mintha gyerekek lennénk. Marshall vágya az, hogy mire hazaér az egyetemről, az otthonában a színes-szagos, csillogó-villogó, zenélő karácsonyi csodavilág fogadja, és valljuk be magunknak őszintén: egy kicsit ez a mi vágyunk is.

Született feleségek – 6. évad 10. rész

Szinte egy teljes évadra elegendő akciót, fejleményt és fordulatot besűrítettek az alkotók a Született feleségek teljes karácsonyi pompában ragyogó epizódjába, amely magyarul a baljós Kő-kövön, angolul a szintén kevésbé megnyugtató Boom Crunch címet kapta. A hatodik évad tizedik részében nagyon amerikai, nagyon ünnepi dekoráció között épp minden összeomlani készül, bennünk pedig csak megerősödhet a gondolat, hogy a karácsony a családi és baráti veszekedések, a szurkálódások, a szakítások, a balesetek és egyéb katasztrófák ideje, a karácsonyi dalokra pedig csak azért van szükség, hogy ezt a sok borzalmat valamivel elnyomjuk. Szintén ebből az epizódból derül ki az, hogy nyilvános lánykérés az egyik legköltségesebb és legkockázatosabb vállalkozás.

Egy ilyen összetartó kertvárosi közösségnek, mint a Lila Akác köz, nyilván szüksége van egy utcakarácsonyra, és nagyjából egy vidámparkra való dekorációt gyűjtenek egybe, hogy ezek árnyékában Gaby és Lynette verekedésig veszekedjen, Bree közölje Orsonnal, hogy válni akar, Karl megkérje Bree kezét, Karl és Orson összeverekedjen, kiderüljön, hogy Lynette terhes, ráadásul ikrekkel, majd el is vetélje az egyiket, Katherine pedig a pszichiátriára kerüljön. És akkor még csak a felszínt kapargattuk, ami a fordulatokat illeti. Itt mintha mindenki túlélésre játszana már, és aztán egyszer csak szó szerint is ezt kell tenni. Mindennek a tetejébe ugyanis egy kisrepülőgép zuhan be a Mikulás-házba, ahol Karl, Bree és Orson hármasa próbálja értelmezni a szerelem fontos kérdéseit.

Végül is a Született feleségek sosem spórolt a melodrámával, a karácsony pedig eleve a túlzásokról szól. Ezt a részt ráadásul egy izgalmas cliffhangerrel zárják, valakinek ugyanis ez lesz az utolsó karácsonya…

Jóbarátok 7 évad. 10. rész

A hálaadásról szóló részek minden évadban vitték a prímet, de valószínűleg a karácsonyi tatus epizódot sem kell a Jóbarátok-rajongónak bemutatni: Ben kivételesen Ross-szal tölti a karácsonyt, aki elhatározza, hogy megismerteti a fiával a hanukát.

A kisfiú fogékonyságát jól mutatja, hogy amikor Ross arról kezd neki magyarázni, hogy részben zsidó és a hanuka is egy zsidó ünnep, Ben rávágja, hogy a Télapónak meg repülő rénszarvasai vannak. Ross finoman próbálja felvezetni, hogy idén nem jön a Mikulás, de Ben annyira kiakad, hogy végül rábólint a beöltözésre. Amikor két nappal karácsony előtt bemegy a jelmezkölcsönzőbe, közlik vele, hogy már esélye sincs Télapó-jelmezhez jutni, mire Ross kér valami karácsonyit. Ennek a szerencsés véletlennek köszönhető a karácsonyi tatu születése.

Ám amikor Ross belekezd a Makkabeusok történetébe, megjelenik Chandler az ajtóban, Télapónak öltözve, majd elhangzik a kultikussá vált kérdés:

- Mit keresel itt, Télapó? - Jöttem meglátogatni régi barátomat, Bent. És te mit keresel itt, fura teknőcember…?

Ennél már csak akkor lesz rosszabb a helyzet, amikor Joey is betoppan Supermannek öltözve. De végtére is, nem a katasztrofális időzítések időszaka a karácsony?

Vészhelyzet – 2. évad 10. rész

A Vészhelyzet alkotói mindig megadták a módját, ha karácsonyról van szó, talán azért is, mert az ünnep rendszerint a legforgalmasabb időszak a sürgősségin, nem is szólva arról, hogy ilyenkor még magasabb fordulatszámon lehet pörgetni az érzelmeket. A Vészhelyzet minden karácsonyi epizódja felnő ehhez a feladathoz, de ha választani kell, akkor a második évad tizedik részét emeljük ki, mert ez a címében is felvállalja, hogy karácsonykor csoda történik. Legfeljebb néha nagyon kell keresni.

Hathaway nővérnek például egy, a Télapóra kísértetiesen hasonlító beteget kell ellátnia, de a betlehemezőket érő baleset után sem lepődünk meg ezen a párbeszéden:

- Hogy hívnak? - Napkeleti bölcs vagyok.

Jeannie Boulet közben bandatagokkal tesz csodát, akik bosszút akarnak állni, amiért lelőtték a lelkészüket. Benton pedig nagyon próbálkozik, hogy még karácsonykor se tűnjön kedvesnek.

Közben egymást érik a karácsonyi dalok, és simán elhitetik velünk, hogy a sürgősségin ilyenkor lépten-nyomon összeverődnek az emberek egy kánonra. De nem marad ki a hanuka sem, amikor Greene doktor egy holokauszt-túlélő történetével szembesül. Greene doktornak közben azt is el kell viselnie, hogy a felesége nélkül kell töltenie a karácsonyt. Cserébe az epizód végére jut egy cuki lánykérés is (amiről tudjuk, hogy nem lesz jó vége). Mi pedig úgy érezhetjük magunkat Carol nővér spontán karácsonyi buliját nézve, mintha mi is meg lettünk volna hívva.

Dr. House – 3. évad 10. rész

A karácsony a sorozat több évadában is felbukkan, de egyikben sem olyan nyomasztó, mint a harmadikban, amelyben House-nak semmi sem jut a Jézuskától: a legjobb barátja, Wilson elárulja, a főnöke, Cuddy megvonja tőle a Vicodint, majd még a betegét is elveszi tőle, hogy aztán az epizód végén House ténylegesen padlót fogjon, és amikor mégis megpróbál feltápászkodni, a forgatókönyvírók visszalökjék oda. Ezt a nyomort pedig olyan töménységű giccsel ellensúlyozzák, hogy az már a paródia határát súrolja – csak annyit mondunk, hogy egy szinte életnagyságú Betlehem már rögtön az első képkockákon feltűnik.

Ez az a rész, amelyben House feje felett komolyan ott lebeg a börtönbe vonulás lehetősége, miután szinte a teljes évadon át a nyomában lévő Tritter nyomozó – Wilson segítségével – most minden baljós jel szerint elkapta: választania kell a börtön és a rehab között, és ő nyilván egyiket sem akarja választani. De persze nemcsak ezzel a dilemmával küzd, hanem gyógyszerek híján a fájdalommal is, ami szívszorító jelenetekben köszön vissza.

És miközben a látványban tombol karácsony, az egész epizód iszonyúan komor és depressziós, és a végén sincs feloldozás. House tényleg elér ugyan egy mélypontot – Wilson a saját hányásában feküdve talál rá az otthonában –, és amikor ezt felismerve úgy dönt, hogy feladja magát, és hajlandó bevonulni a rehabra, Tritter nyomozó ördögi vigyorral az arcán közli vele, hogy az ajánlat a múlté. Mi más koronázhatna meg egy ilyen jelenetet, mint a Have Yourself a Merry Little Christmas aláfestő zenéje?

